Kniha Filmové miesta upozorňuje na spiacu filmovú turistiku u nás

Na predvianočný trh prichádza unikátna kniha venovaná filmu. Možno ste ani netušili, koľko filmov sa nakrúcalo vo vašom meste, obci, či okolí. Knižná novinka Filmové miesta prináša pohľad na takéto miesta, ktoré zaujali lokačných agentov, režisérov, ba dokonca aj zo samotného Hollywoodu nositeľov slávnych mien. Slovensko oplýva mnohými krásami, architektúrou a prírodou. To všetko sme mali možnosť dosiaľ vidieť v mnohých slovenských filmoch, no taktiež nemeckých, talianskych a amerických. Mimo československú tvorbu, pochopiteľne. Kniha Filmové miesta prechádza po Slovensku a upozorňuje na vybrané filmy, lokality a konkrétne objekty, ulice, či drobnosti, ktoré boli vo filmoch použité. Vyberá to najzaujímavejšie, čo vzniklo na daných miestach a prináša tak pohľad na niekoľko faktov.

Čo sa oplatí vedieť?

Slovensko je dostatočne bohaté na miesta, ktoré lákajú aj svetový film.

Slovenskí stavitelia kulís dokázali filmárom vytvoriť antické stavby, interiér Boeingu, aj interiér Pentagonu. Tiež bojiská v Juhoslávii, ale aj stavby zo stredoveku, stále v slovenských exteriéroch, alebo ateliéroch a provizórnych pracoviskách. Dokonca aj v dobách, ktoré sa datujú po privatizácii filmových ateliérov na Kolibe.

Môžeme ponúknuť množstvo hradov, zrúcanín, kaštieľov a prírodných scenérií, ktoré by inak boli predmetom nákladných prác pri úprave záberov a počítačových efektov.

Slovensko dokáže za menej peňazí konkurovať iným filmovým mocnostiam. K tým patrí Česko aj Maďarsko. Na rozdiel od nich, Slovensko nemá filmové ateliéry a toľko neustále vyťažených kulisárov, patinárov a tesárov, ktorí by boli vyťažení len pre film.

Kniha o filmových miestach je v predpredaji.

Filmové miesta na Slovensku

Kniha čitateľov sprevádza od hlavného mesta, cez rôzne hrady, zámky, dedinky, obce, či jazerá. Až po seriálovú tvorbu, ktorá je pre opakované používanie scén a reprízovanie často v pamäti hlboko zakorenená. Mimo domácu tvorbu a zahraničné diela teda nechýbajú ani seriálové miesta, aj napriek tomu, že v nich prebieha ateliérová výroba. Kniha približuje lokality, ale aj rozsah zmien, ktoré od nakrúcania ubehli na daných miestach. Pre tých, ktorí by sa vydávali hľadať miesto z filmových scén, je neraz uvedené aj to, ktoré ulice a ich časti, prípadne objekty sú súčasťou filmu. Kniha nezachádza príliš do detailov, ak to nie je nutné. Približuje film, scénu a pokúša sa vyvážene priniesť pohľad, čo všetko je zo slovenskej krajiny a architektúry vo filmoch použité.

Môže tak byť pekným spoločníkom pri cestách po Slovensku, alebo len pre vlastné objavovanie významu Slovenska pre domáci a zahraničný film. Po mnoho rokov sa na film nepozerá ako na príležitosť v cestovnom ruchu.Kým v zahraničí ťažia z akejkoľvek filmovej zmienky, na Slovensku nie je filmový turizmus tak rozvinutý a nie je ani vnímaný ako rovnocenný druh turizmu, ktorý by mohol prinášať zisk. Vedia o tom len v dedinke Háj, kam zavítajú nadšenci a fanúšikovia amerického vojnového Za nepriateľskou líniou (Behind Enemy Line) aby si pozreli sochu anjela z filmu. Alebo návštevníci ulice v bratislavskom Ružinove, kde je fontána z filmu Fontána pre Zuzanu. Vedeli to svojho času aj v dedinke Lakšárska Nová Ves, kde nakrúcali množstvo filmov, a azda najznámejšieho Pacha, hybského zbojníka. Dnes tam zostali už len dve stavby z pôvodnej zástavby stodôl, aké nám dali nezabudnuteľné scény z toľkých filmov.

Filmový turizmus stojí za zmienku aj u nás

Pritom filmový turizmus, filmové štúdiá Warner Bros s témou Harryho Pottera, zarábajú milióny. Filmové zábavné parky vo svete rovnako. Pobrežné miesta na Britských ostrovoch, kde sa nakrúcali Hry o tróny, sú zaplavené turistami a nehovoriac stále o Plitvických jazerách v spojitosti s Winetuom. Pozrime na českú obec Hoštice u Volyně, ktorá je spojená so slávnou filmovou trilógiu Slunce, Seno… Zdeňka Trošku a to, v akom rozsahu obec ťaží z turizmu, ak nie len z turizmu. Pozrite sa na schody v Bronxe, ktoré preslávil Joker. Pre turistov je to najlákavejšie miesto v tejto slávnej štvrti New Yorku.

