Kryonika: Zmrazenie tela človeka – novodobá pomoc alebo len pokus?

Zmrazenie tela je novinkou na trhu, ktorá búra mýty. Toto pomenovanie vychádza z gréckeho slova „kryos“, znamenajúceho chlad. Zavedenie tohto úkonu trh ďaleko predbehlo dobu. Kryonika si zatiaľ u väčšiny populácie nezískala pochopenie. Už teraz však dokážeme povedať, že mnoho sci–fi filmov založených na tejto procedúre už viac nemusíme považovať za fiktívne. Kryoniku z odborného hľadiska dokážeme vysvetliť ako zmrazenie tela v tekutom dusíku pri teplote -196° Celzia. Inak povedané, zastaví sa biologický čas.

zdroj foto: chinesecryonics.org

Záujemcovia o zmrazenie vidia v zmrazení možnosť prežiť s vážnou dnes neliečiteľnou chorobou, aby v budúcnosti, keď sa nájde riešenie pre zdravotné ťažkosti, mohli opäť žiť plnohodnotný život. Záujemcovia sú však aj z radov nadšencov a ľudí, ktorí tak chcú nájsť spôsob, ako sa dožiť doby celkom iného pokroku a rokov, o ktorých dosiaľ mohli len snívať, alebo si ich predstavovať v podobe predpokladov.

Živočíchy predbehli ľudský mozog, kryonika sa inšpirovala prírodou

V prírode sa s týmto javom stretávame bežne, napríklad pri živočíchoch ako sú ryby alebo žaby. Hovoríme tomu aj hybernácia. Žaby ako obojživelníky na zimné mesiace hybernujú. S postupným otepľovaním sa ich telo otepľuje tiež a tieto obojživelníky sa začínajú prebúdzať po dlhých mesiacoch ničnerobenia. Čo sa človeka týka, tieto procedúry sa požívajú pri uchovávaní spermií. Po zmrazení dokážu prežiť veľmi dlho, dokonca sú pri rozmrazení schopné znova fungovať na 100%, čo sa využíva napríklad pri umelých oplodneniach.

Euro k euru alebo náhrada za zmrazenie celého pacienta

Cena za hybernáciu človeka sa pohybuje v mierke 100 000 dolárov, čo je v prepočte asi 85 000 eur. Ak si nie ste schopní ušetriť taký finančný obnos peňazí, členovia Kryonického inštitútu vám dokážu uchovať iba mozog spolu s hlavou. Z lekárskeho hľadiska sa tento jav nazýva neuroprezervácia. Pre ňu je cena je nižšia, avšak nejako výrazne v konečnom dôsledku neklesla.

Kryonika a jej história

Hlavný Kryonický inštitút sídli v Michigane v meste Clinton Township. Ako prvý prišiel s touto myšlienkou v roku 1773 Benjamin Franklin, ktorý bol významný americký politik, spisovateľ a prírodovedec. V roku 1976 založiť Robert Ettineger spomínaný Kryonický inštitút. Ako jediný považoval myšlienku kryoniky za reálnu a pomocnú.

Postup zmraznenia sa deje v štyroch stupňoch

Existuje pomerne dosť filmov, ktoré nám ukazujú, čo sa deje s telom pri zmrazením alebo ako zmrazenie ako také prebieha. Filmári nám ukážu rýchly proces a kamenné telo je na svete. Avšak, zmrazenie ako reálny jav trvá trošku dlhšie a je potrebný odborný tím. Konkrétne obsahuje 4 stupne, výsledok čoho je samotné zmrazené telo.

Pre-liečba (prvý stupeň)

Za prvý stupeň sa označuje liečba, ktorá sa deje pred zmrazením. Táto fáza sa tiež nazýva ako počiatočná. Pacientovi sa odporúča doplniť antioxidanty (chránia telo pred škodlivými látkami). Oxid horečnatý sa podáva pacientom trpiacim znižovaním horčíka. Tento nedostatok môžeme badať u pacientov s enterickou výživou (poruchy trávenia). Vitamín E a rybie oleje sa taktiež odporúčajú doplniť. Naopak, vitamín C by sa používať nemal. Pri tejto fáze je dôležité, aby tím kryonikov pobudol v tejto fáze pri pacientovi, nakoľko oni jediní dokážu badať neobvyklé zmeny.

Počiatočné ochladzovanie a transport (druhý stupeň)

Pacient by mal byť vyhlásený za mŕtveho. Nemal by vykazovať známky dýchania a mal by byť ukončený srdcový tep. Po tomto stave by mal byť pacient čo najskôr ochladzovaný v oblasti hlavy. Je dôležité začať mozgom, dokonca je osvedčené, že kaša z ľadovej vody dokáže telo schladiť oveľa rýchlejšie ako kocky ľadu. Najlepšia voľba pre pacienta je, aby smrť prebiehala s vysokoškoleným personálom, ako napríklad dobrovoľníkmi pracujúci v Kryonickom inštitúte. Avšak tu neexistuje žiadna záruka, že títo dobrovoľníci sa aj reálne objavia. Ak to nie je v rozpore s miestnymi pravidlami, do tela je podávaná látka heparín. Bežná dávka je 30 000 jednotiek pre pacienta s priemernou veľkosťou. Nakoľko Kryonický inštitút sídli v Michigane, pacienti žijúci mimo oblasti Michiganu, budú balení do uzavretých nádob a následne dopravovaní na letisko v Detroite.

Vymytie a perfúzia (tretí stupeň)

V objekte Kryonického inštitútu v Michigane sa krv pacienta vymyje roztokom na čistenie. Aby krv v žilách nestuhla, pacientovi je zavedená zmes CryoProtectant Agents. Krvné cievy sa touto zmesou čistia. Po vymytí krvi sa zavádza zmes kryoprotektantu, ktoré úplne eliminujú tvorbu ľadu.

Ďalšie ochladzovanie a skladovanie (štvrtý stupeň)

Po vymývaní a perfúzii je pacient balený v suchom ľade. V zariadení Kryonického inštitútu je pacient umiestnený do spacieho vaku, označený a ďalej ochladený, až kým nevychladne na -120 ° Celzia. Ďalšie štyri až päť dní sú potrebné na vychladnutie tela, ktoré by už malo dosahovať teplotu tekutého dusíka. Po ukončení ochladenia sa pacient úplne prenesie do kryostatu (dlhodobej skladovacej jednotky).

Kryonika: Podstúpiť či nepodstúpiť?

Ak by ste vyhrali v lotérií alebo vám niekto ponúkol finančný kapitál, podstúpili by ste zmrazenie tela? Je pochopiteľné, že bežný človek si takýto úkon nemôže dovoliť. Alebo to bol hlavný zámer? Jeden nikdy nevie.

Je však na uvážení, či toto zmrazenie je dôležité a prospešné svetu. V súčasnej situácii je však isté iba to, že sa zatiaľ nevie, ako sa ľudia budú spätne odmrazovať. Na túto otázku, žiaľ, ešte nikto nemá odpoveď.

Bude zmrazenie tela prostriedok vďaka ktorým vyliečime choroby, dokážeme zabrániť smrti, dokonca sa preniesť do iného storočia?

Na záver vyjadrenie syna Roberta Ettingera.