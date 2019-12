Najtichšia anechoická miestnosť na svete je na riaditeľstve Microsoftu

Anechoická komora, ako sa nazýva absolútne odhlučnená miestnosť, je priestor, do ktorého nepreniká žiaden vonkajší zvuk. Je perfektne zvukovo izolovaná a používa sa na vedecké účely. Pobyt v nej znamená doslovné šialenstvo pre ľudský organizmus. Na svete existuje niekoľko anechoických komôr, no podľa CNN je tou naozaj najtichšou špeciálna miestnosť na riaditeľstve technologického gigantu Microsoft v Redmonde v štáte Washington. Pre vedecké účely tu slúži komora s hlučnosťou až -20.35 dBA čo znamená 20 decibelov pod schopnosťou ľudských zmyslov. Niečo také je ťažké predstaviť.

Foto: Microsoft, článok CNN.

Podľa CNN svojim prvenstvom prekonala aj anechoickú komoru v Orfield Labs v Minneapolise, ktoré do roku 2015 držalo prvenstvo. Od roku 2015 je však komora z Microsoftu zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov ako najtichšie miesto na svete.

Čo sa deje s ľudským organizmom v úplne odhlučnenej miestnosti?

Anechoická komora slúži na dôsledné merania hlučnosti niektorých technológií, poslúži ale aj ako prostredie pre absolútne a precízne merania zvukov, kedy sú akékoľvek iné zvuky nežiadúce. Byť zatvorený v takejto komore bez nejakej hlučnej činnosti by znamenalo, že sa organizmus prepína do zvláštneho režimu. Nastávajú psychologické pocity úzkosti, prípadne iné nepríjemné pocity. Sluchové zmysly sa pre nepočuteľnosť prepínajú do núdzového stavu, kedy predpokladajú vlastné zlyhania. Núdzový režim pre sluchový zmysel prepne oveľa výraznejšie vnímanie zvukov vlastného tela. Pretekanie štiav, čriev, či tlkot srdca.

U niektorých ľudí môže takýto stav vyvolať paniku. Pritom stále nehovoríme o tom, že ide o perfektne uzatvorenú komoru, ktorá sa otvára elektronicky. Zlyhanie otvárania, odvetrávania…. Klaustrofobik sa zrejme zblázni už pri pomyslení na niečo také.

Zdroj: Informácie na CNN