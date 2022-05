Petícia za odstránenie Amber Heard z filmu Aquaman 2 má tri milióny

Rozvodová a porozvodová vojna medzi hercom Johnym Deepom a herečkou Amber Heard plní stránky bulvárnych plátkov už niekoľko rokov. Označenie Johnyho za násilníka ho stálo rolu vo Fantastických zveroch 3, čo sa nepochybne ukázalo aj na neúspechu tohto filmu. Násilné odstránenie z obsadenia mohlo mať prepojenie na fakt, že rovnaké štúdio – Warner Bros produkuje aj Aquamana, pričom v jeho druhom filme je práve Amber Heard za hviezdu číslo 2. Ťažko povedať.

Jej takmer dokonalý plán ako oblbnúť súdy a úrady výmyslami o násilí sa takmer darilo napĺňať, no v poslednom čase sa jej výmysly stretli s dôkazmi a výpoveďami ľudí, ktorí prinášajú trochu viac svetla k obrazu jej charakteru. Fanúšikovia po celom svete majú však jasno v tom, komu veria viac. Tí, ktorí uverili, že je Johnny Deep násilník, môžu sklamane priznať, že sa mohli mýliť. Amber je už terčom mnohých meme obrázkov, nie len tých, kde jej silueta kadí na Johnyho posteľ. Najnovšie jej správanie a súdne divadielko vyprovokovalo fanúšikov aj k petícii za jej odstránenie z nového filmu Aquaman 2.

Petícia za odstránenie Amber Heard z Aquamana 2

Jej najslávnejšia úloha doposiaľ je úloha červenovlasej princeznej z filmu Aquaman. Úloha je to síce zvodná, no príliš drsná a odmeraná. Inými úlohami bežného filmového konzumenta dosiaľ neoslnila. Pokračovanie jej dosiaľ životnej úlohy by však teoreticky šlo zvrátiť. Zastavenie uvedenia filmu a jej nahradenie totiž požaduje petícia, ktorá siaha na hranicu 3 miliónov podpisov. 3 milióny ľudí na celom svete sa prostredníctvom petície na stránkach CHANGE.com podpisuje za to, aby bola odstránená z nového filmu o vodnom mužovi.

Pre filmových tvorcov by tak teoreticky mohli byť dve cesty. Ignorovať petíciu a žiadosť verejnosti a ísť svojou cestou bez zmien. Alebo reagovať a poslúchnuť verejnosť. 3 milióny podpisov je však málo na to, aby bolo možné odpáliť herečkinu úlohu v slávnom filme a nahradiť ju inou herečkou. Technicky by to bolo náročné a výmena herečky v už nakrútených scénach je náročné pre celú scénu a jej obsadenie ako také. Je teda nepravdepodobné, že by tri milióny ľudí, prípadne viac, ak sa petícia ponechá, niečo zmení. V každom prípade je však dôležité, že sa protest koná, je o ňom počuť, a píše sa o ňom. Verejnosť tak dáva najavo názor.

Ak už budete podpisovať prvú, pozrite sa aj na druhú. Druhá píše jasne, žiada nahradenie Amber Heard inou herečkou.

Čo sa deje medzi Johnnym a Amber?

Výborné video, ktoré vysvetľuje celú kauzu, pochádza z Českej republiky a nájdete ho na Youtube. Mimoriadne rozsiahla práca a analýza celej kauzy dala autorke zabrať, avšak prináša všetky podstatné detaily potrebné na pochopenie celej veci.