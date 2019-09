Koľko strán má USB konektor? Ak máte pocit, že sú tri, nie ste sami - ZN.SK

Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, koľko strán má klasický USB konektor? Hlúpa otázka, veď každý vie, že len dve. Koncovka od nabíjačky telefónu, klávesnice, myši, či niektorých druhov slúchadiel… alebo od tlačiarní, skenerov, fotoaparátov, no taktiež hovoríme o prenosných flash diskoch. USB koncovka, plochá, charakteristická a nezameniteľná, má tvar plnej a prázdnej polovice v plechovom drobnom kvádri. Aj napriek tomu, že pri rýchlom nepozornom zasúvaní kábla do portu v počítači očakávame úspešnosť 50%, neplatí to celkom. Prečo je to tak?

USB na prvý krát nejde? Tak ho otočíme… a potom ešte raz…

Je celkom bežné a rozčuľujú sa nad tým mnohí už od počiatku vynájdenia a prinesenia USB konceptu ako riešenia prepájania hardwaru. Na prvý krát nezapasuje, takže ho otáčame opačne a pokúšame sa vložiť opäť. Lenže ak nejde ani na druhý krát, tak už reálne nie je strana, ktorá by mohla zafungovať, veď sa dá vložiť len dvoma rôznymi spôsobmi. Lenže, čo čert nechcel, ráznejší pokus znova otočiť konektor a vložiť ho po tretí krát zafunguje. To snáď nie je možné!?

Vysvetlenie je úsmevné

Všetci šťastlivci, ktorí prichádzajú s koncovkou k portom na počítači s istotou a na prvý dobrý pokus idú na to silou, to poznať nemusia. My všetci ostatní, ktorí uchopíme koncovku kábla a vkladáme ju do portu, sa často krát ponáhľame. Prirýchlo prikladáme koncovku o niektorý z okrajov príliš nízko, príliš vysoko, alebo príliš do strany, ak nie rovno šikmo. Preto sa nám zdá, že sme opačne a tak prsty veľmi rýchlo otáčajú koncovku opačne. Rýchlo aj preto, pretože podvedomie káže „keď nie A, tak B a nezdržuj!“.

Pri druhom pokuse máme tendenciu zapojiť viac sily, pretože podvedome čakáme, že z dvoch strán bude tá druhá už jednoznačne tá správna. Nepochopenie a otázniky pri hlave sa však objavia, keď ani sila nezaberie a nešťastníkovi dochádza, že len prvý pokus musel byť správny. Všetko sa deje veľmi rýchlo. O to viac, ak sa batéria na mobile vyhráža vypnutím. Preto nasleduje tretí pokus, ktorý je prekvapivo správny. Tentoraz ste si dali viac záležať, možno mierne poposúvali koncovku v okolí portu tak, že s väčšou istotou a narovnaním nakoniec spojíte, čo ste chceli spojiť už pri prvom.

Tie prekliate smart televízory

Pokiaľ používate USB porty na televízoroch napojených na nástenné konzoly, medzi stenou a televízorom je málo miesta aj svetla. To často znemožňuje celkom nahliadnuť na otočenie plnej a prázdnej polovice v porte. Ak k tomu prikladáte koncovku opäť prirýchlo a nevidíte kam, znova môže prísť pocit a nutkanie otočiť koncovku v prstoch a skúsiť to… a potom znova. V stiesnených miestach je tento jav ešte častejší ako tam, kde si vieme overiť vlastnú nepozornosť a otočenie portu pohľadom.

foto: klasický A-typ USB zariadení a štandardnej koncovky. Napríklad moderný C-typ USB koncovky je už zámerne rovnaký z oboch strán, aby sa predišlo nesprávnym pokusom pri vkladaní.



Čo tu zafungovalo? Prečo môže byť prvý pokus často ten správny?

Ako je možné, že už prvý pokus býva percentuálne úspešnejší? Môže za to neraz elasticita káblov a ich ohýbanie. Ak sa používajú opakovane, je pravdepodobné, že sa vám otáča sám už správnou stranou. Často to vidíme práve na čiernych pogumovaných kábloch myší a klávesníc, ktoré sú dlhodobo v rovnakej polohe pre notebook, ktorý odpájate a zapájate opakovane. Káble s koncovkami, ktoré sú pri konci zvlnené, zauzlené, alebo ich máte poohýbané dlhodobo. Tým docielime, že sa kábel a jeho koncovka pri uchopení s vyššou pravdepodobnosťou držia svojej polohy.