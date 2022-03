Kozmetika: Citlivá pokožka ako diagnóza 21. storočia

Ako sa v posledných rokoch ukazuje, u väčšiny žien sa vyskytuje niektorý z typov citlivej pleti. Máloktorá z nás o tom ale vie, pretože svoju pleť nepozná tak dobre, ako si myslí. Tento poznatok je však základom pre to, aby naša pleť dostala starostlivosť, ktorú potrebuje. Ignorovaním jej skutočných potrieb sa môžeme dopracovať až ku ochoreniu pokožky. Cesta za krásnejšou a zdravšou pleťou nie je pritom až tak zložitá, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. ,,V základe je dôležité sa sústrediť na dôkladné odličovanie a čistenie pleti, dostatočnú hydratáciu a ochranu pleti pred UV lúčmi a oxidačným stresom,‘‘ komentuje dermatologička MUDr. Jana Housková

Ordinácia dermatológov sa stále častejšie plní ľuďmi, ktorí riešia problém spojený s citlivou pokožkou. Dalo by sa povedať, že sa jedná o istý druh civilizačného ochorenia. ,,Ono sa vlastne ani niet čomu čudovať, pretože to, čomu všetkému naša pokožka čelí a pred čím všetkým nás chráni, je skutočné množstvo. V priebehu nášho života na nás pôsobí veľa rôznych vplyvov, ktoré sú ako vnútorné (hormonálne zmeny, stres, nedostatočný spánkový režim a s tým spojená únava, chronické ochorenia a medikácia, nedostatok psychickej relaxácie).

Aj tie vonkajšie (znečistené prostredie, UV žiarenie, chemické prostriedky a dráždivé pracie prášky, nevhodne zvolená kozmetika alebo nadmiera všetkých možných aktívnych látok v kozmetike, fajčenie, nezdravá životospráva). Vo väčšine prípadov vzniká kombinácia niekoľkých vyššie zmienených faktorov,‘‘ komentuje dermatologička MUDr. Jana Housková a tiež dodáva, že okrem zmienených vplyvov a ich kombinácií môžu pri citlivej pleti existovať aj genetické predispozície.

Citlivá pokožka – žiadne kompromisy

Rozoznávame celkovo štyri stupne citlivosti – normálna až ľahko citlivá pokožka, ľahko citlivá pokožka, citlivá pokožka a veľmi citlivá pokožka, ktoré sa môžu vyskytovať pri všetkých typoch pokožky, tj. normálnej, mastnej, suchej alebo zmiešanej. Naša pokožka je živý organizmus, ktorý sa v priebehu času mení. My jej vzhľad môžeme kedykoľvek výrazne ovplyvniť nie len úpravou životosprávy, ale najmä kvalitnými produktami starostlivosti o pokožku a ich správnym používaním. Ako pri všetkom aj tu platí príslovie ,, všetko s mierou‘‘, inými slovami prekombinovaná starostlivosť s nadmierou aktívnych látok býva často rovnako škodlivá ako tá nedostatočná. Prvým krokom teda je vybrať si kozmetiku priamo vyvinutú pre citlivú pleť, napríklad nový rad NovAge Skinrelief od Oriflame redukuje citlivosť pleti a bojuje proti jej starnutiu, nemusíte hľadať ani kompromis medzi ani-aging kozmetikou a tou na citlivú pokožku.

Čistenie je základ, ale pokožka si žiada viac

Úplným základom starostlivosti o akúkoľvek pokožku je čistenie vykonávané 2x denne, ráno a večer. Používajte jemné pohyby, pretože urputné drhnutie by mohlo podráždiť už aj tak citlivú pokožku a tiež urýchliť jej starnutie. ,,V neposlednom rade nezabúdajte na dostatočnú hydratáciu. V doplnkovej starostlivosti vo forme sér s obsahom aktívnych látok ako retinol alebo vitamín C je nutné vyberať opatrne a začínať s nižšími koncentráciami alebo napríklad v prípade retinolu siahnuť po jeho rastlinnej alternatíve, ktorá pre absenciu nežiadúcich vedľajších účinkov skupiny retinoidov vyhovuje práve citlivej pokožke a ďalšou jej výhodou je možnosť užívania aj v tehotenstve. Odporúčame tiež vyberať si produkty s obsahom ukľudňujúcich a hydratačných látok ako je pupočník ázijský, niacinamid, kyselina hyaluronová, panthenol či vitamín E a ďalšie,‘‘ dopĺňa dermatologička MUDr. Housková, aký spôsobom sa starať o citlivú pleť.

