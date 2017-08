5 pocitov, ktoré v deťoch a v dospelých vyvoláva školská taška - ZN.SK

Tak rôzne aké deti sú, tak rôzne môžu byť pocity, ktoré v nich vyvolávajú školské tašky. Predmet, ktorý bol svojho času navlas podobný na spolužiakov sa po páde totality viac spestril. Pribudli nové dizajny, zahraničný dovoz, obrázky známych postavičiek, rozprávok, aj komixových hrdinov. Dnes je skôr vzácne mať školskú tašku podobnú na spolužiakovu, no to, čo sa nemení, je fakt, že sa deťom spája pochopiteľne najmä so školou. Existuje však niekoľko pocitov, ktoré vyvolá školská taška u školopovinných detí. Iné je to počas školského roka a iné počas prázdnin. Pýtali sme sa práve teraz, pár týždňov pred zahájením školského roka a výsledok?

1. Prázdniny sa končia

Pochopiteľne, pýtať sa v auguste na školskú tašku niektorých napajedí a iní to berú športovo. Prázdniny sa končia o pár týždňov a s tým aj voľno. je naozaj trúfalosťou provokovať so školou v prvej polovici augusta. Už sa to viac nebude opakovať :-)

2. Už čoskoro kamaráti

Byť dva mesiace bez kamarátov a bez tých, s ktorými sedíme v lavici, je pre niekoho ťažké, pre iných ľahké. Už si niektoré deti predstavujú, ako si zavesia školskú tašku na háčik pri stole, všetko nové a voňavé na chvíľu zamotivuje do všetkého školského úsilia a to najlepšie je, že sa stretne znova celá partia.

3. Ťažká taška plná kníh

Je zábavné čítať, koľko názorov smeruje k váhe školskej tašky. Niečo na tom bude, že to vnímajú tak aj deti, nie len rodičia a kadejakí lekári cez chrbticu. Kníh a zošitov je veľa, no v prvom rade treba vyhodiť notebook, tablet, denníček, hernú konzolu… a čo si to ešte deti radi berú do školy? Aj knihy, ktoré v ten deň nepotrebujú. Stále je však vo väčšine prípadov váha privysoká. Hoci sa hovorí “čo ťa nezabije, to ťa posilní”, niektoré veci môžu aj ublížiť. A riešenie neprichádza, pretože každý predmet je dôležitý a na každý potrebujete knihu.

4. Zase povinnosti a menej voľného času

Ukážete niekomu školskú tašku, tak sa medzi tým, čo mu taška vyvolá, skrátka objaví neprekvapujúco aj pravá realita. Školská taška, to je chodenie do školy, povinnosti, učenie, známky. O to menej času zostáva na hry, počítač, filmy, behanie po vonku, ale pokojne aj iné koníčky. Zmysluplnejšie a zaujímavejšie, ako len mrhanie časom. Už si podaktorí teraz predstavujú, koľko sa tej školskej tašky navláčia, strávia kopec času chodením tam aj späť. Áno, pre niektorých je doprava do školy a zo školy utrpením samým o sebe. Vstávať skôr a neskoro chodiť znamená prísť o veľkú časť dňa a v konečnom dôsledku aj o veľkú časť života. A ak má k tomu dieťa kinetózu či iný problém, pre ktorý neušetrí čas úlohami už v autobuse, zsotáva mu len pozerať von oknom. Uff.

5. Strach rôzneho typu

Školská taška z pomedzi viacerých symbolov predstavuje aj strach. Zistili sme to spojením viacerých zmienok do jedného bodu. Je to strach zo zabudnutia knihy, zabudnutia zošita. Strach, pri ktorom sa prehrabujete školskou taškou a nedokážete v tých kilogramoch obsahu nájsť to, čo hľadáte. Je to strach, že vám odtiaľ niekto niečo vzal, alebo ste to stratili. Medzi strach pripájame aj celkový strach zo školy, z hodnotenia, z učiteľov, z neférového hodnotenia známkami podľa nálady a je to aj strach zo šikany. Pri šikane sa nemožno čomu čudovať. Ťažká školská taška bola vždy problémom pri úteku pred bitkou, dal sa za ňu stiahnuť celý človek a hoci občas tlmí kopance agresorov, neraz sa na nej vyzúria a tak má malý nešťastník o problém na vyše pri zbieraní rozkopanej tašky niekde za školou. Áno, šikana, tá, ktorá údajne neexistuje a zažili sme ju mnohí presne tam, kde po nej nie sú žiadne stopy aj v prípadoch nahlásenia učiteľom – na základnej škole.

Školská taška tiež znamená…

Pri tomto malom prieskume sme zistili, že školská taška je pre dieťa chystajúce sa prvý krát do školy, alebo škôlkara, symbolom “už veľkého”, ktorý si bude môcť viac dovoliť a bude viac ako len dieťaťom. čo je fajn. Školská na druhom stupni priniesla aj ďalší poznatok. Pár krát sa objavil názor, že školská taška ani tak nie je školskou taškou, ako batohom, ktorý je cez týždeň školskou taškou a cez víkend batohom, takže v pár prípadoch čisto školská taška ani neexistovala. Školská taška v reduckionistickom zmysle chápania pripomína školu, vďaka nej si deti odnesú do školy čo potrebujú. No zaujímavé je aj zistenie, čo pripomína školská taška dospelým. Z 18 opýtaných je výsledok trochu iný.

Školská taška pre dospelých je symbolom najmä:

bezstarostného života a detstva

niečoho, kam by sa človek rád vrátil, k starým láskam, zážitkom

zabudnutých plesnivých desiat, rozliatych bombičiek a neporiadku

plná učebníc v šalátovom vydaní

spomienky na jednu, či viac konkrétnych školských tašiek, ktorá niečím utkveli v pamäti