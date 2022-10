Sedan vs. SUV: Kedy a ktorý typ vozidla by ste si mali vybrať?

Momentálne sa stále väčšej obľube tešia športovo-úžitkové vozidlá, ktorým sa podarilo skĺbiť úžitkovosť so štipkou off-roadu. Ďalším favoritom mnohých Slovákov sú aj verzie kombi, ktoré sú flexibilné a poskytujú mnoho priestoru. V neposlednom rade patrí široké zastúpenie na našom trhu sedanu, ktorý je jasnou voľbou pre každodenné dochádzanie, napríklad do práce.

Zdroj: pexels.com

Podstatné otázky

Nikoho neprekvapí, že aj sedan a aj SUV, majú svoje výhody. V prípade, že sa rozhodujete práve medzi týmito dvoma typmi vozidla, je podstatné určiť si, čo bude hlavným účelom vášho vozenia. Budete auto využívať na každodenné dochádzanie do práce a na vozenie detí do školy? Alebo ste vášnivý fanúšik prírody či rybár, a od vozidla požadujete, aby zvládalo aj náročnejšie prekážky v teréne? Tieto a ďalšie otázky by ste si mali pred finálnym rozhodnutím položiť. Verte či nie, rozhodovanie vám dokážu skutočne zjednodušiť.

Robustnosť a odolnosť

Športovo-úžitkové vozidlá sú čoraz viac obľúbené najmä pre ich odolnú karosériu. Vďaka tomu sa nemusíte báť zísť z pevnej asfaltky a zdolávať aj náročnejší terén. Sú preto ideálnou voľbou vtedy, keď hľadáte niečo medzi osobným autom a terénnym vozidlom. Z dôvodu veľkosti karosérie považujú mnohé rodiny SUV vozidlá za bezpečnejšie, a to najmä v prípade dopravnej nehody. Veľkosť je pre rodiny výhodou aj v iných ohľadoch. Na víkendový pobyt alebo týždňovú dovolenku sa pobalíte v priebehu pár chvíľ a môžete si byť istý, že do veľkého a priestranného kufra pomestíte všetko potrebné.

Zdroj: pexels.com

Komfort a pôžitok z jazdy

Sedan má nižší podvozok a celkovo nižšie položenú karosériu. Vďaka tomu lepšie sedí na ceste a jazda je pohodlnejšia aj na kľukatých a nerovných cestách. Karoséria je zároveň ľahká a vozidlo je tým pádom na ceste svižnejšie, rýchlejšie a lepšie reaguje na vzniknuté situácie. Sedan je ideálny pre každodenné dochádzanie do práce a pohyb v mestách v preplnenej premávke, či na úzkych parkovacích miestach.

Dostane vás takmer všade

Ak trávite mnoho času v prírode a radi objavujete okolitý svet spoza volantu svojho vozidla, tak je SUV pre vás ako stvorené. Kapacita kufru dovoľuje so sebou prenášať omnoho väčší náklad a priestrannejší interiér je zároveň pohodlnejší na dlhé trasy. Pohon všetkých štyroch kolies, ktorým sú práve SUV často obohatené, poskytujú väčšiu slobodu v menej prístupnom teréne. Odpruženie kolies taktiež povoľuje jazdu po nerovnostiach, kam by ste sa so sedanom neodvážili vydať.

Zdroj: pexels.com

Spotreba vozidla

SUV sú zvyčajne od sedanov väčšie, a to do výšky a väčšinou aj do dĺžky. To má za následok horšie aerodynamické vlastnosti. Väčší odpor vzduchu sa automaticky premietne do vyššej spotreby. Ďalším dôvodom, prečo majú SUV väčšiu spotrebu, je aj váha vozidla. SUV sú konštruované tak, aby zvládali aj pohyb v teréne, či ťahanie nadrozmerného nákladu. Lepšia aerodynamika a menšia hmotnosť preto robia zo sedanov favorita v prípade, že je pre vás spotreba jeden z dôležitých aspektov pri rozhodovaní.

Rozhodnú individuálne potreby

Oba typy vozidiel majú na trhu a na cestách nezameniteľné miesto. Svojimi prednosťami poskytujú požadovaný komfort aj flexibilitu a vo svojej triede ponúkajú množstvo výhod. Finálne rozhodnutie bude, samozrejme, stáť na vašich individuálnych potrebách a požiadavkách. Neurobte unáhlený záver a neprepadnite aktuálnym trendom. Pred kúpou sa poraďte alebo si prečítajte rôzne diskusné fóra s reálnymi vlastníkmi, kde ľahko zistíte aj ďalšie výhody a nevýhody jednotlivých druhov vozidiel.