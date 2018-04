Čo všetko ľudia vyhadzujú z balkóna? Ani jedlo nie je neškodné

Ťažko povedať, čo vedie niektorých ľudí k vyhadzovaniu predmetov a jedla z balkónov. Sú to zväčša deti, ktoré sa snažia v rámci srandy trafiť nič netušiacich ľudí. Sú to odporní nevrlí dôchodcovia, ktorí triafajú na psíčkarov kamienky, poháre vody, či len pľuvance. Znie to príšerne, ale je to žiaľ realita niekoľkých sídlisk po celom Slovensku. Vyhadzovanie balónikov s vodou sa potom javí ako neškodné, len nech deti nevyhodia samé seba. Ale jedlo?

Nie iba Lunik IX

Na Luníku IX bolo vyhotovených viacero obrázkov háld odpadu priamo pod balkónmi. Na čo odvoz smetí, keď sa odpadky dali vyhodiť rovno z okna? To prilákalo potkany. Celé kolónie potkanov, ktoré nežijú v priateľstve s drobnými myšami a ich inštinkty pri dostatku potravy sú ovládané hlavne pudom rozmnožovania. Kdekoľvek, kde je dosť potravy, dokážu uživiť početné potomstvo a to následne aj seba. Nemusíme ale hľadať len rómske osady a sídliská. Pár prípadov je aj v normálnych mestách na normálnych sídliskách.

Jedlo pod balkónom

Kúsky pečiva, odrezky zo slaniny, kožky z klobás a párkov, požuté, nepožuté, vyhodené plesnivé parené buchty. Ulíc, kde sa pod balkónmi stretávame s jedlom, je viac. Pochopiteľne, nevidieť, kto hádže, kam mieri, čo tým sleduje. Či ide o dieťa, alebo len blázna v akejkoľvek podobe. Napríklad Jasovská ulica v Petržalke je poznačená indivíduom, ktoré vyhadzuje jedlo a to úspešne priláka psov a mačky z okolia. V noci zase potkany.

Aj na iných miestach Slovenska si zrejme vyhadzujúci myslia, že sa to rozloží, zožerú mravce, vtáky, či psy. Lenže nájomníci nie sú od toho, aby pomáhali takýmto spôsobom udržiavať život. Pomáha tým v skutočnosti len atraktivite miesta pre hlodavcov. Panelák pritom nie je proti nim veľmi chránený. Hlodavce nemajú problém vyjsť po izolácii, alebo medzi panelmi aj pod minerálnou penou až na balkón. Je celkom jedno, ako vysoko ste. Myši v komore môžete mať pokojne aj na šestke.

Všímavý psíčkar nedáva šancu svojmu psovi, aby ochutnával z jedla vonku., hoci je ťažké niekedy ustriehnuť situáciu. Niečo také je totiž veľkou príležitosťou pre trávičov. Sú to najmä nespokojní nájomníci, ktorým vadí psí exkrement, čo do kusov slaniny a mletého mäsa nastrčí drôty a črepiny. Pre psa okamžitá smrť, pre majiteľa smútok a pre vinníka po novom opletačky so zákonom. Tí, čo bojujú proti psíčkarom pre hovienka ich psov si však neuvedomujú, že tých 6 hovien za týždeň na trávniku pred barákom nemá na svedomí tých 18 psíčkarov z okolia, ale len jediný jeden, ktorý má svoj štýl a v ňom nie je zahrnuté skláňať sa po hovná. Niektorí psi sa totiž naučia špiniť na jedno miesto. S tým sa viaže mnoho príhod a mnohí z vás majú nepochybne aj svoju.