V Liptovskom Mikuláši spozorovali mačkovitú šelmu. Túla sa tam jaguár?

V Liptovskom Mikuláši v časti Vitálišovce mal jeden z obyvateľov zazrieť pri rannom venčení veľkú čiernu mačkovitú šelmu. Mesto Liptovský Mikuláš na základe tejto informácie preventívne žiada obyvateľov, aby sa do odchytu pohybovali v obytných zónach. V minulosti sa už objavovali podobné prípady v Európe, keď sa vo voľnej prírode ocitlo zviera uniknuté z klietky chovateľa. O čiernom panterovi, jaguárovi, či čiernej pume a chovateľovi, ktorému by mohla patriť, však žiadne informácie nie sú.

Môže byť veľká čierna mačkovitá šelma skutočná?

Odhad bežného človeka v rámci veľkosti spozorovaných zvierat na diaľku môže byť skreslený. Zviera, ktoré by sa túlalo lesmi pri nedostatku potravy by pravdepodobne menší pes mohol zaujať. Ten väčší samozrejme ohroziť. Je ťažké zhodnotiť, či na samotnej Ukrajine neexistujú prípady úniku zvierat zo zničených zoologických záhrad, čo by mohlo za určitých okolností byť dôvodom objavu divého zvieraťa v lesoch. Čisto hypoteticky by tak divá zver mohla križovať nezastavaný prírodný priestor v smere na západ. Pri rýchlosti veľkých mačkovitých šeliem je dokonca možné prekonať územie Ukrajiny až po Liptovský Mikuláš v priebehu niekoľkých dní. Ďalšia možnosť je aj chovateľ na Ukrajine, ktorého klietky sa stali nestrážené. O niečo pravdepodobnejšia teória by mohla byť tá, ktorá by uvádzala nezodpovedného chovateľa v Poľsku.



“Možno je všetkému inak”… ale mačkovitá “sedí”

Stále však len za predpokladu, že zviera mohlo byť skutočné. Odhad veľkosti pri niektorých rasách mačiek môže zlyhávať. Mainská mačka na vandrovke už napríklad neraz vo svete pomýlila svojou veľkosťou.