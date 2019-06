V Seattli majú žuvačkovú ulicu, múry polepené žuvačkami - ZN.SK

Ulička posiata žuvačkami… Múry s polepenými vyžutými žuvačkami od hora až po strop a nejde pritom o vandalizmus? Dobre, možno na samotnom počiatku to vandalizmus bol, no dnes je to turistická atrakcia, tolerovaná, lákavá, možno trochu nechutná. A predsa, keď sem zavítate, budete vyzbrojený balíčkom, ktorý si požujete len preto, aby ste si ho mohli prilepiť medzi ostatné. O čo tu vlastne ide?

Žuvačková ulica a žuvačkami polepené múry

V samotnom centre mesta Seattle v štáte Washington na západnom pobreží USA nájdete miesto, ktoré svojim spôsobom cítiť a mentolová, či rôzne ovocné arómy, vás nalákajú priamo sem. Ulička na Poštovej ulici pod obchodom Pike Place je posiata rôznofarebnými žuvačkami. 15 metrov dlhá má žuvačkami posiatych aj niekoľko okien, vetracie šachty, potrubie, aj na niektorých miestach zem. Tradícia tohto žuvačkového šialenstva začala v roku 1993. V uličke sa nachádza vstup do menšieho divadla a tak v záujme nežuvať vo vnútri si ľudia odkladali žuvačky priamo na múry.

Pôvodne sa do nich vkladali drobné a aj samotné žuvačky zamestnanci priľahlého divadla svojpomocne odstraňovali. No postupne boli nad ich sily a už v roku 1999 sa toto miesto začalo pokladať za atrakciu. Odvtedy sa našli aj kreativci, ktorí spoločne, alebo vo vlastnej réžii vytvárajú obrázky. Odvtedy sa pri múre fotia mladé páry pred svadbou, alebo priamo vo svadobných šatách, fotia sa tu zaľúbenci. Chodia sem aj páry v rámci svojho prvého rande a prišli sem neraz aj filmári. Z tých výáraznejších zmienok miesta vo filme možno spmenúť scvénu s Jennifer Aniston vo filme Love Happens.

Čo čistenie?

Dosiaľ tento múr čistili len jeden krát. Stalo sa tak v novembri v roku 2015 a to aj tak za účelom záachrany múrov, ktoré mali už svoj vek a bolo jednoducho nevyhnutné ich rekonštruovať. Vyčistiť ich od žuvačiek dalo naozaj zabrať. Len čistenie trvalo viac ako celých 10 dní. Veľmi rýchlo sa žuvbačková vrstva obnovila. Aj vďaka turistom, ale aj miestnym… či predajcom žuvačiek v okolí.