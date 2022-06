Kauza Depp vs. Heard je na konci. Johnny Depp je víťazom sporu

Ostro sledovaná kauza súdneho sporu medzi Johnnym Deppom a Amber Heard je na konci. Za víťaza sa dá považovať Johnny Depp, ktorý pre ohováranie prišiel o nemalé úlohy a najviac utrpel poškodením svojho mena. S uznávaným hercom sa už totiž nepočítalo v nových Pirátoch v Karibiku (ako by vôbec mohli filmári nazvať touto sériou niečo, kde by chýbal Jack Sparrow?) a vyhodený bol aj z filmu Fantastické zvery 3, ktorý nakoniec zrejme aj práve pre absenciu Deppa a okolnosti jeho vyhadzovu nemá na ružiach ustlané. Amber Heard je zatiaľ najznámejšia vďaka úlohe červenovlasej Miry z Aquamana, pričom sa mala objaviť v jeho pokračovaní. Internetová petícia za to, aby bola z Aquamana 2 odstránená dosiahla niekoľko miliónov podpisov filmových fanúšikov a teda ani oni nemajú záujem o Amber. Aj verejnosť si tak našla spôsob, ako sa zapojiť do sporu dvoch hereckých mien.

foto: online sledovanie súdu bolo ojedinelosť, s akou sme sa doteraz v takej miere nestretli.

Víťazstvo pre Deppa

Porota na ostro sledovanom súde rozhodla v prospech Deppa. Základom sporu bolo obvinenie Amber Heard v článu Washington Post, v ktorom nepriamo označila Deppa za násilníka a seba ako obeť. Práve toho sa chytili médiá, spoločnosť a Depp bol prepieraný ako utláčateľ a ten zlý v ich pár ročnom manželstve. Porota mala za to, že Heard sa dopustila ohovárania a uložila jej povinnosť zaplatiť odškodné vo výške 15 miliónov dolárov. Zároveň aj Heardovej odklepli 2 milióny odškodné namiesto pôvodne požadovaných prehnaných 100 miliónov.

Na súde sa pritom zachádzalo do nechutností. Dokazovanie a svedkovia oboch strán sa pokúšali presvedčiť sudkyňu a porotu o nespoľahlivosti toho druhého. Faktom zostáva aj to, že Amber Heard opakovane klamala, akoby si niektoré svoje kroky naplánovala už v minulosti. Neznáma herečka sa tak svetovo preslávila viac súdom a herectvom pri súde, než filmovým hereckým umením. Johnny Depp sa súdu s finálnym rozhodnutím nezúčastnil osobne. Je totiž na hudobnom turné so spevákom Jeffom Beckom v Anglicku. Osobne bola pri verdikte prítomná len Amber Heard.

Verdikt zaznieva po 1 hodine a 41 minúte

Johnny ako hudobník

Depp je v našich končinách menej známy ako hudobník, hoci práve hudba ho sprevádza životom od mladosti. Niekoľko rokov pôsobí po boku Jeffa Becka, zväčša uvádzaný ako hosť. Video nižšie je práve z aktuálneho britského turné.