The Temptations: hudobná legenda, jej stručná história a slávne hity

Skupina The Temptations je jednou z najlegendárnejších a najvplyvnejších R&B a soulových skupín v histórii hudby. Ich kariéra siaha až do polovice 60. rokov a ich hudobný odkaz pretrváva dodnes.

Začiatky

The Temptations vznikli v roku 1960 v meste Detroit, Michigan. Ich pôvodná zostava zahŕňala Otisa Williamsa, Elbridge „Ala“ Bryanta, Melvina Franklina, Eddieho Kendricksa a Paula Williamsa. Skupina získala svoje meno od ich producenta, ktorý označil ich hudbu ako „pokušenie“ (temptation). Počas rokov skupina prešla viacerými personálnymi zmenami, ale vždy sa držala svojho štýlu a zvuku. Medzi najvýznamnejšie členy patrili David Ruffin, Dennis Edwards, Eddie Kendricks, Paul Williams a Otis Williams. Ich harmonické spevy a charismatické vystúpenia získali priazeň fanúšikov po celom svete.

The Tempetation – My Girl

David Ruffin

Jeden z najvýraznejších vokalistov v histórii The Temptations, David Ruffin, po odchode zo skupiny v roku 1968 prešiel na sólovú kariéru. Jeho najväčším hitom bol singel „My Whole World Ended (The Moment You Left Me)“ z roku 1969. Ruffin tiež spolupracoval s Eddie Kendricksom na albume „Ruffin & Kendrick“ a pokračoval v sólovej kariére až do svojej smrti v roku 1991.

Eddie Kendricks

Eddie Kendricks bol ďalším výrazným hlasom v The Temptations. Po odchode zo skupiny v roku 1971 sa presadil sólovo so skladbami ako „Keep On Truckin'“ a „Boogie Down“. Kendricks bol tiež členom skupiny The Originals a spolupracoval s Davidom Ruffinom na spomínanom albume „Ruffin & Kendrick“.

Dennis Edwards

Počas svojho pôsobenia v The Temptations Dennis Edwards zaznamenal úspech aj so svojou sólovou kariérou. Jeho najznámejšie skladby zahŕňajú „Don’t Look Any Further“ a „Coolin‘ Out“. Počas konca 80. rokov sa vrátil k The Temptations a spolupracoval s nimi na niekoľkých albumoch.

Paul Williams

Paul Williams bol jedným z pôvodných členov The Temptations a bol známy svojím charizmatickým vystúpením a silným vokálom. Počas svojej kariéry sa nezapájal do výrazných sólových projektov, ale jeho prínos pre skupinu a jej hudbu je nezabudnuteľný.

Úspechy

The Temptations dosiahli mnoho úspechov počas svojej kariéry. Ich najväčšie hity zahŕňajú skladby ako „My Girl“, „Ain’t Too Proud to Beg“, „Papa Was a Rollin‘ Stone“, „Just My Imagination (Running Away with Me)“ a „I Can’t Get Next to You“. Ich hudba kombinovala prvky R&B, popu a soulu a ich texty často odrážali sociálne a politické témy.

Ďalší vývoj

Počas rokov 70. a 80. rokov prešla skupina rôznymi personálnymi zmenami a poklesom popularity, ale stále si udržiavala svoju silnú fanúšikovskú základňu. Niektorí členovia sa po odchode z kapely vydali na sólové dráhy, pričom niektoré z nich tiež dosiahli úspech. The Temptations zanechali nezmazateľný odkaz v hudobnej histórii a ich vplyv je cítiť v mnohých súčasných hudobných žánroch. Ich hudba je stále populárna a ich najväčšie hity sa často objavujú v televízii, filmoch a reklamách. Sú považovaní za jednu z najvýznamnejších skupín v histórii hudby a ich hudobný odkaz bude žiť ďalej aj v budúcnosti. U nás si ju pamätáme vďaka Granku a ďalším reklamám.

The Temptations – Just My Imagination (Running Away with Me)