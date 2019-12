Prečo je pevný disk v tvojom počítači vždy C:/ a čo sa stalo s A:/ a B:/?

Historický vývoj počítačov počas posledných 30 rokov, odkedy sú počítače naozaj prístupnejšie aj bežným Slovákom, výrazne napreduje. Ak ste sa zoznámili s hardware v časoch Windows NT a porovnávate ho s Windows 98SE, Windows XP, alebo Windows 10, neustále je vidieť viacero zmien na ktoré sme si buď zvykali, alebo nikdy nezvykli. Ľudia, ktorí sa zoznámili s počítačmi len nedávno však nemusia vedieť, čo je dôvodom, že prvý pevný disk nesie vždy označenie C:/ a DVD mechanika obyčajne následne D:/. Ak vám vŕta v hlave, prečo to nemôže byť A:/ a B:/, potom dôvod je práve história.

Kde sa podela mechanika A:/ a B:/?

Všetky operačné systémy postavené na DOS, okná od Microsoftu, ako aj niektoré mobilné operačné systémy počítajú s pomenovaním jednotiek v zmysle písmen abecedy za sebou. A a B naozaj existujú, hoci dnes už ich nevidíš tak často. Od dávna bolo A a B priradené disketovej mechanike, takzvanému floppy disk drive. V minulosti sa oveľa viac ľudia mohli spoliehať na diskety s kapacitou maximálne 1,44 MB. Dnes je to v čase využívania BD mechaniky nemysliteľné.

A aj B je oddávna priradené možnosti pripojenia dvoch disketových mechaník súčasne. V prípade, ak fyzicky v počítači chýbajú, toto označenie zostáva zachované aj naďalej a skryté. Toto priradenie má význam aj vzhľadom na staršie systémy. V nich sa zadávala presná cesta mechaniky a tá v prípade, ak si chcel niečo na bootovacom priestore, začínala A:/, kým v prípade použitia dvoch disketových mechaník, mohol si si presne určiť aj iné miesto, čiže B:/. Funkcia kopírovania obsahu A do B bola potom úplné terno. Dnes ťažko predstaviteľné.

Čo ďalej?

Kým C:/ je vždy prvý načítateľný pevný disk ako základný zdroj dát, všetko ostatné v poradí, v akom pribudlo po nainštalovaní operačného systému, získava svoje písmená. Pred inštaláciou operačného systému môžeš rozdeliť svoj disk na dva, kedy získaš pre druhú časť pevného disku písmeno D:/. To pritom obyčajne patrí CD/DVD/BD mechanike. Každý ďalší disk získava ďalšie písmeno v poradí.

Pomocou aplikácií ako CloneDVD a rôznych virtuálnych mechaník, získaš v počítači ďalšie poradové mechaniky a diskové jednotky vždy v poradí, v akom do systému pribudli. Písmená slúžia pre jednoduchú identifikáciu, no aj samotný operačný systém sa na ne spolieha. Ostatne, nové písmeno sa vytvorí vždy po vložení dátového kábla s mobilom, alebo po vložení USB kľúča do USB portu. Písmeno sa pridelí podľa toho, v akom poradí bola daná jednotka k počítaču úspešne pripojená.

Novšie počítače

Novšie počítače nemajú bežne čítačku „flopiek“ – starých diskiet, hoci tie je stále možné zakúpiť. Pre niektoré staršie počítače a niektoré systémy sú naďalej stále nevyhnutnou súčasťou… hoci vraciame sa k nim skôr keď je zatmenie slnka, keďže cez magnetický kruh je jeho pozorovanie bezpečné. Ak si do nového počítača necháte namontovať disketovú mechaniku, počítajte s tým, že bežne na ňu priestor už neexistuje, hoci podporu materských dosiek ešte stále mávajú. Riešením je odnímateľný „šuflík“ bežne určený pre DVD mechaniky.