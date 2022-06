Pocestujete do Kataru na MS vo futbale? Pozor na lieky a drogy!

V jeseni 2022 sa budú v Katare konať futbalové majstrovstvá sveta, ktoré dokážu zmobilizovať na vycestovanie fanúšikov vo výraznejšej miere ako je to pri cyklistických pretekoch a fanúšikoch obmedzených zväčša v slovenskom prípade na jedno meno. Práve v súvislosti s predpokladaným záujmom vyraziť do Kataru sa objavujú v európskych médiách už teraz zmienky o odporúčaniach športových turistov, ktorí by zvažovali vycestovať aj s drogami. Za akékoľvek množstvo kokaínu, heroínu, či inej tvrdej a mäkkej drogy totiž v krajine hrozia najvyššie triedy. Podobné problémy hrozia aj pre užívateľov liekov, ktoré môžu byť na „čiernom zozname“.

Bez drog, inak hrozí trest smrti

Prípady zachytených pašerákov, či výskytu akéhokoľvek množstva drogy, sú trestané vysokými trestami vo väzení, v rozmedzí spomínanom až na 20 rokov. V prípade, že by šlo o nález väčšieho množstva drog, obchodovanie s nimi, ďalšie prečiny, či iný prešľap z minulosti, zákony budú nemilosrdné pri rozsudku smrti. S niečím takým žiadna európska krajina nepočíta. V zahraničí sa však naďalej vykonáva v rámci štátom kontrolovanej súdnej moci, ako je tomu oficiálne v Katare. S drogami má problémy nemálo mladých ľudí v Európe. Moderné technológie a precízne kontroly na letiskách v Katare majú mimoriadne výsledky.

Pozor na lieky v batožine

Katar pritom obmedzuje taktiež výskyt a teda aj užívanie určitých liekov, ktoré môžu spadať do nežiadúcej kategórie. Užívatelia konkrétnych typov liečiv môžu mať vážne opletačky s miestnymi zákonmi. Úrady postupujú prísne a riadia sa tiež prísne zaužívaným tvrdením „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Obmedzené sú skrátka akékoľvek narkotiká, psychotropné látky a zároveň liečivá, prostriedky proti bolesti a sedatíva, ktoré poznajú mnohé krajiny pod názvami ako: Alprazolam (Xanax), kodeín (Codeine), Clonazepam, Diazepam (Valium), Lyrica, Methadone, Tramadol, Zolpidem, Pregabalin, Zolam a ďalšie.

Akékoľvek lieky, s ktorými prekračujete katarské hranice, musia byť v ich pôvodných obaloch s pôvodnými príbalovými informáciami. Lieky nie je vhodné prevážať v batožine, ale je dôležité ich mať pri sebe v príručnej batožine. Ďalšie informácie o obmedzeniach obsahujú aj stránky Ministerstva zahraničných vecí.