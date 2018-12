Rituál úrody a dospelosti na Vanuatu: uviazaní za nohy skáču z veže

Na ostrove Pentecost v súostroví Vanuatu skáču mladí muži s lanom uviazaným na nohách strmhlav k zemi. Na dvoch lianách, každá uviazaná na jednej nohe, ich čaká tvrdé zatiahnutie za obe nohy naraz a pád hlavou a plecami k zemi. Celý rituál je zmesou adrenalínu, miestnych povier, aj skúškou odvahy a dospelosti. Turisti sa k niečomu takému neodvážia.

foto: video v článku

Bungee jumping v divokej nebezpečnej verzii

Muži z ostrova Pentecost skáču z veží vysokých 20 až 30 metrov postavených z dreva bez akéhokoľvek bezpečnostného systému. Nič podobné na celom svete neexistuje. Rituál mladých chlapcov a mužov, ktorý sa na Pentecoste odohráva každý rok v období medzi aprílom a júnom, je tak ojedinelým že sa z neho stala turistická atrakcia.

Pôvodne má byť v pozadí legenda o pohádanej žene a jej mužovi. Žena sa mu skryla na strome a keď ju dostihol, skočila dole s lianou na nohách, kým on skočil bez nej. Niekde v dávnej histórii tak nachádzame význam liany ako nástroja, s ktorým sa dá skok zo stromu prežiť. Za dávnych čias bol tento rituál vraj vecou oboch pohlaví, no dnes ho vykonávajú pre nebezpečné riziká len muži. Pre niektorých je to skúška dospelosti a odvahy, vo všeobecnosti je to pre južnú časť ostrova rituál, ktorý má zabezpečiť dobrú úrodu yami. Na ostrove sa tiež verí účinkom samotného skoku. Úspešný skokan má byť uchránený pred chorobami a vecou osobnej prestíže je aj postavenie, ktoré si vďaka odvahe získa. Zaujímavosťou je, že muži odmietajúci skok nie sú považovaní za slabochov.

Tajomstvo je v príprave

Miestni vežu, z ktorej skáču, popisujú ako vyobrazenie človeka. Jednotlivé časti drevenej veže sú nazývané podobne ako časti ľudského tela. Dôvodom, prečo niečo také vôbec prežijú bez veľkých zranení, je hneď niekoľko. Obdobie, kedy sa rituál koná, je vhodným časom na rez lián. Majú totiž vtedy najlepšiu elasticitu a teda dokážu mierne svoju dĺžku natiahnuť. Tiež pôda vo svahu, do ktorého sa skáče, je miestnymi mužmi zámerne upravená, nanosené lístie, rašelina, aby čo najlepšie zmiernila samotný dopad. Svoj podiel na úspešnosti má aj spôsob dopadu, kedy sa muž snaží dopadnúť na plecia. Práve taký dopad je považovaný za najlepší.

Celé podujatie môže mať aj kultúrne zaujímavejšiu podobu spojenú s tancami žien, ktoré neskáču a prenechávajú toto riziko len na mužov. Menej skúsení skokani skáču z nižších stupienkov, tí najodvážnejší skáču z vyšších až najvyšších stupienkov. Z čo najvyššej výšky sa skočí, tým väčšia bude úroda. Skokani pritom riskujú vážne zranenia hlavy, otrasy mozgu, poranenia krku, zlámanie väzov a podobne. Hlavu sa pri dopade síce snažia skryť a otočiť, avšak v rýchlosti a ošiali, v akom sa to celé odohráva, je celkom bežné, že vec nedopadne tak, ako sa očakáva.

Premiéra je skúškou dospelosti

Skákanie z drevenej veže je pre každého skúškou dospelosti. Hoci reálne sa za dospelého považuje obrezaný chlapec vo veku približne 8 rokov, spoločensky sa za „úplne“ dospelého považuje skokan. Aj keby skákal z najnižšieho stupienka. Rozlúčka s detstvom prebieha za účasti jeho matky. Tá pri sledovaní jeho skoku drží niečo, čo sa jej spája s jej synom a detstvom. Po skoku danú vec vyhadzuje, aby zanechala aj jeho detstvo.

Zaujímavosti:

Keď sem v devätnástom storočí začali chodiť kresťanskí misionári, chceli docieliť aby sa tento rituál ako nekresťanský zrušil. Nakoniec sa predsa len pred pár desaťročiami obnovil, keďže zostával v pamätiach a v rozprávaní, ako aj v niekoľkých pokusoch, ktoré za posledné dve storočia urobili.

V roku 1974 navštívila ostrov Kráľovná Alžbeta II. Nebolo to však počas sezóny, kedy je liana vhodná na skákanie. Kráľovnin sprievod trval na zaujímavom ozvláštnení jej návštevy kultúrnymi zvyklosťami a tak požiadali miestnych, aby vykonali skok. Miestny muž, ktorý skákal z najvyššieho stupienka doplatil práve na nevhodnú sezónu, liana sa priveľmi tuhá pretrhla a dolámal si chrbticu. Incident zostal ešte dlhé desaťročia v pamäti miestnych.

Pred dvadsiatimi rokmi začala vláda Vanuatu usilovať o propagáciu skákaniu z Pentecosty ako predchodcu bungeejumpingu. Miestni obyvatelia dokonca podporujú iniciatívu, aby sa bojovalo za zavedenie dane u poskytovateľov bungeejumpingu za obohacovanie sa na ich kultúrnom dedičstve.

Ide o hlavný turistický ťahák ostrova

Súostrovie Vanuatu ležiace východne od Austrálie medzi Tichým oceánom a Koralovým morom. Bolo objavené v roku 1606 portugalským prieskumníkom Pedrom Fernandom de Queiros. Keď sem zavítal James Cook v roku 1774, premenoval ich na Nové Hebridy a tak sa volali až do roku 1980. Rozloha je 12 274 štvorcových kilometrov a rozprestiera sa na 82 ostrovoch, z ktorých je trvalo osídlených 65.