Voda v bazéne odtiekla dierou v zemi a pochovala jedeného muža

21. júla sa v izraelskom Tel Avive konala súkromná bazénová párty, ktorá sa v jednom momente zmenila na tragédiu. Voda vo veľkom bazéne sa v jednom momente začala strácať a pomerne rýchlo odtiekla aj s nafukovačkami niekam do zeme. Trhlina v opláštení vnútorných stien bazéna nemala dobrú konštrukciu. Betónové podložie vystužené železom popraskalo, pričom pod sebou malo voľný priestor, kam sa natlačila voda. Odtok vody pritom zachytili aj niektoré mobily, najmä nahrávka, ktorá koluje internetom.



zdroj: Izraelskí hasiči

34 ročný muž, ktorého prúd vody stiahol pod bazén do podzemného tunela, zomrel na utopenie. Jeho telo našli privolané záchranné zložky až po niekoľkých hodinách. Neobyčajný incident vyzeral z počiatku zaujímavo a mnohí prítomní sa ani nesprávali tak, že by predpokladali tragédiu. Odtekajúca voda so sebou sťahovala ľudí, ale aj viacero nafukovačiek, ktoré rovnako tak zmizli pod zemou. Správanie prítomných nenasvedčovalo tomu, že by si boli plne vedomí vážnosti situácie a aj toho, že by v prúde mohol niekto zostať.

Udalosť na videu:





Stavebné pochybenie v konštrukcii

Podobné problémy sa stávajú pri vážnych pochybeniach konštrukcií bazénov. V našich podmienkach sa prejavia zväčša pomalým únikom vody, prípadne varovnými signálmi. Iné geologické podložie, stavebné postupy, nároky stavebných úradov v Izraeli mono prinášajú iné predpoklady. V každom prípade je však aj na záberoch viditeľné zlyhanie konštrukcie. Voda unikala veľmi rýchlo do priestorov, ktoré museli vodnou eróziou vznikať už určitý čas, alebo naopak boli pôvodné a bazén postavený na nich.