Valentín po francúzsky. Aký volia outfit a vône femme fatale na Valentína?

Francúzsko a predovšetkým Paríž, predstavujú pre mnohé z nás synonymum lásky, romantiky a elegancie. Spočítať, koľkým žiadostiam o ruku francúzska metropola už vytvorila kulisy je asi nemožné. Určite takýchto žiadostí na Valentína nebolo málo, sviatok, ktorý niektorí z nás zatracujú a iní s radosťou oslavujú. Ak patríte ku druhej skupine, máme pre vás dobrú správu – nemusíte hneď lietať do Paríža, jeho kúzelnú atmosféru si zvládnete vytvoriť aj doma.

Najskôr sa nalaďte na tu správnu nôtu. Pre Francúzov je Valentín tradičným sviatkom, ktorý oslavujú s veľkou chuťou. Tento zmysel hrá dôležitú úlohu. Pre francúzskych mužov je pomerne typické, že svojim drahocenným polovičkám uvaria na sv. Valentína večeru a chýbať by nemalo ani kvalitné víno. Francúzska gastronómia patrí na svetový zoznam nemateriálneho kultúrneho dedičstva UNESCO, inšpirujte sa. Medzi typické jedlá patrí hovädzie na Burgundský spôsob, slimáky, cassoulet, gratinované zemiaky, marinované slávky, hľuzovky alebo napríklad žabie stehienka. Sladkú bodku tradične predstavuje créme brûlée alebo soufflé au chocolat.

S francúzskou eleganciou

Zobuďte v sebe povestný francúzsky šarm, zahaľte sa do elegantnej a zmyselnej vône. Francúzsko je povestné ako kolíska parfumérov a Francúzska spoločnosť parfumérov prišla ako prvá v roku 1984 s oficiálnou klasifikáciou vôní. Vône sa delia do siedmych základných skupín – citrusové, kvetinové, fougére, drevo, ambra, chypre a koža. Posledné dve, ktoré sme vymenovali sa ukrývajú aj v nových parfumovaných vodách Eclat Nuit pre neho a pre ňu od Oriflame. Správne zvolená vôňa váš večer premení v ešte iskrivejšiu a zmyselnejšiu. Napríklad jazmín, kráľ kvetín, stimuluje pocit harmónie a šťastia a poskytuje afrodiziakálnu a podmanivú arómu. Kvety jazmínu je potrebné zbierať tesne pred úsvitom, keď je ich vôňa najkrajšia a najsilnejšia. Afrodiziakálne účinky má tiež vôňa pačuli, ktorá sa vyznačuje nespočetným množstvom podôb v závislosti na ostatných ingrediencií. Jednoducho tak trochu ako žena. Mužné tóny luxusnej čiernej kože ešte viac navodia kúzlo nočného Paríža a napríklad taký bergamot pomáha odniesť trápenie a zbavuje starostí.

Aj keď niekomu by možno stačilo sa odieť len do vône, dôležitú úlohu hrá aj oblečenie. Štýl Francúzok je minimalistický, nadčasový, ale tiež odvážny. Platí to o oblečení aj líčení, kde je na prvom mieste prirodzenosť, z ktorej kontrastuje červený rúž. Pamätajte si však, že najlepšia voľba je tá, v ktorej sa cítite pohodlne a sama sebou.

Tajomné kúzlo Paríža u vás doma

Sladké bozky nutne nepotrebujú na pozadí Eiffelovu vežu, alebo tiene Sacré-Coeur. Kúzelnú atmosféru môžete dotvoriť pomocou svetla zo sviečok, kvetinami, romantickou prechádzkou alebo svoju lásku pomyselne uzamknúť zavesením zámku na balkónové zábradlie. Odporúčame vlastné, pretože zvyk,, uzamykanie lásky‘‘ a hodenie kľúčiku do Seiny sa v Paríži natoľko uchytil, že mesto muselo nechať vymeniť zábradlie na moste pri katedrále Notre-Dame. Pôvodné sa pod ťarchou zámkov začalo ohýbať, inými slovami toľko lásky neunieslo.

Osvetlený nočný Paríž a v ňom len ona a on, vzduch naplnený zmyselnosťou a láskou. Presne takú romantickú atmosféru pocítite vždy keď sa zahalíte do zvodných tónov novej elegantnej vône Eclat Nuit od Oriflame. Dámska chypre, kvetinová vôňa vyžaruje moderný pôvab a podčiarkne vašu ženskosť. Jazmínové srdce doplnené intenzívnym akordom neodolateľných bielych kvetov otvára dvere zmyselnosti a napĺňa vzduch iskrivou energiou. Parížska noc zahalená do temného zamatu odráža pánska parfumovaná voda, ktorej srdce tvoria tóny čiernej kože. Túto esenciu luxusu dopĺňa podmanivá vôňa rozmarínu, bergamotu a pelargónie. Zažite vďaka novým vôňam Eclat Nuit pre neho a pre ňu kúzlo parížskej noci, nech už ste kdekoľvek. Dokonalé valentínske duo.

