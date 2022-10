Internet šalie: Královec (Kaliningrad) a referendum na pripojenie k Česku

Absurdnosť nárokov Ruska na Ukrajinskom území a pripájanie ukrajinského územia k Rusku vyústilo do vtipného paradoxu, na ktorom sa baví celý internet, len Rusko nie. Európska časť Ruska, Kaliningradská oblasť ležiaca medzi Poľskom a Litvou s prístupom k Baltickému moru, sa aktuálne spája s množstvom internetových príspevkov a článkov o podobnom referende, ako na okupovaných častiach Ukrajiny. Príspevky a grafiky uvádzajú starý názov Královec a informácie o tom, že Kaliningrad vyhlásil referendum a pripája sa z časti k Poľsku a z časti k Českej republike.

Všetko začalo ako vtip, ktorý Rusko nepochopilo

Český internet v posledných dňoch hovorí o anektovaní Kaliningradu a zisku morského pobrežia. Úsmevné poznámky na založenie námorníctva sa spájajú aj s inými faktami. Vznikli vtipné obrázky o vyhľadávaní dopravných spojov v rámci ČR, kde je cieľom aj Královec. Fotografie z rôznych demonštrácií a zasadania vlády ČR sú vydávané za akty a podpisy zmlúv a vznikol tak neobyčajný internetový vtip.

Verejnosť sa na tom baví, pretože legitímnosť tohto kroku vo veľkom pripomína to, čo robí Rusko na Ukrajine. Istý čas mediálne zabudnutý fakt, že mesto Kaliningrad bolo pôvodne mestom Královec, založeným na počesť českého kráľa Přemysla Otakara II., tak ľahko prepojil celý vtip s Českom. Pôvodne sa príspevok objavil ako recesia, reakcia na dianie vo svete na jednom poľskom Twitterovom účte. Ten zdieľal český europoslanec Tomáš Zdechovský. Nuž a práve to, že je Tomáš Zdechovský europoslancom vyprovokovalo ruskú propagandu k vyhláseniam, že poslanec podporuje myšlienku prerozdeľovania Kaliningradu, čo neskôr vyústilo do rôznych úprav, názorov a vášní. Už je to po pár dňoch totiž Európska únia, čo niečo také zamýšľa.

„oficiálny Twitter účet“ nového Královeckého kraja nájdete tu: twitter.com

Niekto to zobral vážne (je možné, že zámerne)

Ide pritom o recesiu, ironický vtip, ktorý začal celkom nevinne, len olej do ohňa pridali ruskí propagandisti, ktorí nepochopili pôvodne nevinný vtip. Alebo pochopili, no hodilo sa to do karát na domácej scéne, kým v Čechách je každému jasno. Vtip, ktorý sa musel celkom prirodzene objaviť po tom, čo predvádza iná mocnosť na území inej krajiny. Práve to pomohlo vyprovokovať internetových vtipálkov ešte viac. Neustále tým poukazujú na absurdnosť rovnakých krokov Ruska, ktoré si historický nárok vykladajú tiež podľa konkrétneho obdobia a vlastnej teórie, prípadne inváziu a plnohodnotnú vojnu, ktorú len úradne „prekrývajú“ názvom „špeciálna vojenská operácia“ obhajujú inými aktuálnymi argumentami a dôvodmi.

Aj Česi to zobrali vážne. Český internet štartuje plány vlastnej námornej flotily. Vznikajú tak plány na ponorku Helenda Vondráčková, alebo lietadlovú loď Gott.

Pričom sa spomínajú aj ponorky pomenované podľa slávnych českých rozprávkových postavičiek. Krtek, Staflík a Špagetka.

A vtipných grafík, či obrázkov je ešte mnoho.

Úprava grafík a manipulácia s faktami niečo pripomína

Úprava rôznych obrázkov, vytváranie textov a propagovanie určitej myšlienky vytvára de ja vu. Pripomína to časy z pred tridsiatich rokov a časy, s ktorými sa stretávame pri pôsobení propagandy najmä na sociálnych sieťach. Dalo by sa povedať, že klin sa klinom vybíja. Kým Královec je vtip, na druhej strane sa reálne zabíja, mučí a likviduje a tento fakt nemožno za žiadnych okolností poprieť. Nejde tak o plnohodnotný klin na klin, ale len slabá náplasť, ktorá na chvíľu pobaví najmä Česko. No s presahom aj do zahraničia.

Česi majú zmysel pre humor

Rob Cameron (zdroj foto v úvode článku) z BBC napríklad pripomína, že Česi majú v tomto smere humor už dávno vycibrený. Majú predsa pas aj pre Valašsko, či Svobodnú republiku Žižkov, čo je najmä projekt podporujúci cestovný ruch a narába so zábavou, či satirou. Nič, čo by malo pohnevať iné krajiny, alebo mobilizovať armádu, či vyvražďovať celé rodiny.

Aký veľký šok by prišiel, keby sa k tomu vyjadril samotný Kaliningrad?