Under Armour: značka, jej história a nie len športové oblečenie - ZN.SK

Under Armour je značkou športového oblečenia, ktorá je však zároveň aj veľkým prekvapením. Na značku, ktorá vznikla v roku 1996 sa výborným marketingom a obchodnou stratégiou vypracovala na pozíciu, ktorá je schopná konkurovať najväčším značkám držiacim sa v TOP rebríčkoch predaja a viditeľnosti už polstoročie. Naplno sa u nás začala prejavovať až v posledných rokoch a značke sa to darí neprehliadnuteľne. Under Armour, ktorú možno preložiť aj ako “Pod brnením” či “Pod zbrojou” tak vytvára dojem armádneho oblečenia pre tvrdých chlapov, hoci je nakoniec značkou pre športovca aj nešportovca.

História značky Under Armour

Za značkou Under Armour stojí Kevin Plank, ktorý ju ako 23 ročný kapitán futbalového tímu University of Maryland založil ešte v roku 1996. Je typickým príkladom garážovej firmy, ktorá z vlastného kolena a zaprášeného starého stola prešla na výrobné linky po celom svete. Jeho prvá firma sídlila v suteréne u jeho starej mamy vo Washingtone. Po presťahovaní do Baltimore a nakoniec sa usadil v Tide Point. Ako aktívny športovec bol všímavý. Všímavý dosť na to, že skúšal rôzne materiály a sledoval ich vlastnosti pri športe a potení. Sám tak začal vyrábať tričká, ktoré na sebe testoval a dával ich aj ostatným spoluhráčom, čím sa stal dodávateľom tričiek ešte neznámej značky, ale funkčnosťou lepšou než pri značkách osvedčených. Prvý úspech Under Armour bol neplánovaný. Bola ňou fotografia futbalistu Jeffa Georgea v uznávanom denníku USA Today, kde bolo vidieť značku. Po značke odrazu siahlo niekoľko amerických národných futbalových mužstiev.



Foto: zakladateľ značky, Kevin Plank, uabiz.com

V roku 1999 spoločnosť získala zakázku filmových štúdií Warner Brothers na spolupráci pri filmoch Olivera Stonea Any Given Sunday a The Replacements, kde potrebovali vybaviť suspenzormi a vhodným odevom niekoľkých hercov. V roku 2003 do spoločnosti prišla veľká investícia v podobe 12 miliónov dolárov z Rosewood Capital a v roku 2007 otvorila prvú vlastnú predajňu v meste Annapolis v štáte Maryland. Dnes vlastní predajne v štyroch desiatkach krajinách na celom svete a je majiteľom dvoch obchodných domov. V roku 2013 spoločnosť po výraznom finančnom a obchodnom raste kúpila mobilné aplikácie MyFitnessPal a Endomondo. Od júla 2016 je Under Armour má priestory na slávnej 5. Avenue na Manhattane. Dnes je partnerom významných športových organizácií, Major League Basseball, NCAA, Severoamerickej futbalovej ligy a národných tímov viacerých krajín.



Fotografia predajne v Detroite, uabiz.com

Under Armour nevyrába len športové oblečenie

Technológie odevov sa pýšia rôznymi zaujímavými vlastnosťami. Ich vývoj sa od samotného počiatku nezastavil a naďalej sa pokúšajú doslova zázraky. Odvádzať pot, obmedziť tvorbu telesného pachu, no najmä vytvárať drahé a kvalitné športové oblečenie pre potiacich sa športovcov, ktorí zvládnu oveľa viac bez nepríjemných pocitov. Pokúša sa dokonca o výrobu trička pre športovcov, ktorým nebude vadiť priame horúce slnko. Významne rastúcim produktovým radom sú topánky radu Speedform bez vnútornej výstelky. Športové pánske oblečenie, dámske oblečenie a obuv tvorí základ ponuky značky Under Armour. Spodná bielizeň Under Armour je len spestrením ponuky technológií, ktoré majú mať využitie pri nie vždy vítaných telesných prejavoch pri športe. V portfóliu majú mnoho doplnkov, opasky, batohy a cestovné tašky a ďalší tovar, ktorý sa neustále rozrastá o nové kúsky a dizajny. Stále však s hrdým logom dvoch do seba zakliesnených písmen U A.

Under Armour v rámci podpory a charity podporuje zranených vojakov a zvyšuje povedomie o veteránoch. Taktiež sa v inej časti spoločnosti venuje podpore žien, povedomia o rakovine prsníka a ich podpore v zdravom štýle a fitness.

Sponzorstvá a zvučné mená

Under Armour sa veľmi rýchlo zaradila medzi elitu v produkcii športového oblečenia, dizajnu a ich funkčnosti. Veľmi rýchlo si značka získala do svojho zoznamu aj množstvo zvučných mien. Ako sponzor a dodávateľ oblečenia, či konkrétnej výbavy sa tak môže pýšiť menami ako americký plavec Michael Phelps, lyžiarka Lindsey Vonnová, britským tenista Andy Murray, rugbyové tímy viacerých krajín, stovka amerických vysokých škôl a ich športové tímy, kanadský hokejový tím Toronto Maple Leafs, golfisti Alison Leeová, Matthew Fitzpatrick, Gary Woodland a mnohí iní. Pre americký futbal je zvučné meno Tom Brady a pre svet basketbalu je to napríklad Stephen Curry.

Under Armour ale spolupracuje aj s nešportovcami. Vďaka neprehliadnuteľne výraznému marketingu a vzájomnej spolupráci tak získavajú obe strany napríklad v prípade herca Dwaynea Johnsona. Dwayne Johnson známejší pod menom The Rock je zároveňou súčasťou niektorých ich kampaní. Podobne je na tom aj spolupráca s brazílskou topmodelkou Gisele Bündchen.

Zaujímavosti o značke Under Armour

Kevin Plank sa za svoju podporu administratíve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách stretol s bojkotom značky zo strany niektorých zákazníkov, aj športovcov. Medzi tými, čo hrozili bojkotom, boli aj Dwayne Johnson, Stephen Curry či baletka Misty Copeland. Svoju podporu neskôr vysvetlil v júni 2017, kde obhajoval tvorbu miest, no odsúdil Trumpovu politiku a obmedzovanie cestovania.

Under Armour oblieka niektorých hercov v televíznom seriály House of Cards

Film The Replacements s Keanu Reevsom a Geenom Hackmanom v hlavnej úlohe bol jeden z prvých významnejších projektov, kde sa Under Armour objavilo ako oblečenie športovcov.

Vo filmovej sérii The Avengers obliekajú herci aj priamo značku Under Armour

Oficiálne zdroje: http://www.uabiz.com/