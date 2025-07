Kde sa radšej nekúpať: Rizikové vodné plochy na Slovensku

Letná sezóna láka k osvieženiu pri jazerách, priehradách a kúpaliskách. Mnohé z nich však nemusia byť také bezpečné, ako sa na prvý pohľad zdajú. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) spolu s regionálnymi úradmi hygieny pravidelne kontroluje kvalitu vody na prírodných aj umelých kúpaliskách. Zistenia počas júna a začiatku júla ukazujú, že niektoré miesta sú nevhodné na kúpanie z dôvodu výskytu nebezpečných mikroorganizmov a zhoršených podmienok.

Rizikové prírodné vody

Gazárka (Šaštín-Stráže)

Problém: Nadlimitné množstvo cyanobaktérií (siníc) a chlorofylu‑a

Riziko: Sinice produkujú toxíny, ktoré môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť podráždenie, vyrážky, alergie. Pri prehltnutí hrozí nevoľnosť, hnačka či bolesť hlavy.

Pre koho je nebezpečné: Najmä pre deti, tehotné ženy, starších ľudí a alergikov.

Vinianské jazero

Problém: Prekročenie biologických ukazovateľov (chlorofyl-a, sinice)

Riziko: Nie tak celkom závažné, ako pri Gazárke – sinice znižujú kvalitu vody a ohrozujú zdravie citlivých osôb. Podrobnosti: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/detail-hzp?type=pvp&id=05dd6be0-819a-3257-b498-d54220ea8471

Košické jazero – Plážové kúpalisko „Jazero“

Problém: Cyanobaktérie a znížená priehľadnosť vody

Riziko: Vznik tzv. „vodného kvetu“, ktorý vytvára nepríjemný zápach, slizký povrch a riziko podráždenia pokožky.

VN Stará Myjava

Problém: Zistené cerkárie rodu Trichobilharzia, vodná nádrž vôbec nie je odporúčaná na kúpanie, napriek tomu do nej vchádzajú za týmto účelom ľudia.

Riziko: Parazit spôsobuje tzv. cerkáriovú dermatitídu (plavecká vyrážka) – svrbiace, pľuzgierovité vyrážky, ktoré vznikajú v mieste prieniku parazita do pokožky.

Dôležité: Nejde o infekciu nebezpečnú pre zdravie – parazit v ľudskom tele neprežije, ale podráždenie môže byť veľmi nepríjemné.

Umelé kúpaliská s problémami

Letné kúpalisko Púchov

Problém: voda so zhoršenou kvalitou – podrobnosti na: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/detail-hzp?type=uk&id=540338c8-3b41-054a-8a1a-183f0d1a2c8e

Znížená kvalita vody – estetické či technické riziká

Tieto vody nie sú priamo zdravotne nebezpečné, no môžu byť nepríjemné na kúpanie kvôli zákalu, nízkej priehľadnosti alebo zápachu:

Duchonka

Kanianka

Lipovina – Bátovce

Nitrianske Rudno

Veľké Uherce

Ako vznikajú problémy vo vodách a o čo ide?

Cyanobaktérie (sinice)

Prírodné organizmy, ktoré sa pri vysokých teplotách a zvýšenej koncentrácii živín premnožia.

Produkujú toxíny: hepatotoxíny, dermatotoxíny.

Prejav: zelenomodrý povlak, znížená priehľadnosť, zápach, podráždenie očí, pokožky.

Enterokoky a E. coli

Ukazovatele fekálneho znečistenia.

Riziko infekcií – hlavne pri zasiahnutí úst, očí alebo poranenej kože.

Zdroje: zlá hygiena návštevníkov, nesprávna údržba bazénov.

Cerkárie (larválne štádiá motolíc)

Žijú v prírodných vodách, prenášané vodnými slimákmi.

Pokusne prenikajú do kože človeka → spustí sa obranná reakcia tela.

Neprenášajú sa ďalej, ale spôsobujú svrbenie a vyrážku.

Na čo si dať pozor pri kúpaní?

Sledujte oficiálne označenia pri vstupoch do vody (tabule RÚVZ)

Neprekračujte vyhradené časti vodnej plochy

Nekúpte sa po búrkach – vtedy je voda často kontaminovaná

Nevstupujte do vody s ranami, škrabancami – hrozí zápal

Deti by sa mali vyhýbať kalnej alebo páchnucej vode

Kde sledovať aktuálne údaje?

Oficiálne informácie o stave vôd na kúpanie nájdete na:

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva zverejňujú aj lokálne výsledky meraní, uzávery a výstrahy – napríklad RÚVZ Košice, RÚVZ Trenčín, či RÚVZ Banská Bystrica.