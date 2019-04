Večerníček Českej televízie, ako vznikol slávny chlapec z ríše rozprávok?

Večerníček je azda pre nás všetkých skôr narodených vec veľmi dobre známa. V spomienkach to bola dôležitá súčasť každého dňa. Tak ako Deduško Večerníček už dlhé roky nemení svoju podobu a hudbu, ani postavička chlapca Večerníčka z Československej, respektíve Českej televízie sa nemení. Tak ako si ju pamätajú starí rodičia a ich rodičia, pamätajú si ju a poznajú ju deti aj dnes. Ako vznikol chlapec na autíčku, na bicykli, na jednokolke, čo robí neporiadok s papiermi a zdraví deti?

História chlapca z ríše rozprávok

Od 25. februára 1954 začala v Čechách televízia vysielať pravidelne. Prvý Večerníček sa volal Stříbrné zrcátko, no šlo len o nedeľný program. Najstaršia česká znelka a jedna z najstarších v celej Európe, vznikala počas júla a augusta 1965.

Vtedy sa zástupcovia Československej televízie objavili v tvorivom štúdiu Bratři v triku a požiadali tamojších tvorcov o nejakú peknú znelku pre deti. Takú, ktorá by uvádzala všetky rozprávky na dobrú noc, bola by jasná, pekná, stručná a najmä malo ísť o chlapca. Výtvarník Radek Pilař ho nakreslil ako malého chlapčeka s papierovou čiapočkou a očami tvorenými dvoma malými hviezdičkami. Až keď bola postavička vymyslená, vznikla hudba. Tú zložil Ladislav Simon a keď bola tvár a zvuk hotový, zostávalo vymyslieť, čo počas trištvrte minúty znelky bude chlapec robiť. Václav Bedřich zvučku nakoniec režíroval a Antonín Bureš, mimochodom starý otec známeho českého herca Mareka Vašuta, ju dostal do pohybu.

Nemožno zabudnúť už len na hlas, ktorým sa večerníček v úvodnej verzii prihováral deťom pozdravom “Dobrý večer” a v tej záverečnej verzii zvučky, skrátenej spätne pustenej časti zvučky úvodnej, naopak poprial “Dobrou noc”. Hlas postavičke dal Michal Citavý, ktorý bol tvorcom odporúčaný ako skúsený hovorca pre Skúsenosti z niekoľkých detských programov a objaviť sa mal aj v seriáli Bylo nás pět.

Zvučka bola pôvodne čiernobiela a farbu získala až v roku 1974. Do roku 1967 sa vysielalo len v nedeľu. Do roku 1969 tri krát týždenne a to v utorok, štvrtok a nedeľu. A6 postupne sa z toho stávala denná záležitosť. Ešte v roku 1972 chýbala sobota, no od roku 1973 je každodennou záležitosťou. Dnes je vysielaný aj na televízii ČT D, “Déčko”. Celkom prvá rozprávka, ktorá bola zvučkou uvedená, bola O televizním strašidýlku, režiséra Václava Bedřicha. Meno Václava Bedřicha je ostatne veľmi dobre známe. Veď bol autorom takých seriálov ako Bob a Bobek – králíci z klobouku, Maxipes Fík, Štaflík a špagetka, Říkání o víle Amalce a ďalšie.

Čo veľmi dobre vieme?

Chlapec Večerníček pochádza z ríše rozprávok. Najskôr sa sedem krát otočí, zloží si čapicu, pozdraví “Dobrý večer”, vybehne po 20 schodoch a skočí dole. Má pripomínať dieťa a tak sa húpe na koníkovi, ktorý sa zmení na džíp a potom na jednokolku. Chlapec je stále otočený tvárou k obrazovke a vyhodí 21 listov papiera, pričom kamera sa priblíži k tomu poslednému s logom televízie. Záverečná zvučka je skrátená a postavička sa rozlúči so slovami “Dobrou noc”.

Chlapec Večerníček dáva zlý príklad?

To, čo prekvapí a šokuje zároveň, je fakt, že sa pred rokmi našiel špekulant, ktorý podal voči zvučke po toľkých rokoch sťažnosť. Vraj popiera princípy ekológie, ak robí neporiadok s papiermi. Dokonca ešte k tomu dáva deťom zlý príklad pri šoférovaní a bicyklovaní. Veď postavička upretá pohľadom na divákov nepozerá na cestu. Zámerná sťažnosť, ktorá našla problém tam kde je aj nie je, vznikla pred viac ako desiatimi rokmi, no ešte dnes si živo spomíname na to, keď sme medzi priateľmi diskutovali, či ide o žart, alebo plne vážny fakt. Na šťastie, celá zvučka zostala zachovaná a pripomienky jedného hejtera, alebo len človeka s vlastným nešťastím.

