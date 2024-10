Slávne mladé hviezdy a smrť pre závislosti a duševné problémy

Pre bežného človeka je nepredstaviteľný život mladých hviezd, hercov a hudobníkov. Možno vnímame ich kontakty, peniaze a úspech. Nevidíme duševné ťažkosti a do hlavy týchto ľudí. Sú pod drobnohľadom a veľkými očakávaniami. Môžu zarábať viac, no viac zo seba musia vydať a musí to byť absolútne na inej úrovni, než sa očakáva od nás. Tento náročný život žijú najmä preto, že si to žiadajú všetci ostatní. Počúvame ich piesne a chceme, aby nahrávali ďalšie, koncertovali, odpovedali na otázky a chceme počuť odpovede. Chceme sa im podobať, vedieť o nich, spoznať ich súkromie. Ak to oni sami chcú, alebo naopak nechcú, musia investovať príliš veľa času buď do podávania týchto informácií, alebo skrývania.

Takýto ľudia majú neustále viac povinností, než ľudia nezaujímaví a nepopulárni. Kladené nároky, nepravidelný spánok, neustála pozornosť a cudzí ľudia okolo… to všetko na týchto ľudí vplýva. Duševné problémy a duševný stav je náročný stav a nikto na Zemi mu nerozumie tak, aby mohol dávať rady. Aj celebrity sú len ľudia a psychologickú pomoc vyhľadávajú aj oni. Niekedy to však nestačí a ich problémy, choroby, duševný stav, alebo závislosti sú dôvodom, pre ktoré zomierajú. Často sami a bez pomoci. Záujem o nich potom neutícha ani po smrti. Duševné problémy má mnoho ľudí okolo nás. Rozdielnymi spôsobmi však k nim pristupujeme, alebo ich riešime.Ak sa hovorí o duševných problémoch, závislostiach a príliš mladom veku ľudí, ktorí zomreli, potom sú to najčastejšie nasledovné mená.

Mladí slávni a zdravotné alebo duševné problémy

Heath Ledger (1979 – 2008)

Heath Ledger bol austrálsky herec, známy najmä vďaka svojej úlohe Jokera vo filme The Dark Knight (2008). Jeho herecký talent sa ukázal aj v ďalších filmoch ako Brokeback Mountain (2005), za čo získal Oscara za najlepšiu vedľajšiu úlohu. V čase jeho smrti bol na vrchole svojej kariéry, no zároveň bojoval so závažnými psychickými problémami a nespavosťou. Duševné problémy mladého herca akými sú depresie, sa náhle po jeho smrti stali na čas dôležitou témou číslo 1.

Smrť a vek: Ledger zomrel v roku 2008 vo veku 28 rokov na predávkovanie liekmi, ktoré mu boli predpísané proti bolesti a nespavosti. Kombinácia rôznych liekov viedla k fatálnemu zlyhaniu jeho organizmu. pochovaný je v austrálskom meste Karrakatta na miesntom cintoríne.

Amy Winehouse (1983 – 2011)

Amy Winehouse bola britská speváčka a skladateľka, známa pre svoj jedinečný hlas a štýl kombinujúci jazz, soul a R&B. Jej album Back to Black (2006) získal päť cien Grammy a jej piesne ako „Rehab“ sa stali ikonickými. Napriek jej úspechu bojovala Winehouse so závislosťou na drogách a alkohole, čo výrazne ovplyvnilo jej osobný aj pracovný život.

Smrť a vek: Amy Winehouse zomrela v roku 2011 vo veku 27 rokov. Jej smrť bola pripísaná otrave alkoholom, keď mala v krvi podľa bulvárom šírenej informácie až 4,16 promile. Patrí medzi členov tzv. „Klubu 27“, označujúcich slávne osobnosti, ktoré zomreli vo veku 27 rokov.

Kurt Cobain (1967 – 1994)

Kurt Cobain bol americký spevák, skladateľ a frontman legendárnej grunge kapely Nirvana. Skladby ako „Smells Like Teen Spirit“ a „Come As You Are“ sa stali hymnou generácie a posunuli Cobaina do centra pozornosti. Napriek svojmu úspechu bojoval s depresiou, závislosťou na heroíne a so slávou, ktorá ho ubíjala.

