Bratislavská MHD hľadá výtržníka na videozázname priamo v MHD

Video-obrazovky v nových spojoch MHD v našom hlavnom meste sú pekným spestrením a modernizáciou. Len občas na nich máme možnosť vidieť dokumentárny film, alebo niečo zaujímavé. Skôr sú to informácie o zastávkach a upozornenia k preprave, ako inak. Už pár týždňov sa tam objavuje aj kamerový záznam páchateľa výtržnosti na jednej z liniek. Pokúšajú sa tak o identifikáciu vinníka rozbitej sklenenej výplne dverí na jedno z vozidiel prepravcu.

Kamerový záznam a výtržník

Na krátkom zázname je zachytená tvár muža, ktorý vykopol sklenenú výplň a prekvapil tým nepochybne najskôr cestujúcich vo vnútri. Keďže je však viditeľný jeden detail, nedá nám neupozorniť aj naň. Bez ospravedlňovania jeho činu je totiž zrejmé, že aj tento muž chcel byť cestujúcim. Autobusová linka však zatvorila dvere tesne pred ním, čo možno ešte môžeme pochopiť ako celkom bežné. Pri pokuse ešte dvere otvoriť sa však vodič rozhodol viac už neotvárať.

Z toho dôvodu rozhnevaný muž kopol do dverí a možno ani netušil, aké krehké môžu byť. Keďže ale jeho tvár naďalej beží na obrazovkách, stále sa ho nepodarilo identifikovať. Záber tiež nie je dostatočne kvalitný, aby si mohol byť človek istý podobizňou.

Problémy v MHD vidíme a vnímame

Problémy v našej MHD sú rovnaké ako všade vo svete. Tým že ju využívame každý deň a platíme za ňu, vnímame ju ako službu, ktorá musí fungovať podľa očakávaní. Tak ako pri mnohých iných službách, viac si pamätáme nespokojnosť ako bežnú spokojnosť. Naša MHD nám prináša mnoho prekvapení. Skoršie odchody liniek, keď im trasu skráti priveľa nezastavených zastávok na znamenie, zafajčené autobusy na prvej zastávke po piatu, aj nečakanie na bežiacich ľudí napriek časovej rezerve. Vodiči fajčiaci počas jazdy aj na zastávkach, či ich súkromná diskotéka cez rádio Vlna sú už v porovnaní s tým nič.

Pre nás bola prekvapením linka 66 pred pár dňami. Zastávka bez znamenia na ktorej stojíte a čakáte priamo pri ceduli. Pre istotu na autobus kývnete a on ide ďalej. 20 dní v mesiaci ste viditeľní a posledný deň ste získali schopnosť neviditeľnosti. Bez reakcie a pribrzdenia. Nakoniec ho aj tak zastavila zápcha a stihnete dobehnúť nasledujúcu zastávku krížom cez ulicu. Keďže sa tváril neprítomne, nebudeme si predsa hnevať vodiča, ktorý na truc nezastaví aj na budúce. Alebo áno? Slepí vodiči by však nemali mať svoje miesto medzi ostatnými. Sťažovať sa je často zbytočné. Odpoveď prevádzkovateľa je predpripravené, ako sa už presvedčili mnohí.

Ani prípad kedy vodič MHD vytlačil osobné auto pri vychádzaní zo zastávky nie je ojedinelý. Jeden starší už u nás raz spomínaný prípad bol iný v tom, že do autobusu chcel nastúpiť pomalší cestujúci, ktorému zatvoril vodič dvere doslova pred nosom a okamžite sa pokúšal uniknúť na cestu. Príliš nápadne sa ho zrejme pokúšal vytrestať za rýchlosť. Bez svetelných znamení sa ale začal tlačiť pri prechode auta vedľa neho. Vytlačil ho do protismeru priamo do pruhu vozidiel oproti.

A čo na to po trúbení vodič? Prostredník, ktorým na osobné auto mával. A čo na to podnik? Na podanie sťažnosti je nespokojný cestujúci povinný dať o sebe vedieť všetky údaje, ak nie pomaly krvnú skupinu a samozrejme predpísaná odpoveď o tom, že má byť cestujúci v čase odchodu na zastávke (čo aj bol) nesmela chýbať. Niekedy tak rozumieme naštvaným cestujúcim viac.

Vodič MHD majú moc. Dokážu nám ovplyvniť aj zachrániť deň

Na vodičoch, ktorých práca baví, je to vidieť. Dokážu spríjemniť deň. Ak sa ponáhľame za rodinou alebo do práce, dokážu zachrániť niekedy naozaj veľa. Už keď jeden spoj mešká v príšernej zápche, dobiehať na iný znamená obrovský časový rozdiel. Minúty, či polhodiny do ďalšej linky znamenajú stratu času, ktorú niektorí z nás môžu využiť aj na veľké veci, či pomoc iným.

Naše problémy však vodičov nezaujímajú. Nemajme im to za zlé. Ani nás nezaujímajú problémy vodičov. Takí už sme a iní zrejme nebudeme. To by musel byť Richard Vrablec riaditeľ zemegule, aby sa ľudstvo začalo meniť.