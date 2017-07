Súťaž s filmom Vojna o planétu opíc: Filmový ruksak, tričko a zápisník - ZN

Tvrdý boj o planétu Zem rozhodujúci medzi dvoma druhmi, človekom a opicami, sa odohrá v slovenských kinách už 13. júla 2017. Prichádza totiž Vojna o planétu opíc. Kým v plnej paľbe proti sebe budú bojovať ľudia a opice, vy môžete do 31. Júla zabojovať o úžasné filmové ceny. V spolupráci so CinemArt, distribútorom tejto filmovej novinky, vám prinášame súťaž, ktorá nemôže nechať chladným žiadneho filmového fanúšika. Kde inde by ste totiž mohli získať parádny filmový ruksak, zápisník a tričko z filmu s opičou tematikou novinky Vojna o planétu opíc. Súťažte na Zaujímavých novinkách a niektoré z cien môžu byť vaše.

Hráte o:

cena: BATOH Vojna o planétu opíc Cena: filmový zápisník a tričko Vojna o planétu opíc

Súťažná otázka:

Napíšte nám emailom na adresu redakcia@zn.sk s predmetom PLANETA OPIC správnu odpoveď na otázku, ako sa volá hlavný opičí hrdina, ktorý rozpútal celé opičie povstanie a oslobodil opice? (NÁPOVEDA, prípadne video v článku)

Podmienky súťaže

Správne odpovede posielajte do 31. Júla 2017 na uvedenú adresu redakcie. Do predmetu nezabudnite napísať heslo „PLANETA OPIC“. Vďaka tomu sa váš email dostane do žrebovania o ceny, ktoré prebehne začiatkom augusta. Organizátorom súťaže je ZN.SK, sponzorom Cinemart. Zo súťaže sú vylúčené tímy sponzora aj organizátora. Účasť v súťaži je možné len raz. Opakované účasti a fingované kombinácie, adresy a pokusy obchádzať akokoľvek toto pravidlo sú úplne vyradené zo súťaže. Do súťaže sú zaradené všetky správne emaily. Nezabudnite pripojiť svoje meno a poštovú adresu a telefonický kontakt pre zaslanie výhry. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nespracúvame a nearchivujeme. Adresa je poskytovaná len doručovateľovi za účelom doručenia výhier. Telefonický kontakt vyžadujú doručovatelia. Účasťou v súťaži sa prihlasujete k odberu noviniek emailom, ktorý je možné kedykoľvek zrušiť. Novinky zo ZN.SK obsahujú informácie o nových článkoch, ale aj súťažiach. Všetkým zúčastneným držíme palce.