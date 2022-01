Tipy na bežecké výzvy, ktoré poriadne preveria vaše schopnosti

Už dlhšie beháte a hľadáte motiváciu, s ktorou sa posuniete o poriadny kus vpred? inšpirujte sa našimi tipmi na bežecké výzvy a prekonajte svoje hranice.

Zdroj: Pexels.com

Zegama-Aizkorri marathon

Zegma-Aizkorri marathon nie je ultramaratónom, no patrí medzi náročnejšie preteky. Dostanete sa na ne len cez registráciu do lotérie. Zúčastniť sa ich môže iba 250 bežcov. Bežali sa prvýkrát v roku 2002 a radia sa medzi skyruninngové behy (behy do vrchu).

Trať začína a aj končí v dedine Zegema, v španielskej časti – Baskicko. Najvyšším bodom, cez ktorý beh vedie je kopec Aizikorri vo výške 1 551 m n.m. Počas celých pretekov bežci na 42-kilometrovej trati prekonajú 5 472 výškových metrov.

Aj vďaka májovému termínu a nepredvídateľnému počasiu ho účastníci považujú za veľmi náročný. Mestiami je stúpanie také prudké, že ho zdoláte iba pomocou lana. Ak máte v pláne zúčastniť sa ultramaratónu, či iných pretekov, je dobré zaobstarať si nepremokavé Gore tex topánky, ktoré v ťažkých situáciách udržia nohy v suchu.

Zdroj: Flickr.com/Martin Alvarez Espinar

Ultra Trail du Mont-Blanc

Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) patrí medzi najslávnejšie preteky v Európe. Beží sa vždy koncom augusta. Štartuje a končí v nádherných francúzskych Alpách v dedine Chamonix. Trať má asi 170 km a kopíruje najznámejšiu turistickú trasu okolo najvyššej hory Európy – Mont Blanc. Počas behu prekonáte neuveriteľných 10 000 výškových metrov a pobežíte aj cez Taliansko a Švajčiarsko.

Svojou náročnosťou preverí aj tých najzdatnejších bežcov. Počas pretekov sa stretnete s výkyvmi počasia, s teplom i veľkou zimou a búrkami. Časový limit na dokončenie je 46 hodín, no tí najlepší to zvládnu už za 21 hodín. Preteky priemerne nedokončí okolo 40 % pretekárov.

Registrácia prebieha formou lotérie, do ktorej sa ale nemôže prihlásiť úplne každý. Musíte sa zúčastniť niektorých partnerských pretekov, kde získate tzv. kamene. Koľko kameňov máte, toľkokrát sa vaše meno objaví v lotérii. Ak teda máte 3 kamene, máte trojnásobnú šancu, že vás systém vyberie.

Preteku sa každý rok zúčastňuje okolo 2 300 bežcov. Je súčasťou až siedmich bežeckých podujatí, ktoré sa konajú počas jedného týždňa.

Zdroj: Flickr.com/mako 10

Spartathlon

Koncom septembra sa v Grécku koná jeden z najťažších a najprestížnejších ultramaratónov na svete. Trať vedie po stopách Feidipa, ktorý podľa Herodota odbehol 246 km medzi Aténami a Spartou, a to iba za dva dni.

Bežci si počas pretekov veľmi neoddýchnu, pretože na dokončenie pretekov majú len 36 hodín. Stúpanie nie je až také prudké, no väčšou výzvou sú spaľujúce teploty, ktoré počas behu vyčerpávajú.

Preteky sa organizujú už od roku 1984 a vznikli preto, aby sa zistilo, či dokáže moderný človek odbehnúť toľko čo Feidipus. Kritérium na kvalifikáciu je zdolať 100 km za menej než 10 a pol hodiny. Od roku 1984 sa podarilo dobehnúť do cieľa za menej ako 36 hodín len o niečo viac než 700 pretekárom.

Lavaredo ultra trail

Aj vďaka nádherným scenériám talianskych Dolomitov patrí Lavaredo ultra trail medzi najkrajšie bežecké podujatia na svete. Jeho dĺžka je 120 km, počas ktorých prekonáte až 5 800 výškových metrov. Zúčastniť sa ho môže maximálne 1 500 účastníkov. Absolvovať ho nemôže začiatočník, bežci musia mať za sebou preteky uznané ITRA. Účastníci sú k tomu žrebovaní v lotérii.

Preteky sa konajú koncom júna. Priemerne ich dokončí okolo 74 % pretekárov. Štart aj cieľ majú v malebnom mestečku Cortina d’Ampezzo. Zabehnúť ich musíte za 30 hodín. Najrýchlejší to dokážu za 12 hodín.

Zdroj: flickr.com/Theo Crazzolara

Nízkotatranská stíhačka

Aj na Slovensku sa organizujú ultramaratóny, patrí medzi ne aj Nízkotatranská stíhačka. Je to horský ultramaratón so 100 km dlhou trasou, ktorá vedie hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Počas pretekov zdoláte až 5 740 výškových metrov, na čo máte časový limit 26 hodín. Začína sa v Telgárte, kde sa môže na štart postaviť len 150 pretekárov.

Z kontrolného stanovišťa Čertovica môže ďalej pokračovať iba 100 najlepších. Môže za to súčasná legislatíva na ochranu prírody, podľa ktorej je chránenom území maximálny povolený počet osôb pre organizovanú akciu 150 cez deň a 100 v noci. Cieľ pretekov sa nachádza na Donovaloch. Nízkotatranská stíhačka je aj kvalifikačným pretekom pre Ultra Trail du Mont-Blanc.