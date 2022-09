Jesenné členkové topánky – ktoré čižmy si zvoliť?

Obdobie jesene je obľúbeným obdobím množstva žien. A ako by aj nebolo, keď sa môžete tak krásne vyhrať so svojimi jesennými outfitmi! Všade sú farby a všade sú vrstvy. Posledné letné lúče dopadajú na vaše členkové čižmy, ktoré vám dodávajú tú správnu bodku za vaším dokonalým outfitom.

Jessené členkové topánky môžu byť oveľa všestrannejším variantom ako napríklad gumáky po kolená, ktoré sú ideálne na upršané jesenné dni. Nepremokavé členkové topánky posúvajú všestrannosť do extrému, pričom inteligentný dizajn šnurovania funguje rovnako dobre na mokrú cestu do mesta ako aj poslúži ako skvelý spoločník pri prechádzke v blastistom lese, keď potrebujete trochu načerpať sily od ruchu veľkomesta.

Akú farbu členkových čižiem si zvoliť?

Čižmy, ktoré sú k dispozícii v čiernej farbe so šnúrkou s potlačou hadej kože, alebo čižmy v tmavomodrej farbe so žiarivým ružovým šnurovaním, sú navrhnuté tak, aby priniesli trochu radosti zo života do inak občas pochmúrneho dňa či počasia.

Ak hľadáte niečo na každodenné nosenie, odporúčame zvoliť neutrálnejšie farby či vzory, ktoré s ľahkosťou dopasujete ku každému svoju outfitu a nemusíte tak ráno tráviť dlhé hodiny správnym dopasovaním svojej farebnej obuvi k zvyšku outfitu. Ak je toto váš prípad, zvoľte radšej klasické čierne či hnedé jesenné členkové topánky – môžete ich nosiť k farebným outfitom či nášmu obľúbenému all black štýlu. Každopádne, pri klasických čiernych čižmách sa fantázii medze nekladú a vy ich tak môžete nosiť naozaj aj k tomu najnevšednejšiemu outfitu!

Ako si zvoliť materiál a opätok?

Aj keď sa možno budete musieť zmieriť s vlhkými šnúrkami v lejaku, je dôležité aby samotná topánka bola dokonale vode odolná, vyrobená z prírodnej gumy s jazykom utesneným k zvyšku topánky, takže cez ozdobné šnurovanie nemôže presakovať žiadna voda.

Nízky podpätok je ideálnou voľbou pre tých, ktorý preferujú pohodlie nad extravaganciou a teda vysokými podpätkami. Nakoľko si vyberáte topánky do chladnejšieho počasia, nezabudnite myslieť na to, že v topánke musí zostať dostatok priestoru pre hrubú ponožku, aby boli nohy v teple a suchu a zabránili tak nachladnutiu.

Vysoký podpätok sa vám bude hodiť či už do kancelárie, alebo na spoločenské večeri či vaše obľubené víkendové posedenia s priateľami či partnerom. Dávajte si však pozor na klzké mokré chodníky, ktoré vedia byť na tenkej ihličke občas nebezpečné. Ak teda hľadáte niečo na každodenné nosenie, nízky podpätok je stávkou na istotu.

Vysoké či nízke?

Večná dilema. Nízke topánky sú často krát univerzálnejšie, nakoľko ich viete dopasovať k sukni či nohaviciam. Jedinou nevýhodou nižšieho strihu je, že v riadne vlhkom počasí sa vám môže stať, že vás neochránia pred mlákami. Ale ak si chcete rýchlo odskočiť do obchodov alebo keď si nechcete obúvať svoje čižmy na vychádzky do lesa, sú tieto topánky ideálnou voľbou.

Ak sa k vášmu šatníku hodia vysoké čižmy, pretože ich viete so svojimi sukňami lepšie dopasovať, určite siahnite po vyššom modely, ktorý vás v upršanom počasí viac ochráni.

