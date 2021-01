Vkročme do nového roka správnou nohou a zdraví

S príchodom nového roka sme začali bilancovať, čo sa nám v tom minulom podarilo a čo nie. Každý deň nám ale dáva možnosť zlepšiť niečo v našom živote. Najvzácnejší dar, ktorý máme je naše telo a s ním spojené aj zdravie. Preto by sme nemali zabúdať náležite sa oňho starať. Prinášame vám preto pár tipov, ako na to s radami od kondičného trénera Michala Patakyho.

3 piliere zdravého životného štýlu

Zdravý životný štýl stojí na troch pilieroch. Prvým je zdravá strava, ktorá telu zabezpečuje všetky potrebné látky na fungovanie a samozrejme energiu. Druhým pilierom je pravidelný pohyb. Či už v podobe tréningu a cvičenia alebo vo forme rôznych pohybových aktivít počas dňa (chôdza, chôdza po schodoch a pod.). Tretím pilierom, na ktorý sa v dnešnej dobe zabúda a má minimálne rovnako veľa benefitov ako prvé dva, je spánok a celkovo nastavený denný biorytmus tela. Ten má obrovský vplyv na naše zdravie a nedokážeme ho nijako nahradiť. V dnešnej dobe sa mu venuje čoraz viac pozornosti vo vedeckých kruhoch a odhaľujeme veľa súvislostí s našim zdravím.

„Samozrejme aj mentálne nastavenie je dôležité. Človek, ktorý chce zdravo žiť si musí usporiadať hodnoty a priority vo svojom živote. Jednoducho povedané musí to mať v hlave v poriadku. Neodmysliteľne k tomu patrí aj pozitívne myslenie, či stres. Práve stres a negatívne myšlienky, či emócie môžu podkopávať snahy o lepšie zdravie a zdravší životný štýl,“ dodáva osobný tréner Michal Pataky.

Strava je alfou a omegou

Vyvážená a zdravá strava je dôležitá nielen pri udržiavaní dobrej kondície, ale najmä pri budovaní imunity. V zimnom období by sme mali siahnuť najmä po lokálnych vitamínových bombách, ako sú jablká a hrušky a tradičná kyslá kapusta. „Všeobecne by sme mohli odporučiť všetku kvasenú zeleninu ako prílohu. Takisto sú vhodné tučné ryby (napr. losos, sardinky či makrela alebo kaviár) a huby. Vhodné sú aj vajcia, či ghee maslo,“ upresňuje tréner Michal Pataky.

Snažte sa obmedziť vyprážané a tučné jedlá, pridajte do každého jedlá väčšiu porciu zeleniny a hlavne pite dostatok vody. Práve na pitný režim najčastejšie zabúdame. V poslednej dobe sa dostáva do popredia voda obohatená o molekuly vodíka, ktorá pôsobí ako antioxidant, podporuje imunitu, ale hlavne pomáha pri regenerácii po športe a pri redukcii hmotnosti. Na výrobu vodíkovej vody vám pritom postačí FLASKA, ktorá premieňa obyčajnú vodu na vodíkovú stlačením jedného tlačidla. Odporúča ju aj kondičný tréner Michal Pataky: „myslím si, že používanie takéhoto zariadenia ako FLASKA môže ľahko pomôcť pri dodržiavaní pitného režimu. Okrem toho, že vodíková voda pomáha redukcii oxidačného stresu, zlepšuje fyzickú výkonnosť, má protizápalový účinok, a je účinná aj v boji proti chorobám životného štýlu, jej používanie je vcelku upokojujúce – 3 minúty si môžete oddýchnuť a pozerať sa, ako prebieha proces obohacovania vody o molekulárny vodík 😉.“

Pobyt na čerstvom vzduchu a cvičenie

V zimnom období trávime oveľa menej času na čerstvom vzduchu a celkovo nám chýba pohyb. Preto by sme sa mali snažiť byť aspoň hodinu denne na čerstvom vzduchu, čím príjemne zrelaxujeme, ale aj rozhýbeme svoje telo. Kondičný tréner Michal Pataky pridáva skvelý tip: „Určite by som odporučil trochu otužovania. Nemusíte hneď skákať šípku do zamrznutého jazera. Stačí sa prejsť chvíľu bosý alebo sa skúste trochu menej obliecť napr. pri ceste do obchodu alebo venčení.“

Aj keď nemusíte byť vychýrený športovec, mali by ste do svojho života zaradiť aspoň občasné prechádzky do prírody, rýchlejšiu chôdzu alebo behanie. Zlepšíte si tak nielen fyzickú kondíciu, ale aj duševnú pohodu. Endorfíny, ktoré vylučujeme pri športe nám navodzujú pocit šťastia a aj keď sa nám najprv do športu nechce, mali by sme sa prekonať a určite to bude stáť za to. „Vyhnite sa však veľmi intenzívnym tréningom neskoro večer. Po 19 – 20:00 by ste už nemali stimulovať organizmus k prehnaným výkon, najmä v tomto zimnom období,“ dodáva tréner Pataky.