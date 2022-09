Prečo človek stratí vedomie na centrifúge, či horskej dráhe?

Lunaparky s jazdou na horskej dráhe, zábavné parky, či hodové slávnosti neraz ponúknu atrakcie ktoré vyrážajú dych. Niektoré konštrukciou a iné zas doslovne, len čo ich okúsite na vlastnej koži. Tie atrakcie, ktoré svojich pasažierov uvádzajú do veľkej rýchlosti, sa môžu stretávať s javom, ktorý je celkom bežný a nemal by mať žiadne trvalé následky. Dalo by sa povedať, že s ním výrobcovia týchto zariadení počítajú.

Horské dráhy, centrifúgy a krv v našom tele

Veľké rýchle horské dráhy, ale aj rýchlo krútiace centrifúgy totiž pracujú aj s odstredivou silou. Silný tlak pôsobí na vnútornosti, ale aj na krv a krvný tlak v našich žilách. Veľmi prudké zrýchlenie tak v určitom momente natlačí krv a jej tlak, čo zatlačí krv smerom k nohám. Stať sa to môže pri rýchlom klesnutí a dvíhaní horskej dráhy do hora, alebo pri prílišnom predkláňaní hlavy pri jazde na centrifúge, kedy je hlava príliš vpredu a nohy sú tie posledné. Tým odkrveniu hlavy len “dopomôžeme”.

Je to pomerne bežný jav, že cestujúci na horskej dráhe stratí vedomie. Po chvíli sa však preberie a môže byť dezorientovaný. Dôvodom je práve fakt, že mu tlak odkrví mozog, no zároveň sa krv do mozgu za krátko vráti, pretože je veľmi nepravdepodobné prudké zrýchlenie,… z výslednej rýchlosti ďalšie zrýchlenie a z nadobudnutej rýchlosti nebodaj ďalšie zrýchlenie.

Videá tohto javu na horskej dráhe a iných atrakciách:

Strata vedomia: Budúci aj ostrieľaní piloti to poznajú

Letci a vedci, ktorí sú pripravovaný na lety do vesmíru, cvičia aj na zariadeniach podobných na centrifúgy. Rovnako tak piloti rýchlych strojov, ktorí nie sú trénovaní a zvyknutí na rýchle zrýchlenie stíhačiek a vesmírnych rakiet. Centrifúgy slúžia na zvyšovanie odolnosti, no taktiež na analýzu ľudského tela pri výraznom preťažení. Akákoľvek privysoká rýchlosť a zrýchlenie nie je pre ľudské telo prirodzené.

Za bežných okolností takéto možnosti vo voľnej prírode neexistujú a evolúcia s nimi ani nemala ako počítať. Najmä ak od počiatku vesmírnych letov a armádnych pilotov ubehlo len pár generácií a v génoch povedzme 99,999 Slovákov nie je v minulosti absolvované cvičenie, či zvyšovanie takejto odolnosti. Trénovať tak môžeme pre budúce pokolenia na najbližšej hodovej slávnosti. Raz za pár rokov si môžeme dopriať drobné omdlievanie. Údajne zdraviu neškodí.

Na dráhe potom pozor na krk a mobily, či fotoaparáty v rukách! Inak budú nenávratne preč.