Katy Perry – život speváčky, tvorba, fakty aj zaujímavosti - ZN.SK

Biografia: o živote

Katy Perry, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson sa narodila 25. Októbra 1984 v Santa Barbare. V dnešnej dobe patrí medzi najpopulárnejšie speváčky a skladateľky.

Keďže jej rodičia sú silne veriaci, už od detstva spievala v kostoloch a preto sa usilovala v dospievajúcom veku o gospelovú kariéru. Podpísala zmluvu s vydavateľstvom Red Hill Records a v roku 2001 vydala som prvý album s názvom Katy Hudson, ktorý sa však bohužiaľ nepredával. O rok neskôr sa presťahovala do Los Angeles, aby mohla preraziť do svetovej hudby, po tom, čo vydavateľstvo Red Hill zaniklo. Následne podpísala zmluvy s dvomi vydavateľstvami The Island Def Jam Music Group a Columbia Records, ale jej kariéra nebola úspešná. Podarilo sa jej to až v roku 2007, keď podpísala zmluvu s vydavateľstvom Capitol Records.

Tvorba a úspechy Katy Perry

Katy Perry sa preslávila až v roku 2008, keď vydala singel ˶ I Kissed a Girlʺ, vďaka nemu sa ľudia búrili pre jeho homosexuálnej téme a singlu ˶Hot’n’ Coldʺ, ktoré pochádzajú z jej druhého albumu One of the Boys. Jej ďalší album,v podaní tretí s názvom Teenage Dream (2010) obsahuje hneď niekoľko singlov, ktoré boli najvyššie umiestnené v Billboard Hot 100, ako napríklad: ˶Fireworkʺ, ˶ E.T.ʺ, ˶ Teenage Dreamʺ, ˶ California Gurlsʺ a ˶Last Friday Night (T.G.I.F.). Taktiež nesmieme zabudnúť na singel ˶ The One That Got Awayʺ, ktorý sa vyšplhal až na 3. miesto. Tento album sa stal prvým od ženskej umelkyne, ktorá mala v rebríčku Billboard Hot 100 umiestnených 5 piesní na 1. mieste.

V marci 2012 vydala znovu tento album pod názvom Teenage Dream: The Complete Confection a pridala naň ďalšie dva úspešné single ˶ Part of Meʺ a ˶ Wide Awakeʺ.

V roku 2013 vyšiel v podaní jej štvrtý album pod názvom Prism, na ktorom je prevažne pop a dance. Katy Perry sa stala prvou umelkyňou, ktorá dosiahla miliardu vzhliadnutí na Vevo, konkrétne na videu ˶Roarʺ a ˶Dark Horseʺ. Na písaní textov k piesňam väčšinou spolupracuje so zvučnými menami, ako napríklad Max Martin a Dr. Luke.

Vo svojich piesňach, najmä vo ˶Fireworkʺ a ˶Roarʺ dáva Katy najavo hlavne témy o sebaúcte a seba-posilňovaní. Tak ako Lady Gaga, aj Katy Perry je známa svojimi koncertnými kostýmami, ktoré sú veľmi zábavné, šialené, ale najmä výstredné. Katy má založený zábavný štýl obliekania v ktorom sú prevažne svetlé farby a motívy s cukrovinkami. Jej koncertné predstavenia majú kvalitné kostýmy a prepracovaný dej.

Katy už stihla vyhrať niekoľko ocenení. Pýšiť sa môže aj štyrmi svetovými rekordmi, ktoré sú zapísané v Guinnessovej knihe rekordov. Ďalej ju magazín Forbesv rokoch 2011 – 2015 dal do zoznamu ˶ Najpočúvanejších žien v hudbe ʺ. Počas svojej doterajšej kariéry predala Katy 11 miliónov albumov a 81 miliónov singlov. Tiež navrhla a vytvorila niekoľko svojich parfumov – Killer Queen, Royal Revolution, Oh So Sheer, Royal Reign, Purr, Meow a Mad Love. V roku 2012 vyšiel autobiografický dokument o jej živote s názvom Katy Perry: Part of Me.

Súčasný život #meno

Katy v máji 2016 potvrdila, že opäť pracuje na novej hudbe. Naspievala hymnu pre Letné Olympijské hry 2016 pod názvom ˶ Rise ʺ, ktorá vyšla 14. Júla 2016. Ide o pieseň o životnom boji, padaní, ale aj vstávaní. Napäté video zväčňuje ružový padáku ktorému je Katy pripútaná a jej boj s ním. Speváčka vo videu zdoláva prekážky v podobe vetra, pádu do jazera, zaseknutia sa v skale, či dažďa. Jej rozhodnutím bolo vydať túto skladbu samostatne a nie ako súčasť nového albumu. Skladba sa umiestnila v Austrálii na prvom mieste a v USA sa umiestnila až na jedenástom mieste.

Vo februári tohto roku naspievala Katy spolu so Skipom skladbu pod názvom Chained To The Rhythm. Videoklip k tejto piesni je retrofuturistický a speváčka zoberie svojich fanúšikov do lunaparku pod názvom Oblivia, ktorý je mimo zvyčajnej reality. Katy je v novom videoklipe rovnaká a predsa iná akou bola doteraz. Videoklip sa nesie v jej obľúbených pastelových farbách, bláznivých kostýmoch a rekvizitách. Napriek tomu mnohých z nás obsah prekvapil.

Zaujímavosti o #KatyPerry

Katy sa stala na Twitteri najsledovanejšou osobou. Prekonala hranicu 90 miliónov followerov.

Je najlepšie platenou ženskou umelkyňou v hudobnom priemysle

Pochádza so silne veriacej rodiny

Má štyri rekordy v Guinnessovej knihe rekordov

14 mesiacov bola vydatá za Russella Branda

Nedávno chodila s Orlandom Bloomom