Smrť a vek: V roku 1994, vo veku 27 rokov, Cobain spáchal samovraždu. Bol nájdený v svojom dome v Seattli s brokovnicou a samovražedným listom. Jeho smrť šokovala fanúšikov po celom svete a taktiež ho zaradila do „Klubu 27“. Jeho rodný Aberdeeen je známy viacerými miestami, ktoré sa spájajú s jeho životom. Tak ako rodný dom, či most a ďalšie.

River Phoenix (1970 – 1993)

River Phoenix bol americký herec a aktivista, ktorý sa preslávil svojimi úlohami vo filmoch ako Stand by Me (1986) a My Own Private Idaho (1991). Bol považovaný za jednu z najväčších nádejí mladého Hollywoodu. Phoenix bol známy aj svojou angažovanosťou v environmentálnych a charitatívnych aktivitách. Jeho starší brat Joaquin Phoenix je dosiaľ veľkou filmovou hviezdou, účinkoval v Gladiátorovi, vo filme Walk The Line a najmä v novšej samostatnej dvojici filmov Joker.

Smrť a vek: River Phoenix zomrel v roku 1993 pred nočným klubom The Viper Room v Los Angeles. Mal 23 rokov, keď sa predávkoval kokaínom a heroínom. Jeho smrť šokovala filmový svet, ktorý ho považoval za herca s obrovským potenciálom. Jeho smrť nastala v určitom štádiu nakrúcania filmu Dark Blood, čo celkom zásadne skomplikovalo jeho dokončenie. Bol totiž hercom v hlavnej úlohe a film tak nemohol byť dokončený. Až v roku 2012 sa podarilo film vydať po určitých úpravách.

Avicii (1989 – 2018)

Tim Bergling, známy pod umeleckým menom Avicii, bol švédsky DJ a producent elektronickej hudby. Jeho hity ako „Wake Me Up“ a „Levels“ ho zaradili medzi najväčšie mená na scéne elektronickej hudby. Avicii bojoval s problémami fyzického a duševného zdravia. Duševné ťažkosti ale neboli jediné. Trpel akútnou pankreatitídou, ktorá bola čiastočne spôsobená nadmernou konzumáciou alkoholu.

Smrť a vek: Avicii zomrel v roku 2018 vo veku 28 rokov. Spáchal samovraždu počas pobytu v Ománe, pričom dlhodobo trpel úzkosťami a stresom z kariéry, ktorú nezvládal psychicky.

Brittany Murphy (1977 – 2009)

Brittany Murphy bola americká herečka a speváčka, známa z filmov ako Clueless (1995), 8 Mile (2002) a Sin City (2005). Jej kariéra bola na vzostupe, no zároveň mala zdravotné problémy a čelila nejasnostiam ohľadom jej vzťahov a života v súkromí.

Smrť a vek: Brittany Murphy zomrela v roku 2009 vo veku 32 rokov na zlyhanie srdca, ktoré bolo spôsobené kombináciou anémie a zápalu pľúc, pričom toxikologické správy naznačili aj prítomnosť liekov na predpis. Jej miesto posledného odpočinku je na cintoríne neďaleko štúdií Warner Bross v kalifornskom Los Angeles.

Mac Miller (1992 – 2018)

Mac Miller, vlastným menom Malcolm McCormick, bol americký rapper, spevák a producent, známy svojimi introspektívnymi textami a prácou na albumoch ako Swimming (2018). Bol uznávaný nielen za svoju hudbu, ale aj za svoju schopnosť vyjadriť svoje vnútorné boje. V jeho textoch často rezonovali témy depresie a závislosti.

Smrť a vek: Mac Miller zomrel v roku 2018 vo veku 26 rokov na predávkovanie drogami, ktoré zahŕňalo smrteľnú kombináciu fentanylu, kokaínu a alkoholu.