Čo je to ten hetrik (hattrick) vo futbale, hokeji, či v inom športe? - ZN.SK

Redaktori športového spravodajstva radi používajú slovné zvraty, metafory, rôzne označenia, ale aj slová, ktorým bežný človek nerozumie. Každý sa v určitom veku svojho života čuduje a pýta, aké mužstvo z “pod Urpína”, alebo z “pod Zobora” to vlastne hrá. Ak hrajú kamzíci proti baranom, fajn, ešte sa dovtípi človek, ak si všimne dresy, no keď počuje “gól do šatne”, už musí trochu rozmýšľať a na niektoré slová musí naozaj googliť. Jeden z pojmov, ktorý potrápi neraz hlavu nováčika v týchto pojmoch, je hattrick, alebo hetrik. Čo toto slovo vlastne znamená?

Hetrik, alebo hattrick, čiže 3x úspešný za zápas

Hráč, ktorý sa v kolektívnych športoch dvoch mužstiev proti sebe pochváli hetrikom, je ten, ktorý skóruje 3x v jednom zápase. Znamená to teda, že futbalista, hokejista, hráč kriketu, ale môže ísť aj o hráča basebalu, či lakrosu, zasiahne bránku, alebo odpáli loptičku a skóruje 3x za jeden zápas. Neplatí to pre samostatné nájazdy a penaltové kopy. Hattrick existuje aj pri šípkach a troch zásahoch “bulls eye”.

Streliť hetrik je teda 3x úspešný zásah bránky za jeden zápas. Neplatí to pri hrách, kde je vyššie bodovanie, ako napríklad hádzaná, alebo basketbal. Tam sa tento pojem veľmi nepoužíva.

Historicky a etymologicky

História tohto označenia sa pripisuje hre kriket a datuje sa do roku 1858, kedy ho použili pri popise úspechov hráča H. H. Stephensna. V tlači sa objavil po prvý krát v roku 1865 a udomácnil sa už nastálo.Podľa niektorých zdrojov názov pochádza z pomenovania ceny, ktorú mali hráči získavať v prípade, ak dosiahnu 3x zásah v jednom zápase. Podľa iných zdrojov je názov odvodený od čarovania na hracom poli a poukazovanie na “kúzelníka s čarovným klobúkom”.

V medzinárodnom športovom podujatí ho dosiahol ako prvý škótsky hráč kriketu John McDougall proti Anglicku 2. marca 1878. V hokeji drží rekord s najväčším počtom hetrikov Wayne Gretzky, ktorý ich za kariéru nahral 50. V motorových športoch sa hatrik uvádza pri víťazovi, ktorý si udrží pole position, najrýchlejšie kolo a zároveň víťazí v jednom preteku. Prípadne ho tiež používajú pri popise víťazstva troch podujatí za sebou.

Zaujímavosťou je, že s hetrikom sa stretávame aj vo Formuli 1. Kráľ a rekordman vôbec v rámci počtu hatrikov je dodnes Michael Schumacher, ktorý ich dosiahol 22. Svoj prvý “Hat Trick ” dosiahol v tíme Benetton v roku 1994 na Veľkej cene Monaka a v tom istom roku si ho zopakoval ešte v Kanade, Maďarsku aj na Jerez de la Frontera. V roku 1995 v Japonsku na Suzuke a následne až do roku 2006 už v tíme Ferrari získal ešte 17 hetrikov.