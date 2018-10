Austrálčanka má 40 rokov na povale pytóna. Úspešne tam hubí krysy

Yvonne Cunningham z mesta Innisfail v severnom Queenslande v Austrálii okolo roku 1970 našla v záhrade malého pytóna. Napadlo jej, či by nemohol byť riešením na premnožené potkany na jej povale v záhradníctve. Tie požierali drevo, robili neporiadok a v tej chvíli ani nepoznala iné riešenie, ako s nimi zatočiť. Po štyridsiatich rokoch je jeho príbeh ešte zaujímavejší, stále žije, ba dokonca je otcom.

40 rokov úspešná kariéra lovca

Had, ktorý zrejme vyrástol prevažne na myšiach a potkanoch, svoju úlohu plní dokonale už 40 rokov. Hoci majiteľa záhradníckych potrieb u ktorej býva, ho nevidí tak často, ako by si priala, o jeho prítomnosti dáva vedieť on sám len výnimočne. Napríklad nedávno, vďaka medializácii netradičného lovca z roku 2015, keď sa ho podarilo odfotografovať na streche, alebo po nedávnom náleze jeho 6 metrovej zvlečenej kože. Tá dokazuje, že Monty, ako hada Yvonne nazvala, má dnes minimálne 6 metrov. Podľa jej slov si pred rokmi našiel partnerku a splodili niekoľko háďat. Záhradníctvo je však pre neho celý čas útočiskom a zdrojom potravy.

Pytón kobercový (Morelia spilota)

Kým had druhu Pytón kobercový je vo svojej austrálskej domovine prirodzeným a rozšíreným druhom hada, krysy a potkany sem priviezli nákladné lode už v prvých rokoch kolonizácie. Hlodavcom sa tu veľmi dobre darí. Miestne hady tak získali viac potravy, avšak počet hlodavcov je porovnateľne väčší, ako nárast populácie hadov. Pytón kobercový nie je jedovatým hadom. Pre človeka je neškodný, pokiaľ ho človek nemá omotaného na krku. Korisť loví vďaka momentu prekvapenia, dusením a vďaka rýchlemu pohybom.

Žije taktiež na Novej Guinei, v Indonézii a na Šalamúnových ostrovoch. Zvyčajne dorastá do dĺžky štyroch metrov. Údaj o šesťmetrovom hadovi tak svedčí o veľmi dobrých podmienkach pre život a dostatku potravy. Najmä tento had je nepochybne vítaným, a pritom stále so slobodným pohybom. Ide o prevažne nočného živočícha.