Vôňa prezradí viac, ako sami tušíte. Odhaľte osobnosť drevitými tónmi

Vôňa je spôsobom vyjadrenia. Obľúbený parfém odráža vašu osobnosť a aj keď to možno nevnímate. Použitá vôňa premieta vaše momentálne pocity a nálady. Funguje to ale aj opačným smerom, pretože čuch je spojený s emocionálnymi časťami nášho mozgu. Preto vône, ktoré nás obklopujú, ovplyvňujú naše vnímanie okolitého sveta. Neveríte? Poďme si ukázať pár príkladov.

Vône a emócie ako spojené nádoby

Vône nás sprevádzajú od nepamäti. Už před tisíc rokmi boli vonné oleje a neskôr aj vonné mastičky využívané na každodennú hygienu. Naši predkovia sa zahaľovali do vône kadidla, orientálneho korenia či kvetín. Moderná doba priniesla rozvoj taktiež v oblasti parfumérstva a ľudia sa začali zaoberať aj vplyvom vôní na človeka. Ako hovorí známy neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MBA:

„Každý človek vníma jednotlivú vôňu inak – na základe predošlých skúseností. To, čo niekomu vonia, druhému nemusí. Ani dvaja ľudia sa nemusia zhodnúť na tom, ktorá vôňa vonia rovnako. Čuch hrá hlavnú rolu vo vnímaní vonkajšej reality, pretože je priamo napojený na emočné časti nášho mozgu. V emočných častiach nášho mozgu sídli centrum, odborne nazývané „Amygdala“, ktoré neustále vyhodnocuje, či ľudia, situácie, v ktorých sa s nimi nachádzame, sú pre nás príjemní, potenciálne s nimi vieme nadviazať bližší vzťah, alebo nie. Vôňa teda ovplyvňuje aj naše vzťahy. Ak sa nám niekto páči, musí nám voňať.“

Vyjadrite svoju ženskosť

Esenciálne oleje na výrobu parfumov, parfumovaných vôd či toaletných vôd, sú získavané z najrôznejších prírodných zdrojov. Percento ich koncentrácie tak určuje, do akej z uvedených kategórií výslednú vôňu nakoniec radíme. Omamnú vôňu možno získať aj z veľmi nenápadných rastlín – napríklad pačuli. Rastie do výšky až 70cm a vzhľadom pripomína hluchavku. Jej silnú arómu jedni milujú a iní nemôžu vystáť, faktom však je, že sa používa stále častejšie a zvýrazňuje ostatné zložky. Hrejivé, silné, sladké vône a ukľudňujúca aróma povzbudzujú psychiku, kreativitu a pôsobia ako prírodné antidepresívum. Pre väčšinu bude však zaujímavejší úplne iný účinok a to afrodiziakálny.

Ako afrodiziakum pôsobí taktiež jedna z najluxusnějších vôní sveta – esenciálny olej získavaný z pomarančových kvetov. Niektoré kultúry tieto kvety považujú dokonca za symbol plodnosti. Ich aróma ukľudňuje myseľ, je svieža, jemne nasladnutá, no s horkým podtónom. Znie to vábivo a už tie vône cítite? Nemusíte si ich iba predstavovať, ich kombináciu doplnenú ešte o ďalšie svieže zložky si teraz užijete v nadčasovej vôni Giordani Gold Woman od Oriflame. Tá podtrhne ženskosť a výnimočnosť svojej nositeľky, samotný flakónik je nabitý vášňou a energiou, ktorú musíte zažiť.

Aj muži majú svoje vône

Vône nie sú len ženskou doménou, ako sa na prvý pohľad možno zdá. Rebel či gentleman s vycibreným vkusom, každý si nájde tú svoju osobitú vôňu. Skutočný charakter má napríklad Giordani Gold Man od Oriflame, v ktorej sa spája sviežosť a zemitosť. Vďaka prítomnosti vetiveru, ktorý na každom vyniká inak a podtrháva jedinečnosť osobnosti svojho nositeľa, bude vôňa vždy originálom. Drevitá aróma s podtónmi čokolády a grapefruitu prisievajú k sústredenosti a bdelosti.

Povzbudivým nakopávačom, ktorý povzbudzuje organizmus, je bergamot. Osviežujúca vôňa, avšak s horkým nádychom. Kvitnúci bergamot si všimnete hneď, ani ho nemusíte vidieť. Jeho omamná vôňa si podmaňuje okolie rovnako ako okúzľujúci muž. A teraz si predstavte, keď sa tieto dve sily prepoja. Ak je vám to stále málo, pridajtee ešte štipku tajuplnosti, pretože begramot ukrýva nie jedno tajomstvo. Je môžné ničomu takému odolať?