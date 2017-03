4. najlepší skladací nôž sveta Pteryx L2 vyrába Slovák Lasky - ZN.SK

Na Slovensku vzniká celé roky výnimočný nôž, ktorý zaujme svojimi funkciami aj zjavom. Nožiarsky majster Lasky pôsobiaci v samom srdci Slovenska stojí za výrobou precízneho noža nesúceho názov Pteryx L2. Každý jeden nôž má extrémnu ostrosť a kvalitný materiál, ktorým je Bohler N695 EXTRA špeciálna nehrdzavejúca oceľ čepele noža s tvrdosťou 58 – 59°HRC a ďalšie kvalitné materiály.

4. najlepší na svete a oprávnene

Každý jeden kus má na sebe rok výroby a poradie v konkrétnej edícii. To, čo zaujme pri používaní je ostrosť schopná oholiť pokožku, prerezať čokoľvek mäkšie, no hlavne funkcie. Pri rýchlom vytiahnutí z vrecka nohavíc je možné využiť jeho tvarovanie k tomu, aby sa rovno v ruke otvoril. Nepochybne aj to zaujme svojich používateľov. Rúčka je nehrdzavejúcej ocele a poistka typu Liner Lock z titánu GR5. Váži len 173 gramov a jeho rozmery sú celkovo 225 mm a po zložení 127 mm, pričom čepeľ samotná má 100 mm. Americký Gear Institute ho nedávno označil za štvrtý najlepší skladací nôž na svete. Je priam až neuveriteľné, že tento nôž má už 15 rokov a stále ten istý dizajn sa bez zásadných zmien predáva dodnes. Neprináša pritom nič technologicky inovatívne. Zaujme však kvalitou, ostrosťou, konštrukciou a pripravenosťou.

Ladislav Lasky Šánta

Ladislav Lasky Šánta, rodený Bratislavčan, sa v roku 1993 pustil do výroby replík historických chladných zbraní a už o rok sa presťahoval do Banskej Bystrice. Už jedenásť rokov však pracuje vo vlastnej kováčskej dielni v obci Hrochoť, kde vznikajú unikátne kúsky mimoriadnej kvality. Hlavným zameraním výroby sú momentálne damaškové nože, ktorých dizajn je jeho dielom, no zároveň aj nože na zakázku podľa želania a predstáv zákazníka. Ako sám tvrdí na svojich stránkach, keď niekto potrebuje nabrúsiť sekeru či nôž do kuchyne z okolia, nemá s tým najmenší problém. Majster Lasky je držiteľom niekoľkých titulov “Nôž roku” a iných TOP titulov prevažne z Českej republiky. Je pritom príkladom majstra nožiarskeho remesla, ktorý sa aktívne venuje aj vylepšovaniu svojej práce a podrobnej technológií neustáleho zdokonaľovania.

Nákup

Výnimočný kúsok je snom azda každého muža, ktorý dokáže oceniť výborný nôž na prácu v záhrade, v lese, alebo len pri bežnom živote. Takýto nôž je snom aj pre mňa. Článok nie je zaplateným reklamným článkom ale písaným najmä z úcty ku kvalitnej práci slovenského majstra dnes už svetového mena.

Jeho cena je vždy stála bez zliav a akcii u každého predajcu. Bez kolísania sa tak drží na cene 295 EUR a má dva varianty. Nôž Pteryx L2 s hladkým chrbátom, alebo nôž Pteryx L2 vrúbkovaný.