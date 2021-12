Vianočný darček Netflixu: trefné a zábavné K zemi hľaď! (Don’t Look Up)

Používatelia streamovacej televíznej služby Netflix sú zvyknutí, že ich čakajú priebežne počas roka rôzne novinky. Aktuálne sú určite dôležitými novinkami dokumentárny film Karel, nové diely Emily v Paríži a mnoho ďalších noviniek. Práve na Vianoce sa k nám chystala aj očakávaná komédia, či katastrofický film Don’t Look Up, ktorý môžeme preložiť aj ako “Nepozeraj hore”, oficiálne však ako “K zemi hľaď!“.

V mnohých drobných detailoch zábavný, trpký a na moderné zmýšľanie modernej doby pravdivý film, ktorý sa naozaj viac približuje ku komédii, než ku katastrofickému žánru, hoci záver sa celkom otočí. K zemi hľaď! má unikátne obsadenie hneď štyrmi Oscarom ocenenými hviezdami Hollywoodu a ďalšími známymi menami. Azda najviac ho však ocenia tí filmoví fanúšikovia, ktorí uvažujú racionálne. Práve oni v ňom totiž objavia mnoho aktuálneho, hoci žiadna kométa na nás neletí.

Kométa, ktorá zničí planétu Zem… alebo?

Doktorantka na Michiganskej univerzite Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) pod vedením doktora Randalla Mindyho (Leonardo DiCaprio) v nie až tak vzdialenom vesmíre objaví kométu. Tá má o polroka zasiahnuť Zem. Zlyhávajú akékoľvek pokusy o získanie pozornosti prezidentky Orleanovej (Meryl Streep). Aj vďaka vedúcemu jej kancelárie a zhodou okolností vlastnému synovi Jasonovi Orleanovi (Jonah Hill). Problém totálneho zničenia nie je braný vážne, pretože prednejšia je politika na inom “bojovom fronte”. Nezáujem médií o tému totálnej deštrukcie tiež nepridáva na pokoji objaviteľov vesmírneho zabijaka. Jediný priestor, ktorý získajú je nie po úplne šťastnom celebritnom excese s rozchodom a zásnubami speváčky Riley Bina (skutočná Ariana Grande). Problém so zánikom sveta sa tak javí ako menej zaujímavý a v prieskumoch celom padá na slabých číslach.

Ešte potrvá, kým si Biely dom uvedomí, že hrozba je vážna a vzhľadom na šancu vyťažiť politické maximum, sa púšťajú do spolupráce s vedcami, ktorých nikto nebral vážne. Lenže je 21. storočie, svetom hýbu peniaze, nitky v pozadí, bohatí a vplyvní a tí majú riešenie na všetko. V mediálnom priestore a na sociálnych sieťach vzniká tábor tých, ktorí neveria absolútne ničomu a tých, ktorí si plne uvedomujú, čo sa deje.

K zemi hľaď! Unikátny scenár a drobnosti

Unikátne vyskladaný scenár opatrne naráža na drobné hoaxy a veľké konšpirácie. Aj na nedôveru ľudí v to, čo sa tvrdí v oficiálnych médiách a zdroje, odkiaľ sa informácie berú. Zároveň nám prináša krásny pohľad na to, že aj keď už ľudia uvidia hrozbu samotnú, aj tak sa nájdu silné tábory, ktoré popierajú obrovskú žiaru na oblohe. Vzniká heslo, ktoré núti ľudí pozerať sa k zemi a nevnímať, že to na oblohe je kométa. Popieranie vedeckých poznatkov a aj toho, čo reálne na oblohe je, veľmi trefne naráža na situáciu v celkom inej oblasti, ktorá vládne svetu posledné dva roky.



Každá z postáv má svoj život, svoje myšlienky a správanie. Debiasky napríklad zostáva zaskočená správaním generála pri jej prvej návšteve Bieleho domu. Drobný postreh jej nedáva opakovane správať tak, ako bežnému človeku nemusí dávať pokojne spávať banálna hlúposť. Je však v tomto smere k nej individuálny prístup a jej postava je tak reálnejšia, mladá, premýšľajúca. Cíti krivdu pri celej oveľa väčšej krivde, s ktorou sa pasuje v online svete. Leonardo DiCaprio sa nám predstavuje v úlohe menej odvážneho, na liekoch fungujúceho vedca, ktorý si nečakane získava popularitu sveta a aj náklonnosť televíznej hviezdy Brie Evantee (Cate Blanchett). V scenári je nemálo situácií, ktoré so stoickým pokojom prijímame ako pokojne možné, hoci sú absurdné, Presne tak, ako reálne občas život absurdným byť môže.

Detaily…

Pri filme si všímajte detaily. Aj tie drobnosti, ktoré povie zvláštny inovátor stojaci za filmovým technologickým gigantom. Mnohé z drobných čriepkov majú totiž svoju úlohu. Film je príjemnou oddychovkou, aká v sebe ukrýva niekoľko dôležitých myšlienok. Medzi nimi možno aj tú, aby ľudstvo možno viac dôverovalo vede viac, ako politike. Neobvyklé je, že pre film vznikla originálna skladba s na mieru ušitým textom, ktorú zaspieva Ariana Grande, čiže filmová Riley Bina. Inou zaujímavosťou je postava Yulea, ktorú stvárnila veľká hviezda novej Duny, Timothée Chalamet. Nemožno vynechať ani Melanie Lynskey, ktorú miluje nejeden fanúšik Jeden a pol chlapa. Alebo meno Ron Perlman. Toho preslávilo filmové Zviera, Hellboy, či úloha Konštantína Konaliho v Policajnej akadémii: Moskovská misia.

Ide o jeden z tých filmov, kde je nutné pozorne počúvať. Konkrétne to, čo v ňom vrcholový politik hovorí. Stále musíte mať na pamäti, že jeho slová, alebo len oznámenie, že ide na záchod, môžu naozaj znamenať niečo celkom iné. Táto komédia skrátka tak trochu podkopáva vierohodnosť politiky a organizácie v Bielom dome. Nie že by narážala na nejakého konkrétneho politika. Azda každý divák si rád pozrie, či sa naplní prognóza miliardára a vizionára Petra Isherwella (Mark Rylance, stvárňujúci napríklad Hallidaya v Ready Player One) o “v appke” vykalkulovanej smrti Dr. Mindyho. Mnohí budú pozorne sledovať, aké šance má ľudstvo a konkrétna rodina pri večeri. Aj napriek humoru, ktorý filmu nechýba, je v mnohom na zamyslenie. A nie len záver, ale aj postoj rôznych miest. Postoj spoločnosti a toho, čo je lajkované a sledované a o čo je reálny záujem…