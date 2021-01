Viber reaguje na úpravy pravidiel súkromia v aplikácii WhatsApp

San Francisco, 11. januára, 2021– Rakuten Viber, jedna z popredných svetových aplikácií pre jednoduchú komunikáciu, vyjadruje svoj nesúhlas s úpravami v oblasti ochrany súkromia používateľov, ktoré oznámil WhatsApp. Používateľom predtým aplikácia WhatsApp umožňovala nezdieľať svoje telefónne číslo s Facebookom, teraz to ale bude povinné. Používatelia musia s novými podmienkami súhlasiť do 30 dní, inak nebudú môcť svoj účet používať.

K porozumeniu celého problému pre používateľov WhatsApp, odporúčame prečítať si rozhovor s jedným zo zakladateľov WhatsApp, Brianom Actonom, na webe fobes.com z roku 2018. V rozhovore hovoril o dôvodoch, prečo WhatsApp opustil a prečo ľuďom odporučil, aby si Facebook zmazali. “Predal som súkromie svojich používateľov kvôli zisku. Urobil som rozhodnutie a kompromis. A musím s tým žiť každý deň. ”

Najnovšia aktualizácia

Najnovšia aktualizácia dokončila začlenenie WhatsApp do Facebooku. WhatsApp a Facebook sa tak stávajú jednou platformou a používatelia tak budú monetizovaný viac než predtým. To by malo byť varovanie pre tých, ktorí chcú komunikovať v súkromí.

Až do aktualizácie zo 4. januára uvádzali podmienky pre použitie WhatsApp nasledujúce:

“Rešpekt pre vaše súkromie je zakódovaný v našej DNA. Od založenia WhatsApp dbáme na to, aby naše služby zodpovedali zásadám ochrany súkromia.”

“Vaše WhatsApp správy nebudú zdieľané s Facebookom a neuvidí ich tak nikto ďalší. Facebook nijako nevyužije vaše WhatsApp správy, okrem toho, že nám umožní prevádzkovať a dodávať službu.”

Nie je prekvapením, že tieto dve zásady boli vymazané.

Na rozdiel od WhatsApp, sa Viber sústredí na implementáciu funkcií, ktoré používateľom zaistia bezpečnosť a súkromie pre ich dáta. Tieto funkcie zahŕňajú:

Prednadstavené šifrovanie na oboch stranách komunikácie pre súkromné hovory a chaty, nie je potreba to akokoľvek nastavovať. Je to jednoduché a jasné: nikto nemá prístup k hovorom a konverzáciám, okrem účastníkov. Ani Viber.

Doručené správy nie sú ukladané a záloha na Cloude je defaultne vypnutá: Používatelia, ktorí si chcú zálohovanie na cloude aktivovať, tak môžu urobiť. Viber ale neuchováva kópie správ a hovorov.

Súkromie: Viber ponúka bezpečnostné funkcie, ktoré umožňujú posielať správy, ktoré sa samy zničia alebo mať celé konverzácie uzatvorené ako tajné a umožňovať prístup len s použitím PIN kódu.

Žiadne dáta používateľov nie sú zdieľané s Facebookom: Viber ukončil všetky obchodné vzťahy s Facebookom. Žiadne informácie tak nie sú a nebudú s Facebookom zdieľané.

“Najnovšia aktualizácia v podmienkach ochrany súkromia WhatsApp úplne potláča význam slova „súkromie“. Poukazuje nielen na to, ako málo súkromie používateľov pre WhatsApp znamená, ale je tiež dôkazom, že takéto správanie voči používateľom môžeme očakávať aj v budúcnosti. Dnes som viac ako kedykoľvek predtým hrdý na to, akú ochranu súkromia ponúka Viber a rád by som všetkým ponúkol, aby svoju komunikáciu presunuli na Viber, kde sú viac než obyčajným zdrojom dát, ktoré sa predajú tomu, kto ponúkne najviac, “povedal generálny riaditeľ Rakuten Viber Djamel Agaoua.

Najnovšie informácie o aplikácii Viber sú vždy pripravené v oficiálnej komunite Viber Slovakia. Tu sa dozviete novinky o nástrojoch v aplikácii a môžete sa tiež zúčastniť zaujímavých ankiet.

