Energetická udržateľnosť – súčasť Medzinárodného strojárenského veľtrhu 2022

Energetická udržateľnosť ako jedno z hlavných tém Medzinárodného strojárenského veľtrhu 2022 Brno. Významné firmy zo všetkých odborov strojárenstva sa predstavia prvý októbrový týždeň 04. – 07.10.2022 na brnianskom výstavisku. Zaujímavosťou je, že sa partnerom veľtrhu stal francúzsky región Auvergne-Rhône-Alpes. Pozornosť bude venovaná aj špecializovaným veľtrhom IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH.

„Firmy prejavili o prezentáciu na tohtoročnom Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu zvýšený záujem. Vracajú sa taktiež vystavovatelia, ktorí sa v minulom roku nemohli veľtrhu zúčastniť kvôli pandémii. Tým sa potvrdzuje, že veľtrhy sú pre vystavovateľov dôležitou obchodnou platformou,“ vraví Michalis Busios, riaditeľ MSV.

Nosnou témou veľtrhu bude digitalizácia priemyslu

Už po tretí krát bude súčasťou MSV Digitálna továreň 2.0, ktorá sa v tomto roku zameria na inteligentnú digitalizáciu v rôznych podobách. Projekt priblíži technológie umožňujúce transformáciu nielen priemyslového prostredia, ale aj celej ekonomiky. „V špeciálnej expozícii návštevníci uvidia súbor digitálnych a automatizačných technológií, exponátov a riešení, ktoré sa pri správnom využití stávajú účinnou súčasťou výroby,“ upresnil Busios.

Prakticky sa tak zoznámia s myšlienkou druhej transformácie českej ekonomiky, ktorej výsledkom je zvyšovanie vnútornej efektivity výrobného procesu, energetická efektivita a efektivita využívania a sledovania zdrojov. Práve energetická udržateľnosť sa zaradí k hlavným témam tohtoročného strojárenského veľtrhu. Zaujímavý program ponúkne tiež digitálny stage, kde sa uskutoční živá diskusia o témach ako umelá inteligencia, využitie digitálnych dvojčiat alebo 5G sieť.

Vo štvrtok 6. októbra sa uskutoční medzinárodná konferencia s názvom „Biomorfný priemysel“, ktorá sa zameria na sformulovanie vízie českej ekonomiky za využitia umelej inteligencie ako kľúčového prístupu k digitalizácii na firemnej a národnej báze.

Francúzsky región Auvergne-Rhône-Alpes ako partner veľtrhu

Partnerom tohtoročného Medzinárodného strojárenského veľtrhu sa vďaka spolupráci s Francúzsko-českou obchodnou komorou stal francúzsky región Auvergne-Rhône-Alpes. Ide o významný a perspektívny región s druhým najvyšším HDP vo Francúzsku. Táto oblasť je zároveň najpriemyslovejšou časťou Francúzska, čo potvrdzuje aj výrazný podiel pracovných miest v priemyslovom sektore.

Sprievodný program pre odborníkov

Hneď prvý deň veľtrhu sa uskutoční tradičný snem Zväzu priemyslu a dopravy Českej republiky, ktorý ponúkne dialóg medzi zástupcami priemyslu a vládnych predstaviteľov. V tomto roku sa na MSV vracajú aj komentované prehliadky veľtrhu s názvom MSV TOUR zamarené na potenciál digitalizácie a automatizácie. Záujemcovia môžu opäť využiť aj platformu Kontakt-Kontrakt, naplánovať si tak s predstihom jednania s firmami a svoj čas na veľtrhu tak čo najefektívnejšie manažovať. V pavilóne A2 návštevníci nájdu obľúbenú baliacu linku Markem Imaje Packaging Live. Baliacim produktom budú tento rok pivá. Konať sa budú aj konferencie o aktuálnych priemyslových témach. V stredu 5. októbra sa odohraje Fórum aditívnej výroby, ktorá je najväčším stretnutím záujemcov o technológie profesionálnej 3D tlače v strednej Európe.

Vo štvrtok 6. októbra sa uskutoční konferencia Plasty 2022 mapujúca nové technológie a postupy špecifické pre plastikársky priemysel. Novinkou je piatkový program pre školy s názvom IndusTRY: Skús to s priemyslom, ktorého cieľ je budúcej generácii ukázať priemysel v jeho novej modernej podobe. „Medzi ďalšie témy sprievodného programu sa radí energetická stabilita, digitálna transformácia, blockchain či udržateľný rozvoj,“ doplnil Michal Svoboda, tlačový hovorca MSV.

MSV spoločne s technologickými veľtrhmi

Medzinárodný strojárenský veľtrh sa koná na brnianskom výstavisku od utorka 4. októbra do piatka 7. októbra 2022. Spoločne s ním prebehnú aj špecializované veľtrhy IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH. Otvorené bude denne od 9 do 17 hodín, poslední deň do 16 hodín. Vstupenky získate na www.msvbrno.cz.