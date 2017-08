5 krokov ako pochopiť mladú generáciu „mileniálov“ - ZN.SK

Stretávate sa v domácnosti často s človekom so slúchadlami a zrakom upretým do smartfónu? Započujete občas podivné slová ako komenty, insta, flejm, deep shit alebo obvi? Sklameme vás. Vaše dieťa sa vo voľnom čase neučí esperanto. Je to prosto mileniál. Keď už poznáte diagnózu, pridajte sa k nám na ceste k ich porozumeniu.

Podľa prieskumu pre značku čokoládových tyčiniek je mileniálová populácia momentálne vo veku medzi 15 a 35 rokmi a v spoločnosti majú významné zastúpenie. Uvádza sa, že tvoria až štvrtinu slovenskej populácie. Zvyčajne sa osamostatnia od rodičov, keď majú 25 rokov. Tí mladší si chcú hlavne užívať, baviť sa a poznávať. A práve tých zatiaľ najmenej chápeme.

1. Krok – Heslo na wifi a nebo nad hlavou. To je snáď obvi.

Tešili ste sa celý týždeň na rodinnú večeru a keď k nej konečne došlo, tak má polovica osadenstva zrak upnutý na displej a jedinú otázku, ktorú ste dostali, bolo: „Majú tu wifi?“. Nehnevajte sa na nich. Hlavnou črtou mileniálskych detí je fakt, že vyrastali v ruke s internetom. Ľahšie rozumejú technológiám než my, žijú s neustálym prívalom informácií a sú viac samostatní. No aj napriek tomu milujú spoločnosť a radi si užívajú vonku s priateľmi. Ale vždy sú pritom jednou nohou v online svete.

2. Krok – Komentuj, flejmuj, a hlavne si daj bacha na deep shit.

Zmierte sa s tým, že 6 až 8 hodín svojho mileniála neuvidíte. Toľko času totiž podľa prieskumu trávi na internete. Čo na tých internetoch vlastne robia? S najväčšou pravdepodobnosťou si dopisujú s niekoľkými priateľmi na Facebooku (kde ich má každý v priemere až 200), zdieľa obľúbené pesničky, sleduje zaujímavé stránky, digitálne celebrity. Občas prekliknú na ďalšiu populárnu sieť Instagram, ktorá slúži hlavne na zdieľanie fotiek. Už viete, prečo fotia toľko selfies.

V súvislosti s tým sa môžeme stretnúť so slovom „hešteg“ (angl. hashtag), ktoré označuje tento symbol #. Hešteg sa uvádza pri fotkách a za ním sa píšu kľúčové slová, ktoré s fotkou súvisia.

3. Krok – Cestovanie je jediná vec na svete, ktorá ťa urobí skutočne bohatším. LOL.

Obľúbený a najzásadnejší citát generácie Y. Neprešiel ani mesiac, čo si vybalili kufre a už zase vymýšľajú, kam by vyrazili. Mileniál nemá zavreté hranice, nikdy to nepocítil a historky o výjazdných doložkách sú pre neho sci-fi. Lacné letenky dokáže zohnať do pár klikov a rovnako aj ubytovanie. Najčastejšie skloňovaný pojem je hostel či Airbnb, čo je webová služba, ktorá sprostredkováva ubytovanie po celom svete u niekoho doma. Jazyk už tiež prestáva byť bariérou, hranice sa zmazávajú a niet sa čomu diviť, že vo voľnom čase mladí najradšej cestujú a najlepšie niekoľkokrát ročne. Všetko je o zážitkoch.

4. Krok – Svoju prácu musíš milovať. Like a boss.

Chápeme, že ste chceli mať zo svojej ratolesti právnika či lekára a teraz ste mierne znepokojení, keď vám pred nosom máva ponukou brigády vo fastfoode. Mileniáli to majú so zamestnaním nasledovne: Za prioritu považujú balans medzi zamestnaním a osobným životom a v práci sa chcú cítiť slobodne. Preto nie je prekvapením, že generácia Y len nerada obetuje svoj voľný čas a víkendy práci.

Dnešní mladí striedajú zamestnania ako na bežiacom páse, ale pritom si dajú skutočne záležať na výbere pozície a nekývnu len tak na hocičo. Pri práci totiž potrebujú cítiť spokojnosť a dávať do nej zároveň „celé srdiečko“.

Pokiaľ to tak dlhšiu dobu nie je, vydávajú sa na lov ideálneho zamestnania znovu. Najväčšou motiváciou je pre nich výška mzdy a hneď za tým nasleduje zaujímavosť práce a sebarealizácia v zamestnaní.

5. Krok – #pridajsaknam, pranky a hauly vo svete Youtube.

Youtuberi, blogeri, instagrameri sú fenoménom doby. Ide o celebrity, ktoré sú v očiach mladých mileniálov TOP STARS. Nesmejte sa tomu, každá generácia mala svoje. Hudobné idoly, hercov, športovcov, neskôr hviezdičky z reality show a teraz aj digitálne celebrity. Majte trpezlivosť, skúste to s nimi. I oni dospievajú so svojim publikom a nikdy neviete, možno nájdete na Youtube inšpiráciu aj vy. Napríklad ako očistiť mango, nakrájať cibuľu nadrobno alebo si znovu pozriete druhé najpozeranejšie hudobné video na Slovensku Unikát od Márie Čírovej.

Vďaka mileniálskemu projektu #pridajsaknam, kde účinkujú poprední youtuberi slovenskej a českej scény, môžete konečne pochopiť vašich tínedžerov. Pozrite si video s týmto heštegom na YouTube kanále Kovyho, ktorého český Forbes zaradil medzi najúspešnejších 30 ľudí pod 30 rokov. Alebo sledujte slovenskú majsterku štýlu Lucypug, ktorú má státisíce fanúšikov či profesionálneho hráča video hier HouseBoxa.

Slovníček mladšieho mileniála

Youtuber (jútúber) = osoba, ktorá na internetovom serveri YouTube nahráva videa, ale tiež dlhodobo sleduje nahrávky ostatných.

flamy (flejmy) = z anglického slova flame – plameň. Flejmy sú nepríjemné komentáre v diskusiách na sociálnych sieťach, po ktorých doslova vzplaniete hnevom alebo zhoríte od hanby.

Trolovať = zákerne si robiť z niekoho srandu, vysmievať sa niekomu

Deep shit = Prejsť v konverzácii na hlbokú, vážnu tému.

Obvi = je to zrejmé, z anglického slova obvious.

Pranky = vtipné videa, kde ide o to, niekoho nachytať.

Haul = druh príspevku na YouTube, kde youtuberky ukazujú to, čo si práve kúpili.

#ootd /#motd = z anglického outfit- alebo make-up of the day. V preklade make-up alebo outfit dňa.

Whatever = akokoľvek, je mi to jedno

Cute (kjút) = z angličtiny, roztomilé, zlaté.

LOL = skratka z angl. laughing out loud – smiať sa nahlas

OMG = skratka z angl. Oh my god – O môj bože

Like a boss = z angličtiny, „ako pán“, „jak pánko“, „na pána“, má ťažkú situáciu pod kontrolou

Mem, giphy = obrázková komunikácia