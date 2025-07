Knižná novinka Darwinova pasca (Kristian Rönn) naozaj otvára oči

Už ste počuli o knihe Darwinova pasca? V zahraničí celkom zarezonovala a na Slovensku sa o slovenské vydanie postaralo vydavateľstvo Eastone Books. Kniha vysvetľuje, prečo sa ľudia správajú často nerozumne, aj keď majú dobré úmysly. Ukazuje, že za mnohé naše chyby nemôže len hlúposť alebo chamtivosť, ale aj staré vzorce správania, ktoré sme si priniesli z evolúcie. Autor hovorí, že príroda nás naučila prežiť, nie myslieť na budúcnosť – a to je dnes problém. Vďaka tomu sa snažíme zarobiť čo najviac, získať moc, pretláčať sa, ale pritom škodíme sebe aj planéte.

Kniha odhaľuje, ako tieto „evolučné pasce“ spôsobujú rozpad dôvery, klímu plnú strachu a spoločnosť, ktorá sa nevie dohodnúť. Nezostáva však len pri kritike – ponúka reálne možnosti, ako zmeniť systém tak, aby bol férovejší a múdrejší. Píše o tom, ako budovať dôveru medzi ľuďmi, čo by mali robiť vlády a ako by mohli fungovať lepšie firmy. Je napísaná jednoducho, ale veľmi múdro, a núti čitateľa zamyslieť sa nad tým, čo je skutočne dôležité. Hoci ide o veľké a vážne témy, kniha zostáva čitateľná a miestami aj nádejná. Ak vás trápi, kam sa svet uberá, a zároveň veríte, že sa to ešte dá zmeniť, táto kniha vám ukáže, kde začať.

KÚPIŤ: Knihu kúpite v predajniach BUX.SK | MARTINUS.SK | na EASTONBOOKS | PANTARHEI

O čom je Darwinova pasca?

Kniha Darwinova pasca od Kristiana Rönna je pohľadom na svet, v ktorom naše prirodzené, evolúciou formované správanie nestačí na riešenie moderných problémov. Autor ukazuje, ako krátkozraké rozhodnutia, ktoré kedysi pomáhali jednotlivcovi prežiť, dnes spôsobujú kolaps dôvery, klimatické zmeny, toxickú kultúru v online priestore aj nefunkčné inštitúcie. Nejde však o filozofické zamyslenie od stola – Rönn prináša konkrétne situácie, ktoré odhaľujú, prečo systémy, ktoré nás obklopujú, zlyhávajú. Ako spoluzakladateľ analytickej platformy Normative, ktorá pomáha firmám merať a znižovať ich uhlíkovú stopu, má reálne skúsenosti s budovaním riešení na globálne výzvy. V minulosti pôsobil aj ako výskumník v Oxforde a jeho práca sa pohybuje na rozhraní medzi vedou, podnikaním a globálnou etikou. Práve vďaka týmto skúsenostiam si môže dovoliť písať s autoritou, ale bez moralizovania.

V knihe čitateľ nájde reálne prípady, ktoré vysvetľujú, ako dobre mienené snahy často vedú k nepredvídaným a zlým výsledkom. Objavujú sa tu koncepty ako evolučné pasce, systémová slepota a neudržateľné motivácie, ktoré sa skrývajú za fungovaním inštitúcií, trhov či médií. Autor vysvetľuje, prečo sa spoločnosti správajú ako jednotlivci v boji o prežitie, hoci by mali spolupracovať. Nechýbajú návrhy, ako by sa dali vytvoriť stabilné a dôveryhodné systémy, ktoré by podporovali dlhodobé myslenie, zodpovednosť a udržateľnosť. Kniha zároveň zdôrazňuje potrebu nového typu vedenia – takého, ktoré chápe, že samotný rozum bez spolupráce nestačí.

Pre koho je? Ideálny čitateľ tejto knihy:

Pre stredne pokročilých aj zdatných čitateľov populárnej vedy , ktorí chcú porozumieť prepojeniu medzi evolúciou a našimi spoločenskými výzvami.

, ktorí chcú porozumieť prepojeniu medzi evolúciou a našimi spoločenskými výzvami. Pre čitateľov zaujímajúcich sa o globálne problémy, ako klimatická kríza, AI či geopolitiku – Rönn ukazuje ich fungovanie cez evolučnú šošovku.

Pre profesionálov a akademikov (ekonómia, sociológia, vývoj organizácií), ktorí hľadajú nové paradigmy na riešenie koordinácie a dlhodobého plánovania.

Napísali o nej:

„Bold, brilliant, and ultimately optimistic“ – Porchlight Books hodnotí knihu ako výrazne odvážnu a inteligentnú so silným, optimistickým pohľadom. – https://www.porchlightbooks.com/products/darwinian-trap-kristian-ronn-9780593594056

Eric Ries (autor The Lean Startup) knihu nazval „essential reading“ – živou a nádejnou reflexiou, ktorá skúma, ako sú nesprávne motivácie hlavným zdrojom inštitucionálnych a spoločenských kríz. – https://www.scifuture.org/kristian-ronn-the-darwinian-trap-interview-with-scifuture/

William MacAskill, Chris Anderson (TED), Max Tegmark a Liv Boeree knihu označujú ako „eye-opening“ (otvárajúcu oči), „vital“ a „essential reading“, oceňujúc jej komplexný, no zároveň jasný pohľad na problémy a ich riešenia. – https://www.ebay.com/p/26064688976

Náš celkový názor

Kniha je zaujímavá z viacerých dôvodov. Nazerá na minulosť, antropologickým pohľadom a aj inými sondami vyhodnocuje vývoj správania, cieľov a porovnáva ich. Je zážitkom čítať ju a bude jednou z tých, ku ktorým sa neskôr vrátite.

KÚPIŤ: Knihu kúpite v predajniach BUX.SK | MARTINUS.SK | na EASTONBOOKS | PANTARHEI