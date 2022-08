Výbava uchyne: Gastronomické hrnce na špeciálne účely

Jedným z najdôležitejších pomôcok v profesionálne organizovanej a vybavenej kuchyni sú gastronomické hrnce. Tieto možno nájsť na univerzálne použitie, ale keď kuchyňa beží plnou rýchlosťou a vykonáva rôzne objednávky, najvhodnejšie sú potreby určené na konkrétne výrobky alebo jedlá. Hoci hrnce sú zvyčajne vyrobené z najkvalitnejšej nehrdzavejúcej ocele, ktorá neabsorbuje pachy, samostatné špecializované hrnce sú najlepším spôsobom, ako variť profesionálne. Ktoré účelové hrnce stojí za to mať k dispozícii v kuchyni reštaurácie? Tu je niekoľko návrhov, ktoré môžete vyskúšať.

Hrniec na varenie cestovín a špargle

Cestoviny sú súčasťou mnohých jedál. Používajú sa v reštauráciách a baroch a v zariadeniach špecializujúcich sa na taliansku a orientálnu kuchyňu. Preto stojí za to postarať sa o nádobu, v ktorej sú cestoviny, bez ohľadu na typ a tvar, dokonale varené. Ktoré cestoviny je najlepšie vybrať? V profesionálnej kuchyni sa na varenie cestovín často používa špargľový hrniec. Hoci, ako už názov napovedá, je to riad určený hlavne pre špargľu, špeciálna vložka tiež umožňuje jednoduché varenie cestovín.

Hrniec na varenie špargle môže byť tiež použitý s zhonom na udržanie párkov hot dogov pri požadovanej teplote. Ďalším spôsobom, osvedčeným v profesionálnych kuchyniach, je použitie špeciálnej vložky. Cedidlo pre hrnce sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a ich hlavnou výhodou je schopnosť variť rôzne typy cestovín súčasne za predpokladu, že sú trojuholníkovo-polkruhovými vložkami. Jednotná okrúhla vložka vám takúto možnosť nedá, ale môžete v nej variť konkrétnejší typ cestovín. Perforované vložky v kvetináčoch sú tiež užitočné na varenie ryže, knedlíkov, pirohov a halušiek.

Hrniec na varenie mlieka

Varenie mlieka sa zdá byť veľmi banálne, ale často sa spaľuje alebo varí. V profesionálnej kuchyni je to neprijateľné, preto sa tam používajú špeciálne hrnce na varenie mlieka. Veľkú popularitu si užívajú mliečne hrnce, ktoré majú tzv. vodnú bundu, to znamená dvojité steny, medzi ktorými sa kvapalina zahrieva. Väčšina modelov má pohodlnú, ergonomickú a neotepľujú rukoväť, čo zvyšuje bezpečnosť ich používania. V tomto type hrnca, okrem vriaceho mlieka tesne pred podávaním, môžete rozpustiť čokoládu alebo zohriať omáčku.

Pri výbere gastronomických hrncov na špeciálne účely by ste mali venovať pozornosť niekoľkým dôležitým parametrom, ako je kapacita, výška, materiál, z ktorého sú vyrobené, hrúbka dna (napríklad viacvrstvové sendvičové dno), povrchová úprava a typ sporáka, pre ktorý sú vyrobené a boli prispôsobené. Ak používate sporák alebo indukčnú varnú dosku, hrniec musí mať špeciálne feromagnetické dno. Stojí za to pripomenúť, že súprava by mala byť certifikovaná a značka overiteľná s dostupnými informáciami o použitých materiáloch.