Stavba bungalovu: Na čo by ste si mali dať pozor?

Stavba rodinného domu je udalosť, ktorá sa vo väčšine prípadov koná len raz za život. Preto k nemu väčšina budúcich majiteľov pristupuje mimoriadne zodpovedne. Ideálne je mať celý projekt naplánovaný čo najpodrobnejšie, aby ste sa v rámci procesu výstavby vyhli možným chybám a nepríjemnostiam. Samotnej stavbe teda predchádzajú hodiny konzultácií s odborníkmi, ale aj rodinnými priateľmi. Na čo pred začatím samotnej stavby myslieť?

Pomoc z radov odborníkov

Postaviť bungalov vlastnými rukami je niečo, na čo dokáže byť hrdý nejeden domáci kutil. A svojpomocná stavba má mnoho výhod. Tou najvýraznejšou je, samozrejme, finančná úspora. V prípade, že miešačka a fúrik nie sú vaši kamaráti, je nutné siahnuť po tíme kvalitných a kvalifikovaných ľudí, ktorým stavbu vášho rodinného hniezda zveríte do rúk. Výber profesionálov však začína už počas plánovania. V prípade, že nemáte finálnu predstavu vášho nového bývania, projekty domov bungalov môžete prebrať s kvalifikovaným projektantom a dizajn domu tak zladiť do úplných detailov. Možnosťou je aj výber katalógového projektu, ktoré bývajú spravidla lacnejšie.

Od odborníkov si radšej nechajte poradiť aj v iných oblastiach. Od spoľahlivého stavebného dozoru, cez špecialistov na elektrinu či vodu, až po stolárov, ktorí vám ochotne vyrobia nábytok na mieru.

Financie rozhodujú

Faktor, ktorý najpodstatnejšie ovplyvňuje finálnu podobu stavby je, samozrejme, rozpočet. Šikovní projektanti, geniálni dizajnéri a svojpomocná výstavba dokážu robiť divy, a tak aj stavba s nižším rozpočtom dokáže zatieniť nepremyslenú a gýčovú obludnú stavbu s predraženým budgetom. Faktom však je, že čím väčším rozpočtom pri stavbe disponujete, tým slobodnejšie a jednoduchšie dom rastie do krásy. Odhadnúť výšku rozpočtu je pre bežného človeka takmer nemožné. Opäť teda platí, nebáť sa kontaktovať skúsenejších. Poprípade využiť možnosť stavby rodinného domu na kľúč, kde je finálna cena prediskutovaná so zhotoviteľom vopred a váš vysnívaný bungalov vám vyrastie doslova pred očami.

Celkový rozpočet na stavbu domu budete pravdepodobne riešiť ešte pred samotnou hypotékou. Urobte si aj rozpis jednotlivých položiek s odhadovanou cenou a nezabúdajte ani na financie určené na nepredvídateľné situácie.

Výber vhodnej lokality

Samotnej stavbe predchádza výber pozemku, ktorý má pre finálnu stavbu tiež rozhodujúci charakter. Možnosti výberu a cena sa líšia od lukratívnosti danej lokality. Samozrejme, výber je nutné zvážiť na základe preferencií majiteľov budúcej nehnuteľnosti. Je potrebné premyslieť si, či vám nerobí problém zaspávať v rušnej lokalite alebo je pre vás tichá oblasť aspektom číslo jeden. Ak ste sa rozhodli pre druhú možnosť, preverte si, či tichá lokalita zostane tichou aj do budúcna a berte do úvahy aj to, že tichšie lokality budú mať pravdepodobne menej rozvinutú infraštruktúru. Ak má vami vyhliadnutý pozemok susedné domy, je fajn prehodiť pár slov s majiteľmi. Preveriť si právny status stavby, stav inžinierskych sietí a možno si nájsť aj budúcich priateľov sú jedna z vecí, na ktorú by ste mali pred stavbou domu určite myslieť.

Čo sa týka samotného pozemku, nezabúdajte, že na stavbu bungalovu je ideálny rovinatý a dostatočne veľký pozemok. Pre istotu si nechajte časť pozemku pri dome nezastavanú, ktorá môže v budúcnosti slúžiť na prístavbu.

zdroj foto: pexels