Hrady u nás jednoznačne vedú

Aj u nás sa nakrúcalo nemálo filmov. Keďže sa filmová agentúra u nás po rokoch nevýraznej činnosti prebudila, v auguste 2021 už zarezonovala médiami správa o nakrúcaní na kysuckej diaľnici. A hľa, turisti stojaci všade, kde sa len dalo, obkolesili prístupné miesta diaľnice, len aby videli nakrúcanie hollywoodskeho trháku a Jacka Ryana. Aj nakrúcanie Perinbaby 2 narúšali zvedavci, keď si dokonca nakrúcanie nakrúcali dronom a rušili tak filmovačku dobovej rozprávky bzučiacim dronom. Filmový turizmus existuje, len si to ešte nedokážeme priznať. V podobe, kedy láka počas nakrúcania, no zároveň cestujeme aj do spomínaného Hája, alebo na Oravský hrad. Ten je známy nakrúcaním prvého filmového hororu Upíra Nosferatu (1921) na motívy románu o Draculovi. V roku 2019 sa pritom na Oravskom hrade nakrúcal aj novodobý Drakula, ktorého si môžete pozrieť na Netflixe.

Bojnický zámok tiež prilákal filmárov, no taký Smolenický zámok a Červený Kameň už sú menej známe ako filmové miesta. Je to škoda, pretože počtom prekonávajú iné miesta na Slovensku. Na Červenom Kameni vznikali aj zahraničné snímky, film Posledná légia (The Last Legion) s Colinom Firthom v hlavnej úlohe, slovenské diela, aj nemeckí Piráti z Karibiku. Je toho však oveľa viac. Aj Červenému Kameňu sa podrobne venuje kniha Filmové miesta a nevynecháva ani Smolenický zámok, ktorý ako novodobá stavba nie je kultúrnou pamiatkou a múzeom, ale pracoviskom SAV.

Aj napriek tomu toto miesto pôsobí atraktívne pre filmovú kameru a pravidelne sa tu nakrúcajú prevažne rozprávky. Dokázali sme zaujať talianskych filmárov a na brehu jazera postaviť celý historický prístav mesta Neapol. Ale o mnohých zaujímavostiach sa návštevník nedozvie. Výnimku tvoria ak len miesta, ako dvojlipa v Riečnici, ktorá upozorňuje, že sa pri nej nakrúcal Jakubiskov film Sedím na konáre a je mi dobre.

Niekoľko ročný projekt prichádza so slovenskými filmovými lokalitami

Kniha predstavuje filmové miesta v Bratislave a postupne prechádza aj rôznymi obcami, alebo sa orientuje na konkrétne mená a ich filmovú tvorbu. nechýba kľúčový prehľad významných filmárov na Slovensku a diela, ktoré vytvorili. Neustále pritom kniha uvádza mestá a miesta, ktoré sa pre jednotlivé scény použili. Kniha, ktorá vznikala už od roku 2001 v rôznych čiastočných podobách, pôvodne zahŕňala Slovensko, Česko, USA a veľkú časť rôznych svetových lokalít od Karibiku po ostrovy na Tahiti. Tie poskytli priestor pre nakrúcanie Stroskotanca a Modrej lagúny. Pred Vianocami 2021 však svetlo sveta uzrie práve časť venovaná Slovensku, ktorá ako súčasť novej série kníh vo vydavateľstve Dajama priblíži práve mapu Slovenska v rámci filmu.

Nadšenci pre film a zároveň pre Slovensko a miesta na jeho mape, si prídu na svoje pri spoznávaní zaujímavostí o filmoch. O miestach, ktoré filmári použili, alebo sa môžu začítať do spôsobov, akým si lokalitu upravili, aby vyzerala ako tá z filmového plátna (alebo televízneho vysielania). Existuje dokonca pojem filmový zástup, kedy malé Slovensko dokázalo zastúpiť iné miesta. Napríklad vo filme Mierotvorca (Peacemaker) dokázali na Slovensku filmári získať Viedeň, Sarajevo, aj New York. Pritom sa stále pohybovali len po Bratislave. Kniha Filmové miesta je pozoruhodným dielom plným fotografií, informácií, postrehov, miest, ale najmä filmov, ktoré by nemali zostať zabudnuté. Najmä by mali byť využívané na zatraktívnenie miest po celom Slovensku. Niečím zaujímavé a jedinečné, oslovili známe mená, alebo hostili známe herecké osobnosti. Aj toto je príležitosť, ako ťažiť z toho, čo doma máme, o niečo viac.

Kniha Filmové miesta

Kniha vychádza vo vydavateľstve Dajama 11. novembra 2021. Jej autorom je Tomáš Galierik. Svojho času precestoval viacero miest po svete od USA po Áziu práve kvôli filmovým miestam. Kniha je plne farebná a tvorí diel novej knižnej série, ku ktorej sa postupne pridá aj niekoľko ďalších tematických titulov.