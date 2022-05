Kolagén na vlasy je trendom. Čo to je, ako funguje a prečo je dôležitý?

Kolagén je v našom tele prirodzene vyskytujúca sa bielkovina, ktorú si ľudský organizmus dokáže tvoriť sám. Táto schopnosť sa zvyšujúcim vekom stráca. Viditeľné je to najmä na koži, ktorá kolagén obsahuje v najvyššej miere. Dôležité miesto, kde sa kolagén a jeho výskyt prejavujú na vzhľade a fyzickom stave buniek, sú vlasy. Najmä ženy, ktoré si nechávajú dlhšie vlasy, môžu viac pozorovať nedostatok kolagénu a fyziologické zmeny už po tridsiatke.

Dopomôcť vlasom prípravkami s pridaným kolagénom sa stalo trendom posledných rokov. Kolagén na vlasy sa stáva vyhľadávaným a aj využívaným sortimentom vlasovej kozmetiky. Zásadne sa o to pričinili sociálne siete, ktoré vytvárajú dojem bezchybného vzhľadu a vitality v každom veku. Make-up a vyšportovaná postava so zdravou životosprávou však môže stále pôsobiť v kontraste s nedostatočnou vitalitou vlasov.

Kolagén, jeho význam a rozdelenie

Kolagén má svoju popularitu predovšetkým v jeho schopnostiach. Kvalitný produkt totiž vyživuje korienky vlasov a ďalej pôsobí aj na ich celkové zdravie. Predovšetkým ide o ich elasticitu, lesk, odolnosť, ale aj rozčesávanie, prípadne bojuje proti ich lámavosti. Pre získanie toho správneho kolagénu je nutné štiepenie molekúl kolagénu na menšie peptidy. Tie si ľudské telo dokáže opäť poskladať do plnohodnotnej molekuly kolagénu, keďže tá je priveľká na to, aby sa získavala do tela priamo a celá. Získavajú sa z vedľajších produktov dobytka, alebo rýb. Na to, aby boli účinné a prinášali potrebnú výživu, je nevyhnutné, aby zostávali biologicky aktívne, ktoré sú tak aj pre ľudské telo prirodzenejšie.

Kolagén je dôležitým prvkom a spojivom v chrupavkách, šľachách, kĺboch a ďalších tkanivách. Jeho dôležitosť poznajú vrcholoví športovci, bežci, basketbalisti a ďalší s väčším náporom na kĺby a chrupavky. Tvorí okolo 75% ľudskej kože. Prípravky, ktoré ho obsahujú, by mali uvádzať, ktorý typ kolagénu obsahujú a ponúkajú. Celkovo poznáme 5 druhov, ktoré môžu byť označované rímskymi, alebo bežnými číslicami.

Rozdelenie kolagénu:

typ je najrozšírenejší a vyskytuje sa v kĺboch, chrupavkách a koži. Tvoria ho hustejšie vlákna. typ: sa vyskytuje najmä v mäkších chrupavkách, ktoré chránia kĺby a tvoria ho voľnejšie vlákna. typ je typické pre mladý organizmus a obsiahnutý je vo svaloch, skladbe cievnej sústavy a v orgánoch. Rastúcim vekom sa však stáva vzácnejší. typ je obsiahnutý v niektorých vrstvách kože. typ je vzácnejší. Nachádzať sa môže vo vlasoch, v niektorých bunkách a napríklad v placente.

Výstavníctvo a zvieratá ho využívajú taktiež

Vlasový kolagén je veľmi podobný aj na kolagén, ktorý má využitie v kozmetike venovanej pre domácich miláčikov. Najmä drahé výstavné plemená psov a mačiek môžu byť tými, ktoré si vyžadujú zvýšenú starostlivosť o srsť. Lesk a vitalitu srsti tak je možné získať rovnakým spôsobom ako pri aplikácii kolagénu pre ľudské vlasy. Využitie kolagénu pre srsť je tak bežné pri dlhosrstých vzácnych plemenách, využívajú ich chovatelia afgánskych chrtov, alebo pudlov vo všetkých ich veľkostných variantoch a iné. Netreba pritom zabúdať, že samotný kolagén v podobe potravinových doplnkov má dôležité vlastnosti aj pri ochrane a zdravotnom stave kĺbov a kože.