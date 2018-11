Rozdielne zapínanie: Prečo majú muži gombíky vpravo a ženy na ľavo?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo rozoznávame dámske a pánske košele či nohavice podľa pravého a ľavého zapínania? Dnes je to pre nás celkom bežný prvok, ktorý nám pomáha sa orientovať v odevoch, ale najmä je už braný ako úplná samozrejmosť. Čo však bolo na úplnom počiatku toho, že sa gombíky začali odlišovať na základe pohlavia? Úplný počiatok rozdelenia a presný dôvod, prečo majú muži gombíky na pravo a ženy na ľavo, sa nám do súčasnosti nezachoval.

Poznáme však veľmi podrobné štúdie a názory historikov, antropológov, aj znalcov umenia. Aj to nám totiž na pár ojedinelých maľbách odhalilo šatstvo a služobníctvo v rôznych polohách.

Gombíky a zapínanie u žien na ľavej strane

Ženy si na módu potrpeli od počiatkov módy vôbec. Tým, že sú krajšou polovicou populácie, pochopiteľne nelákajú len očami, výzorom, ale aj šatstvom a tak zložitejšie strihy boli vždy doménou žien. Tie najkrajšie však boli určené šľachte, bohatým mešťanom a podnikavcom. Tí, ktorí si mohli dovoliť drahé spony a gombíky na šatách, patrili medzi tú časť obyvateľstva, ktoré malo aj na obliekanie svoje služobníctvo. U žien existuje veľmi zásadný predpoklad, že umiestnenie gombíkov podmienilo práve služobníctvo.

Honosné šaty, v ktorých strihoch chceli ich návrhári ukázať aj trend používania gombíkov, mali gombíky našité na ľavej strane košieľ, blúzok a kabátov. Preto, že ich zapínalo služobníctvo a pre nich bolo pohodlnejšie uchopiť gombík v prstoch pravej ruky. Servírovanie, podávanie jedál, rôzne úkony bežného servisu panstva, sa vykonávali v predpísaných podobách. Pravá ruka tak bola bežne u služobníctva používaná aj pri strojenom otváraní dverí, pomáhaní do koča a podobne.

V časoch, keď význam a využívanie služobníctva pri obliekaní, upadol, udržiavame tento trend a odlíšenie od mužov jednoducho preto, že je to tak jednoznačné. Počítajú s tým odevní výrobcovia na celom svete.

Gombíky a zapínanie u mužov na pravej strane

Pri mužoch máme teórií a výskumov, zaoberajúcich sa dôvodmi umiestnenia gombíkov výhradne na pravej strane, o niečo viac. Muži využívali služobníctvo pri obliekaní len v rámci brnení a ťažkých odevov. Bežné obliekanie si ponechávali muži sami pre seba. Obliekanie do boja, do práce, či do dňa, bolo nutné rýchle. Bez ohľadu na podrobné prípravy a úpravy. Gombík na pravo sa dá v ruke uchopiť oveľa lepšie. Ľavá ruka následne pôsobí len ako „prikladač“ látky s dierkou pre gombík.

Dôležitým dôvodom pre ktorý sa u mužov mohli ujať gombíky na pravo, boli aj uniformy. Vojenské uniformy a zapínanie gombíkov muselo vyhovovať taseniu zbraní. Meč, kord, alebo bič. Nástrojov, pri ktorých by prekážalo zapínanie z opačnej strany, vyčnievajúce odevy a prekladané vrstvy šiat istené gombíkom, existovalo bez pochyby viac.

Veď aj opasky bačov, či z obrázkov zbojníkov z našich legiend a dávnych kresieb zachytávajú opasky s gombíkmi, či sponami na pravej strane. Vyčnievajúce remienky potom presahovali do ľavej strany. Pri tasení zbraní, či nástrojov tak stále remienky netvorili prekážku, či nezavadzali pri práci tak, akoby tomu bolo v prípade ľavého umiestnenia.