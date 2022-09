Sako 5-krát inak. Ako sa obliecť do práce a byť v pohodlí a štýloví

Leto je za nami a s ním aj väčšina dovoleniek. Nastal čas opäť sa vrhnúť do víru pracovných povinností. Čo si obliecť, aby ste sa v práci cítili pohodlne a zároveň dodržali pracovný dresscode? Skúste sako na niekoľko spôsobov.

Sako a kostýmové nohavice

Oblek je klasikou v zamestnaniach ako finančníctvo či vysoký manažment. Jednoducho na pozíciách, ktoré si vyžadujú, aby váš dresscode spĺňal určité podmienky business štýlu. Ak patríte k tým, ktorý majú takúto prácu, nezúfajte, aj oblek môžete pretvoriť tak, aby bol štýlový. Stavte na oblek zložený z troch kusov – nohavice, sako a vesta. Pokojne môžete do kancelárie vkročiť len takto, alebo pod vestu oblečte ešte blúzku napríklad so žabó alebo balónovými rukávmi.

Sako a džínsy

Obyčajné džínsy a tričko sú neprekonateľnou kombináciou. Nielen že sa budete cítiť pohodlne, ale nikdy s ňou nemôžete nič pokaziť. Ak chcete v práci ale pôsobiť trochu viac smart casual, prehoďte si navrch sako. Hneď tak vytvoríte outfit, ktorý so správnymi doplnkami bude pôsobiť, že ste si s ním dali námahu, ale pritom ste ho vybrali za dve minúty.

Sako a sukňa

Ste milovníčkou sukní a nerada sa ich vzdávate aj keď už je teplé počasie dávno preč? Krátku sukňu doplňte teplejším sakom a silonkami. A ak vám bude stále chladno, prehoďte si cez seba kabát alebo trenčkot. Sako bude v tomto prípade skvelo hrať prím s puzdrovou krátkou sukňou alebo tou s volánmi. Siahnite po trochu dlhšom saku, pokojne v mierne oversized štýle.

Sako a dlhé šaty

Ani dlhé šaty nie je nutné po lete odložiť rovno do krabice s letnými vecami. Aj tie rozviate totiž môžu byť skvelým prechodným kúskom do jesenného počasia. Doplňte ich vysokými čižmami a dlhším sakom. Ako ďalšiu vrstvu v prípade naozaj chladného počasie zvoľte dlhý kabát. Tento outfit bude najlepšie vyzerať, ak majú vaše letné šaty dlhšie rukávy, ktoré budú vykúkať z rukávov saka a vytvárať tak pekný detail.

Sako a sveter

Keď už je čas vytiahnuť zo skrine hrubé svetre, voľte k nim pre uhladenejší look voľnejšie sako. Myslite na to, že sako by nemalo byť úplne na telo, keďže pod neho budete chcieť dostať hrubé rukávy svetra, preto radšej vyberajte o číslo až dve väčšie, prípadne tie v oversized štýle.