Zaujímavosti značky Dior: čarovné spojenie luxusnej módy s kozmetikou

Značka Dior, jedna z absolútne najexkluzívnejších francúzskych značiek luxusného tovaru. V dnešných rokoch patrí do jej portfólia prestížna móda, kožené výrobky, módne doplnky, obuv, šperky, hodinky, parfémy a kozmetika. Pozná ju skoro každý, ženské pohlavie bez výnimky. Nie všetkým je však známy jej pôvod a história.

Poznačený životom

Za celou značkou stojí svetoznámy módny návrhár Christian Dior. Narodil sa v Normandii, v Granville, do rodiny obchodníka s hnojivami. Študoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu, po škole sa však začal živiť ako galerista. Život Christiana bol poznačený hektickým životným štýlom, neustálymi hádkami a konfliktmi s jeho rodinou pre jeho homosexualitu. Nevychádzal so svojím bratom Raymondom, ktorý ho už v detstve tyranizoval zatváraním do tmavej pivnice. Christian mal v obľube svoju neter Françoise. Z tej sa však stala nadšená prívrženkyňa nacizmu a obviňovala Diorových židovských manažérov i mladých mužov zo sprisahania proti jej strýkovi. Podľa francúzskeho dedičského práva po Diorovej smrti, keďže nemal deti ani žijúcich rodičov, mal jeho majetok dediť jeho brat, no po hádkach s Raymondom aj Françoise sa Dior rozhodol svoju rodinu úplne vydediť.

Prvý módny dom až v štyridsiatke

V roku 1946, až 41 rokov po narodení, s pomocou textilného magnáta Marcela Boussaca založil v Paríži svoj módny dom. Dior je predovšetkým známy pre svoj legendárny „New Look“, ktorý uviedol v roku 1947. Vo svojich módnych kreáciách zdôrazňoval predovšetkým ženskosť. Jeho šaty mali úzke ramená, zúžený pás, zdôraznené prsia a dlhú, širokú sukňu. New Look znamenal v tých časoch revolúciu v dámskom odievaní. Za 12 rokov rozšíril podnikateľské aktivity z Paríža do ďalších pätnástich krajín sveta a poskytoval prácu vyše 2000 zamestnancom.

„Tvorím, aby každá žena bola tou najkrajšou.“

Christiana ľudia poznali pre svoju výnimočnosťou, citom pre módu a takisto vône. Do sveta vôní vstúpila značka Dior v roku 1947 s parfémom Miss Dior, pomenovaným po Christianovej sestre Catherine. Veľmi rýchlo sa nesmierne populárna chyprovo-kvetinová vôňa stala revolúciou vo svete parfémov. Obrovský prevrat vo svete vôní nastal v roku 1953, kedy E. Roudnitska vytvoril pre Diora opäť novú vôňu – Eau de Cologne Fraîche, ktorá bola prvá unisex vôňa v dejinách. Snom Diora bola vôňa, ktorá by bola založená na aróme konvaliniek. Vznikla vôňa Diorissimo. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia Dior vytvoril ako prvý kompletnú starostlivosť pre pánov s názvom Eau Sauvage, ktorá obsahovala okrem parfumu aj vodu pred a po holení, púder, balzam a mydlo.

Milovaný aj dnes

Za produktmi pre starostlivosť o pleť značky Dior stojí túžba Christiana Diora urobiť ženy krajšie, ale aj šťastnejšie. Preto majú vždy, ako sa vraví, dvojnásobný účinok. Dior, ľuďmi milovaný, obohatil svet krásy o mnoho najluxusnejších, trendy udávajúcich a vždy moderných produktov. Dnes je to jedna z najštýlovejších a najuznávanejších značiek a znamená čarovné spojenie módy a kozmetiky.

Christian Dior je súčasťou aj knižného priemyslu. Luxusné knihy vydávané jeho menom sú súhrnom návrhov, diel, fotografií, ale aj mnohých doplnkov. Knihy Christian Dior sú záležitosťou vkusu ľudí, ktorí môžu mať jednak slabosť pre značku, alebo považujú tieto knihy za rovnaké dielo, ako tie, ktoré sa nachádzajú v šperkovnici, v šatníku, či na čestných miestach vlastnej domácej elegancie. Tieto knihy sa predávajú aj na Slovensku, no vidieť ich môžeme aj v niektorých drahších značkových predajniach odevov na Slovensku.