Deň narcisov 2018 v piatok trinásteho apríla, ako ho podporiť? - ZN.SK

Deň narcisov je už dlhoročná iniciatíva občianskeho združenia Liga proti rakovine, ktorá dávno presiahla úroveň aktivít občianskych združení. Oslovila masy a celé Slovensko a každoročne tak prináša nádej tým, ktorí ju potrebujú. Liga proti rakovine má vďaka Dňu narcisov za cieľ pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám, pomáhať pri výskume rakoviny, zdravotníckym zariadeniam, ale aj zabezpečovať informovanosť v prevencii proti rakovine a ďalších projektoch.

Charitatívne zbierky majú dnes celoslovenský rozmer a názory na ne má každý svoje. Napriek tomu sú tisíce, až desaťtisíce ľudí, ktorí sa zapojili a malý odznak drobného kvetu narcisu si pripnú na znak toho, že im nie sú ľahostajné osudy druhých a zapojili sa do pomoci. Aj to je však na dobrovoľnosti. Áno, tých odznakov si pripíname v poslednom čase viac. Kým niektoré sú tichou reklamou niekomu, narcisy sú symbolom niečoho.

Deň narcisov 2018

V roku 2018 sa koná už 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov. Tento rok to pripadlo na smolný nešťastný piatok trinásteho a predsa nemusí byť nešťastný. Zapojenie do zbierky sa dá vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v rôznych mestách na Slovensku práve 13. apríla 2018. V roku 2017 sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 942 856,39 EUR. Kde nepomôže štát, musia si pomôcť ľudia. Tak ako v minulosti zbierali na kostol, na výstavbu mostov a podobne, dnes sme schopní sa poskladať na záchranu životov ľudí, ktorých nevidíme, no pokojne to môžeme byť jedného dňa my, alebo aj naši blízki.

Ako podporiť Deň narcisov?

vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov po celom Slovensku – 13. apríla 2018

zaslaním (ak nejde zaslať prázdnu SMS, stačí aj jediná bodka) SMS na číslo 848 v hodnote 3 Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Telekom, O2, Orange, Štvorka) v termíne od 3.4. do 20.4.2018

v hodnote 3 Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Telekom, O2, Orange, Štvorka) v termíne od 3.4. do 20.4.2018 zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 v termíne od 3.4. do 20.4.2018

Informácie a ďalšie zdroje:

Oficiálny zdroj: https://www.lpr.sk/nase-aktivity/den-narcisov/

Darcovský online portál: https://lpr.darujme.sk/2251/