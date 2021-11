V Bratislave sa nakrúca americký film z II. svetovej vojny, The Performance

V Bratislave sa nakrúca americký film The Performance podľa námetu Arthura Millera. Hlavnou hviezdou v úlohe talentovaného tanečníka sa predstaví Jeremy Piven, známy herec a osobnosť americkej televíznej obrazovky, pričom režisérkou filmu je jeho sestra Shira Piven. Prvé medializované informácie hovorilo o Bratislave ako o mieste, ktoré hostí filmárov s celkovým plánom stráviť tu až 30 dní. Obyvatelia hlavného mesta už mali príležitosť vidieť filmovanie amerického filmu priamo v centre Bratislavy a ešte pár dní tu filmári pobudnú.

foto: ThankkeInsta, budova Ministerstva kultúry na Námestí SNP

Filmovanie v Bratislave a atraktivita pre filmárov

Bratislava v rámci sveta ponúka naozaj pestrú paletu príležitostí pre filmárov. Aj takých, ktorí hľadajú lokácie použiteľné pre vojnové roky. Film The Performance totiž oficiálne stránky filmu www.theperformancefilm.com uvádzajú ako príbeh o mužovi, ktorý sa pred vyvrcholením II. svetovej vojny dostáva do Európy a vystupuje dokonca pred samotným Adolfom Hitlerom. Pre prvotné účely výroby filmu bol vytvorený aj trailer, v ktorom prekvapivo vystupuje aj Ralph Fienes a Scarlett Johanson. Možno len v rámci cvičnej verzie, keďže film sa ako celok nakrúca až teraz. Bratislava v tomto filme predstavuje niekoľko lokácií. Počas víkendu okoloidúcich na Námestí SNP zaujalo rozloženie filmového štábu, ktoré si z budovy Ministerstva kultúry vytvorilo poštu v americkom New Yorku.

Náhodní návštevníci tak mohli sledovať nakrúcanie s mnohými komparzistami a hercami, ako aj hlavnou hviezdou Jeremym Pivenom. Rovnaká budova už bola využitá aj inými zahraničnými filmármi. Nepochybne k jej dostupnosti prispieva aj to, že je sídlom kľúčového ministerstva. Informácie o filme vychádzajú z už publikovaných faktov na stránkach filmu a na sociálnych sieťach. Ďalší filmový projekt na Slovensku určite vítame. Na fakt, že sa Slovensko stalo opakovane zaujímavé pre filmárov a využilo ho aj vtedy, kedy zastúpilo iné mestá ako Viedeň, Sarajevo, Paríž a mnoho iných, upozorňuje už knižná novinka Filmové miesta.