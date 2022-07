Do Británie sa vracia zubor. V Kente do nich vkladajú nádeje

Do Británie sa po veľmi dlhej dobe vracia do voľnej prírody zubor. Majestátne zviera, ktoré pred pár tisícročiami žilo v prírode Veľkej Británie a vyhynulo, sa aktuálne vracia do voľnej prírody v grófstve Kent. Zubor európsky, ktorý žije vo voľnej prírode v Poľsku, Bielorusku, na Slovensku, aj v niektorých ďalších krajinách je blízkym príbuzným americkým bizónom a je považovaný za najsilnejšie a najťažšie zviera európskej prírody. Očakáva sa, že prítomnosť zubrov bude mať pre prírodu prospešný efekt, no nepochybne aj ten marketingový.

Zubor európsky sa vracia do Británie

Najväčší európsky kopytník má teraz úlohu zmeniť prírodu hospodárskych lesov na viac prírodných tým, že spása nektoré druhy rastlín a kôry, vytvára prírodné priechody v zarastených miestach a uvoľňuje prirodzenou cestou priestor ďalším druhom. Tri zubry, ktoré sa do Británie dostali, však túto úlohu nebudú vedieť splniť tak, ako hovoria prvé očakávania.

Prvé tri samice má však onedlho doplniť samec. Vyzbrojení majú byť sledovacími obojkami a poslúžia tak aj miestnym biológom a ochranárom. Plocha, ktorú budú mať zubry k dispozícií nepretnutá rušnými cestami a zástavbou bude mať až 200 hektárov. Očakávania počítajú s prirodzeným prírastkom a spokojnosťou tohto druhu v novej domovine.

Zubri na našej mape a v okolí

Vedeli ste? Zubor bol v minulosti prirodzenou súčasťou našich lesov a vďaka projektom obnovy sa ho darí len veľmi pomaly vracať späť. Pozostatkom jeho existencie na Slovensku sú pre nás rôzne geografické názvy. Najznámejším je oravská obec Zuberec alebo časť obce Kriváň známa ako Zubria. V Poľsku majú Zubricu a v Čechách Zubří.