Peeling pokožky

Ani ľudia s citlivou pokožkou sa nemusia vyhýbať ešte jednej kozmetickej procedúre, a tou je peeling. Naša pokožka je veľmi múdra, pravidelne sa zbavuje odumretých buniek a každých 28 dní vytvára novú vrstvu. Žiaľ, s pribúdajúcim vekom sa tento proces spomaľuje. Pokožka sa môže stať viac mdlou a objavujú sa na nej hrubé miesta. Peeling vám s tým pomôže, avšak zvoľte ten s guľatými časticami, ktorý nie je taký dráždivý. Možno ste už počuli, že tvár ženy končí pri prsiach, preto celkovú starostlivosť o pokožku rozšírte aj na krk a hornú časť trupu.

V prípade, že máte citlivú pokožku, dajte si dobrý pozor, akou vodou ju umývate. Horúca alebo studená voda môže na ňu pôsobiť príliš agresívne, radšej zvoľte zlatú strednú vlažnú cestu. S tým tak trochu súvisia aj náhle zmeny teplôt, najčastejšie ich pociťujeme v zimnom období. Vtedy z vyhriateho interiéru vybehneme do mrazivého počasia.

Všetko začína vo vnútri

To, ako vyzeráme navonok, je do značnej miery ovplyvnené tým, čo do svojho tela dostávame. Pre pekný a svieži vzhľad pokožky je teda dôležité sa maximálne vyhýbať alkoholu a cigaretám. Ďalej si dať pozor na potraviny s vysokým obsahom cukru. Naopak si doprajte viac bielkovín a potravín s vysokým obsahom vitamínu C, ktoré pomáhajú udržať mladistvý vzhľad pleti. Niekoho teraz asi veľmi nepotešíme, ale napríklad také varené paradajky disponujú vysokým obsahom antioxidantov lykopénu, ktorý pomáha zabrániť poškodeniu pokožky spôsobené slnkom a vznikom škvŕn. Starým známym pomocníkom spomaľujúcim proces starnutia sú omega 3. Okrem konzumácie rýb ich doplníte aj rybím alebo ľanovým olejom. Olej pôsobí aj protizápalovo, čo oceníte v prípade že trpíte akné.

A ešte jedna univerzálna rada na záver, v žiadnom veku a celoročne nezabúdajte na ochranu pleti pred UV žiarením.

Produktový tip

Novinka – Antiage rad NovAge Skinrelief pro citlivú pokožku

Citlivá pokožka si žiada zvláštnu starostlivosť, a to správne riešenie rôznych neduhov nájdeme spravidla v prírode. Nový rad NovAge Skinrelief od Oriflame využíva prírodné aktívne zložky. Tie pleť vyživujú, redukujú jej citlivosť a slúžia ako ochranný štít. Zloženie s vyváženým pH je jemné ako vánok. Zároveň v sebe však ukrýva veľkú silu, ktorá si poradí aj s prejavmi starnutia. Vytvorte si každodenný rituál starostlivosti o pleť, stačí na to len 5 krokov a vaša pokožka sa rozžiari, zlepší sa jej pružnosť a zredukuje citlivosť. O tú správnu dávku starostlivosti sa postarajú praktické pumpičky. Rad SkinRelief by sa mal stať nerozlučným partnerom každej ženy s citlivou pokožkou.

Video s Janou Houskovou a Luciou ,,Lussi“ Šenkovou:



Sada NovAge Skinrelief: 86,99€. Dostupné na e-shope www.oriflame.sk