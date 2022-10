Načerpajte duševnú pohodu v prírode s jesennou kolekciou značky Columbia

Značka Columbia Sportswear prichádza túto jeseň s ucelenou kolekciou, ktorá vás oblečie do rozmaru jesenného počasia od hlavy až po päty. Vďaka radu oceňovaných technológií vás tak ochráni pred dažďom, vetrom aj chladom bez akéhokoľvek kompromisu. Vy sa naopak budete môcť venovať potulkám v prírode, po horách či v lese a načerpať z prírody silu a duševnú pohodu, naberať energiu v rámci tzv. ekoterapie. Tá je ideálna pre všetky vekové skupiny a veľmi dobre prospieva duševnému a fyzickému zdraviu. Je dokázané, že pobyt v prírode môže zmierniť stres a pomôcť s pocitmi úzkosti či depresie.

Môže dokonca zlepšiť pamäť a kognitívne funkcie, ale tiež zlepšiť fyzickú kondíciu, ako je vytrvalosť, obratnosť a pohyblivosť. Pomáha odbúravať únavu a rôzne zdravotné problémy. Ľudia si pri pohybe v prírode cítia uvoľnenejšie a rovnako tak aj lepšie komunikujú. Nebojte sa tohto uvoľňujúceho dobrodružstva, nie je zlé počasie, len zlé oblečenie. Veď aj nevyspytateľná jeseň má svoje neopakovateľné kúzlo, ktoré sa vám vryje do pamäti. Preto je potrebné, aby ste si pobyt v prírode čo najviac užili a čo najviac z nej aj vyťažili, preto majte správne oblečenie a vybavenie.

Na jesenné potulky prírodou je ideálne vrstviť oblečenie, aby ste mohli lepšie reagovať na meniacu sa teplotu a počasie. Využite technické materiály, ktoré vám zaistia priedušnosť, nepremokavosť a teplo, ale zároveň neprefukujú. Ako medzivrstva je ideálna fleecová bunda, na ktorú stačí dať ľahkú vodoodolnú vetrovku alebo ľahko zateplenú bundu, ktorá využíva napríklad termoreflexné technológie Columbia Omni-Heat. Bundy si vyberajte ľahké, neobjemné a také, ktoré sa dajú pohodlne zbaliť do vrecka bundy alebo tie, ktoré sú vybavené systémom intercharge, ktorý umožňuje do vonkajšej bundy zapnúť ako tepelnú medzivrstvu ďalšiu bundu. To všetko nájdete v novej jesennej kolekcii outdoorového experta – značky Columbia, ktorá ponúka napríklad špičkovú vodoodolnú technológiu OutDry, ktorú oceníte pri oblečené, ale hlavne aj v obuvi. Alebo veľmi pokročilú termoreflexnú technológiu Omni-Heat Infinity. Okrem funkčnosti sa kolekcia pýši prepracovanými strihmi, atraktívnymi farbami a vzormi, ktoré viete skvelo zladiť do štýlového outfitu.

Obuv Columbia do terénu a jesennej nepohody

Novinkou v kolekcii je univerzálna turistická obuv Columbia Peakfreak II. Technický dizajn tejto obuvi Columbia je navrhnutý tak, aby topánky zabezpečili pohodlie a podporu po celý deň. Kombinácia padnutého strihu a odpruženie udržia vaše nohy stabilné a v pohodlí na dlhých túrach aj v náročnom teréne. Vďaka patentovanej technológii OutDry je obuv úplne vodoodolná a zároveň priedušná. Textilný vrch spevňujú privarené syntetické prvky. Navyše Fit System poskytuje prirodzenú fixáciu strednej časti chodidla zatiaľ čo ľahká podošva Techlite+ Single s hustou penou zaručuje dlhodobé a kvalitné tlmenie na všetkých typoch povrchu. Gumová podrážka Adapt Trax zaistí výnimočnú trakciu v každom teréne za sucha aj za mokra. Obuv Columbia Peakfreak II je k dispozícii v dámskom aj v pánskom prevedení, v dvoch variantoch – klasická nízka za 120 EUR a vyššia k členkom za 140 EUR. Na výber je samozrejme aj niekoľko farebných verzií z každého modelu.

Funkčné bundy Columbia do nepohody

Na poli búnd je tohtoročnou novinkou Columbia Pebble Peak. Nech už máte na tohtoročnú jeseň a zimu v pláne čokoľvek, táto ľahká bunda Columbia prekoná všetky prekážky. Pokročila tepelne reflexná technológia Omni-Heat Infinity a prachové perie RDS s plnivosťou 700 cuin sú navrhnuté tak, aby vás spolu s konštrukciou tepelného tesnenia udržali v teple aj keď teplota klesne. Zip-in a 3-bodový výmenný systém umožňuje zapnúť do bundy ďalšiu vrstvu alebo bundu využiť ako samotnú do inej bundy. Medzi jej praktické funkcie ďalej patria vrecká na zips, kapucňa, nastaviteľný lem a možnosť zbalenia do tašky na ruky. V kolekcii je v dámskej aj pánskej verzii a niekoľkých farebných variantoch za 250 EUR.

Zateplená hybridná bunda Columbia Powder Lite s kapucňou je všetko, čo potrebujete na jesenné dni, ktoré so sebou prinášajú pretrvávajúci chlad a dážď. S vodoodolnou membránou a termoreflexnou podšívkou Columbia Omni-Heat zostanete v suchu a teple bez ohľadu na to, aké počasie práve dominuje. Ochranná kapucňa alebo vysoký límec, chránič brady, vrecká na ruky a nastaviteľný lem so sťahovacou šnúrkou chránia pred suchým vetrom a poskytujú maximálne pohodlie. Cena je 120 EUR.

Kvalitná medzivrstva je pre pohodlný trek nevyhnutná

Teplá a pohodlná fleecová mikuna je na jeseň nevyhnutná, preto Columbia vo svojej kolekcii ponúka široký výber rôznych strihov a farieb. Slúži ako ideálna medzivrstva pre chladné jesenné alebo zimné dni. Napríklad dámska fleecovka Columbia Claudia Ridge je odolná proti vode a špine vďaka technológii Columbia Omni-Shield. Je tak ideálna do každého jesenného počasia. Cena je 100 EUR. Alebo pánska fleecová bunda Columbia Park View kombinuje úplné pohodlie s technickými prvkami. Dizajn s hladkým vonkajškom a hrejivou fleecovou podšívkou poskytuje teplo a vďaka technológii Omni-Wick dobre odvádza pot. Praktické sú aj funkčné detaily ako ochrana brady a dlhé rukávy s dierami na palce. Cena je 75 EUR.

Kolekcia Columbia je k dostaniu v značkovej predajne Columbia v Košiciach, v predajniach Intersport a Sportisimo alebo v predajne Outdoor Experience v Nitre a v e-shope https://www.super-sport.sk/