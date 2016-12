John Deere a história značky slávneho výrobcu traktorov z Illinois

John Deere je jeden z najvýznamnejších svetových výrobcov poľnohospodárskej techniky, traktorov a vôbec techniky využívateľnej pri práci s úrodou a zemou. Ako to už býva, za kvalitnou značkou stál niekto, kto jej dal meno, známku kvality, ale aj prestíž. Značka od svojho vzniku v roku 1837 nesie meno svojho zakladateľa.

John Deere, mladý kováč z amerického Vermontu po presťahovaní do Grand Detour v Illinois, ukoval prvý pluh, ktorý prezentoval ako svoj výrobok. Kvalita o správnej konštrukcii a vynaliezavosti aj pri ďalších jeho vlastnostiach sa rozniesla medzi poľnohospodármi, aj medzi bežnými drobnými farmármi.

John Deere v mestách Molina a Waterloo

V roku 1915 sa celá rozrastajúca sa kováčska spoločnosť presunula do mesta s názvom Moline, kde pôsobí aj dnes na ploche väčšej ako 130 hektárov. Rozšírila sa výroba a produkcia mimo pozostávala aj z množstva ďalších nástrojov, aj bežných, ktoré sa dali kúpiť aj u iných predajcov. Keď v roku 1868 premenoval firmu na Deere & Company, vedenie firmy mal v rukách už jeho syn Charles.

Začiatkom 20. storočia sa objavuje spaľovací motor, čo bola príležitosť pre každého kováča s vynaliezavosťou na konštruovanie rôznych strojov a zariadení. Kým vo svete mnoho pokusov vyšlo, iné zostávali len pri pár strojoch. John Deer a jeho nasledovatelia sa chopili šance a zainvestovali do rozšírenia výroby traktorov. V roku 1918 sa rozšírila firma o továreň v americkom meste Waterloo po odkúpení miestnej Waterloo Gasoline Engine Company, čo umožnilo spustiť výrobu legendárneho traktora Waterloo Boy. Podnik vo Waterloo sa dnes rozprestiera na ploche dvoch tisícok hektárov a v okolí bolo vybudovaných ešte niekoľko ďalších podnikov dodávateľov. Mimoriadny úspech značky, vždy charakteristicky zelenej so žltým zdobením a charakteristickým logom sa tak upevnil do podoby silnej značky známej na celom svete.

Svetová produkcia

John Deere sa dlhodobo snaží aj svojimi marketingovými heslami udržať dobré meno, ktoré vzhľadom ku kvalite výrobkov aj naozaj má. Vo svete má John Deere viac ako 30 fabrík na výrobu strojov a mechanizmov pre prácu s pôdou, ale aj v oblasti stavebníctva. Konštruuje vlastné motory a keďže je súčasťou spoločnosti aj niekoľko finančných podnikov v rámci USA a Kanady, ponúkajú aj vlastné finančné služby a lízing. Expanziu značky v Európe umožnilo výrazne aj odkúpenie iného známeho producenta traktorov. Nemecký Lanz, výrobca známych a úspešných traktorov Bulldog z mesta Mannheim, bol na konci vojny zničený a práve odkúpenie Johnom Deerom umožnilo získať pozíciu na trhu, ale tiež rozšíriť jednu značku o dve.



Foto: Salaš Krajinka pri Ružomberku má vo svojej zbierke model L vo výbornom stave

Výroba sa pre vysoký záujem rozšírila aj na ďalšie výrobné podniky postavené v mestách Zweibrücken a Bruchsal, v ktorých sa vyrobí viac ako 20 000 moderných traktorov ročne a viac ako polovica slúži na európsky trh mimo Nemecka. Stroje pre spracovanie krmiva vyrába napríklad vo Francúzsku a výrobu kombajnov zahájili pred rokmi aj v Brazílii.

John Deere na Slovensku

Aj na Slovensku je značka pomerne dobre známa. Využívaná je skôr vo veľkých spoločnostiach. Hoci patrí medzi drahšie, má to svoje opodstatnenie vzhľadom na svoju kvalitu a servis. Práve historické modely z čias prvej slávy a presadzovania sa značky na scéne s traktormi so spaľovacím motorom, sa nachádzajú v expozícií historických traktorov v Krajinke, na salaši pri Ružomberku na severe Slovenska. V blízkosti reštaurácie sa nachádza expozícia s vystavenými traktormi a medzi nimi aj model L, svojho času malý, no aj na dnešné pomery užitočný praktický traktor a ďalšie modely aj napríklad z produkcie pôvodného nemeckého výrobcu Lanz označené aj slávnym menom Bulldog.

John Deere má svoje miesto aj v známom hernom simulátore Farming Simulator, v ktorom si hráči majú možnosť otestovať svoje schopnosti vedúceho malej farmy, alebo priamo veľkého podniku s bohatým vozovým parkom.